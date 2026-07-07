Il duo genovese Popular Chic, formato da Daniele La Vittoria e Marika Mastronardi, presenta il nuovo singolo "Senza Te", disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 10 luglio 2026.



Dopo il grande affetto ricevuto con Pisticci Forever, il progetto continua il suo percorso di crescita grazie al passaparola spontaneo del pubblico e alla forte partecipazione sui social.



A differenza di molti progetti musicali che concentrano la promozione principalmente sul videoclip ufficiale, i Popular Chic hanno scelto una strada diversa. Senza il supporto di una casa discografica, di un'agenzia o di un management, hanno deciso di puntare esclusivamente sulla forza del passaparola e dei social network.



Essendo Pisticci Forever un brano nato dall'affetto sincero per Pisticci e per la Basilicata, il duo ha raccontato la canzone attraverso decine di reel e brevi video condivisi sulla propria pagina Facebook e nei gruppi dedicati a Pisticci, alla Basilicata e ai territori limitrofi.



Da questo lavoro è nato un passaparola completamente spontaneo che ha portato Facebook a proporre i contenuti anche a persone che non seguivano ancora la pagina. Nei primi 90 giorni dalla pubblicazione del brano, i contenuti dedicati a Pisticci Forever hanno così generato oltre 300.000 visualizzazioni organiche, raggiungendo più di 92.000 persone, senza alcuna campagna pubblicitaria a pagamento.



Il progetto ha inoltre ricevuto l'attenzione di emittenti radiofoniche, giornali, blogger e testate locali che hanno raccontato il successo di Pisticci Forever, contribuendo a dare ulteriore visibilità al progetto.



Proprio da questo entusiasmo nasce "Senza Te", un brano pop dance fresco, energico e coinvolgente, con produzione musicale di Giomalias Beats, pensato per far ballare il pubblico durante l'estate 2026, dai lidi alle piazze, dagli eventi musicali alle serate dal vivo.



L'idea dei Popular Chic è quella di unire i due progetti in un unico percorso artistico: prima far ballare il pubblico con Senza Te, poi ritrovarsi tutti insieme a cantare Pisticci Forever, il brano che continua a rappresentare uno dei momenti più significativi del percorso del duo.



Nel frattempo continuano ad arrivare numerosi messaggi, commenti e richieste da parte del pubblico lucano, che vorrebbe incontrare i Popular Chic durante l'estate.



Il duo sta lavorando per essere presente a Pisticci nel mese di agosto, con l'obiettivo di incontrare le persone che hanno sostenuto il progetto e portare finalmente la propria musica dal vivo.



Per i Popular Chic, "Senza Te" rappresenta un nuovo capitolo di un percorso artistico costruito passo dopo passo, senza grandi strutture alle spalle ma con il sostegno costante del pubblico, che continua a seguire e condividere la loro musica.



L'Official Video di "Senza Te" sarà pubblicato in contemporanea con l'uscita del singolo e accompagnerà il lancio del brano sui social network e sulle principali piattaforme musicali digitali.