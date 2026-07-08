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|Matera: la Parrocchia di San Giacomo accoglie le reliquie di San Giacomo
8/07/2026
|La Parrocchia di San Giacomo di Matera si prepara a vivere due giornate di straordinaria rilevanza spirituale, culturale ed ecclesiale con la visita ufficiale di S.E. Rev.ma Mons. Francisco José Prieto Fernández, Arcivescovo Metropolita di Santiago di Compostela, accompagnato dal Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Santiago, Mons. José Andrés Fernández Farto.
Lappuntamento, in programma il 12 e 13 luglio, rappresenta uno dei momenti più significativi della preparazione alla Festa di San Giacomo (16-25 luglio) e assume un carattere storico per lintera città di Matera: per la prima volta giungeranno le reliquie di San Giacomo Apostolo provenienti direttamente dal Santuario di Santiago di Compostela, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio della cristianità.
La presenza delle reliquie costituisce un evento eccezionale che rinsalda il legame spirituale tra Matera e Santiago di Compostela, due città accomunate dalla tradizione dellaccoglienza dei pellegrini e dalla centralità dei cammini di fede. Al termine delle celebrazioni eucaristiche del 12 e del 13 luglio, i fedeli potranno ricevere una speciale benedizione impartita con la reliquia dellApostolo.
Le celebrazioni prenderanno il via domenica 12 luglio con il ritrovo dei pellegrini presso il Santuario della Palomba, da cui partirà il cammino verso la Chiesa della Madonna delle Vergini, dove alle ore 12:00 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dallArcivescovo di Santiago, animata dalla Polifonica Materana Totus Tuus.
La giornata proseguirà alle ore 20:00 presso la Chiesa di San Giacomo con il seminario di studi Pellegrini e Pellegrinaggio. Il cammino di Santiago, un momento di approfondimento che offrirà una riflessione sul valore storico, culturale e spirituale del pellegrinaggio compostellano. Al tavolo dei relatori interverranno Mons. Francisco José Prieto Fernández, Arcivescovo Metropolita di Santiago di Compostela, Mons. José Andrés Fernández Farto, Vicario Generale dellArcidiocesi di Santiago, don Marco Di Lucca, parroco della Parrocchia di San Giacomo di Matera e il prof. Nicola Montesano, tra i più autorevoli studiosi della Basilicata sulla storia dei pellegrinaggi medievali e degli ordini monastico-cavallereschi, il cui contributo offrirà una lettura storica del fenomeno dei cammini di fede nel Mezzogiorno e nel territorio lucano. A seguire porteranno la propria testimonianza due pellegrini materani, condividendo lesperienza vissuta lungo il Cammino di Santiago. Il seminario di studi sarà moderato dalla storica dellarte prof.ssa Milena Ferrandina.
Le celebrazioni proseguiranno lunedì 13 luglio alle ore 19:00 con la Santa Messa nella Parrocchia di San Giacomo, presieduta da Mons. Prieto Fernández e concelebrata da Mons. Fernández Farto, al termine della quale sarà nuovamente impartita la benedizione con la reliquia di San Giacomo.
Liniziativa, voluta dal parroco don Marco Di Lucca e dai componenti del Comitato Festa di san Giacomo, rappresenta un momento di particolare valore religioso e culturale, rafforzando il dialogo tra Matera e Santiago di Compostela nel segno del pellegrinaggio, dellaccoglienza e della comune tradizione cristiana. La visita dellArcivescovo di Santiago e larrivo delle reliquie dellApostolo conferiscono alledizione 2026 della Festa di San Giacomo un significato del tutto speciale, destinato a rimanere nella memoria della comunità materana.
La Parrocchia rivolge un invito particolare a tutti coloro che hanno già percorso il Cammino di Santiago, a chi desidera intraprenderlo e a quanti intendono vivere unesperienza di fede, di incontro e di condivisione nel segno dellApostolo Giacomo.
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