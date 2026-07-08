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Matera-Pomarico: nasce il Festival Mediterranea

8/07/2026

Nell'anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, nasce il Festival Mediterranea, la cui prima edizione  intitolata Mediterraneo di Pietra e Mare  si svolge tra Matera e Pomarico dal 10 al 12 luglio 2026. Un festival internazionale che porta in Basilicata una delegazione istituzionale spagnola guidata dal Sindaco di La Línea de la Concepción, José Juan Franco Rodríguez.

Il festival nasce da un legame già formalizzato: nel marzo 2025, i comuni di Pomarico e La Línea de la Concepción hanno siglato un gemellaggio in memoria del naufragio del piroscafo Utopia, affondato davanti a Gibilterra il 17 marzo 1891 con a bordo centinaia di emigranti del Mezzogiorno. Da quella memoria condivisa tra Basilicata e Andalusia prende forma un programma di tre giornate che intreccia dialogo istituzionale, memoria storica e spettacolo.

Il progetto è promosso da Comune di Matera, Comune di Pomarico, Comune di La Línea de la Concepción, Regione Basilicata, COMITES Madrid, Associazione Lucani in Spagna, Fondazione Matera-Basilicata 2019/2026 e Università degli Studi della Basilicata.



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