Il Circolo Culturale dei Lucani di Bologna si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia e dell'intera comunità per la scomparsa di Renato Cantore, giornalista, scrittore e lucano straordinario, recentemente scomparso.

Renato ha dedicato la sua vita e la sua raffinata penna a raccontare la Basilicata con orgoglio, lucidità e immenso amore. Attraverso le sue opere e il suo impegno nel giornalismo (già vicedirettore della TGR Rai), ha saputo dare voce alle storie più profonde della nostra terra, della sua diaspora e dei suoi grandi protagonisti nel mondo.

Con lui perdiamo un punto di riferimento intellettuale e culturale insostituibile, ma soprattutto un amico che ha sempre saputo valorizzare quel legame indissolubile che unisce i lucani ovunque si trovino.

Il Direttivo e tutti i soci del Circolo Culturale dei Lucani di Bologna esprimono il più sentito cordoglio ai suoi cari. La sua eredità culturale continuerà a vivere nei nostri cuori e nel nostro impegno quotidiano.

Buon viaggio, Renato. Che la terra ti sia lieve.