|
|
|Matera-Pomarico: nasce il Festival Mediterranea
8/07/2026
|Nell'anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, nasce il Festival Mediterranea, la cui prima edizione intitolata Mediterraneo di Pietra e Mare si svolge tra Matera e Pomarico dal 10 al 12 luglio 2026. Un festival internazionale che porta in Basilicata una delegazione istituzionale spagnola guidata dal Sindaco di La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez.
Il festival nasce da un legame già formalizzato: nel marzo 2025, i comuni di Pomarico e La Línea de la Concepción hanno siglato un gemellaggio in memoria del naufragio del piroscafo Utopia, affondato davanti a Gibilterra il 17 marzo 1891 con a bordo centinaia di emigranti del Mezzogiorno. Da quella memoria condivisa tra Basilicata e Andalusia prende forma un programma di tre giornate che intreccia dialogo istituzionale, memoria storica e spettacolo.
Il progetto è promosso da Comune di Matera, Comune di Pomarico, Comune di La Línea de la Concepción, Regione Basilicata, COMITES Madrid, Associazione Lucani in Spagna, Fondazione Matera-Basilicata 2019/2026 e Università degli Studi della Basilicata.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|8/07/2026 - A Catasta la tappa centrale del Va' Sentiero Fest
Il 9 luglio 2026 il poeta e paesologo Franco Arminio insieme a Peppe Voltarelli daranno vita, nellhub turistico di Catasta a Campotenese, a uno spettacolo tra musica e paesologia. Levento, previsto alle 19 e con ingresso libero, è la tappa culturale centrale di Va Sentier...-->continua
|
|
|8/07/2026 - Matera: la Parrocchia di San Giacomo accoglie le reliquie di San Giacomo
La Parrocchia di San Giacomo di Matera si prepara a vivere due giornate di straordinaria rilevanza spirituale, culturale ed ecclesiale con la visita ufficiale di S.E. Rev.ma Mons. Francisco José Prieto Fernández, Arcivescovo Metropolita di Santiago di Composte...-->continua
|
|
|8/07/2026 - Matera-Pomarico: nasce il Festival Mediterranea
Nell'anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, nasce il Festival Mediterranea, la cui prima edizione intitolata Mediterraneo di Pietra e Mare si svolge tra Matera e Pomarico dal 10 al 12 luglio 2026. Un festival internazionale...-->continua
|
|
|8/07/2026 - Giovedì 9 luglio la 39ª edizione del Gezziamoci approda a Potenza con il quartetto Nex
Musica jazz tra le rovine romane con un quartetto di giovani musicisti lucani. Un dialogo tra festival e territorio che si rinnova. La 39ª edizione del Gezziamoci, il Jazz festival della Basilicata, organizzato dall'associazione culturale materana Onyx Jazz C...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV