HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il Circolo Culturale dei Lucani di Bologna piange Renato Cantore

6/07/2026

Il Circolo Culturale dei Lucani di Bologna si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia e dell'intera comunità per la scomparsa di Renato Cantore, giornalista, scrittore e lucano straordinario, recentemente scomparso.
Renato ha dedicato la sua vita e la sua raffinata penna a raccontare la Basilicata con orgoglio, lucidità e immenso amore. Attraverso le sue opere e il suo impegno nel giornalismo (già vicedirettore della TGR Rai), ha saputo dare voce alle storie più profonde della nostra terra, della sua diaspora e dei suoi grandi protagonisti nel mondo.
Con lui perdiamo un punto di riferimento intellettuale e culturale insostituibile, ma soprattutto un amico che ha sempre saputo valorizzare quel legame indissolubile che unisce i lucani ovunque si trovino.
Il Direttivo e tutti i soci del Circolo Culturale dei Lucani di Bologna esprimono il più sentito cordoglio ai suoi cari. La sua eredità culturale continuerà a vivere nei nostri cuori e nel nostro impegno quotidiano.
Buon viaggio, Renato. Che la terra ti sia lieve.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
6/07/2026 - Metti una sera al RŬA Musica e amore nellestate lauriota

La musica e lamore sono due ingredienti che non possono proprio mancare nel pasticcio della vita. Il prossimo 12 luglio nel suggestivo angolo della scalinata Giordano in Largo Plebiscito a Lauria sarà loccasione giusta per stare insieme, per ascoltare buona musica, per com...-->continua
6/07/2026 - Il Circolo Culturale dei Lucani di Bologna piange Renato Cantore

Il Circolo Culturale dei Lucani di Bologna si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia e dell'intera comunità per la scomparsa di Renato Cantore, giornalista, scrittore e lucano straordinario, recentemente scomparso.
Renato ha dedicato la s...-->continua
6/07/2026 - Lucana Film Commission presente allItalian Global Series Festival di Riccione

La Basilicata torna protagonista nel panorama nazionale della serialità televisiva. Lunedì 7 luglio, dalle 19 alle 20.30, sulla Terrazza City Eye del Palariccione, la Lucana Film Commission parteciperà alla seconda edizione dellItalian Global Series Festival ...-->continua
6/07/2026 - Debutto nazionale per la Società di Danza Matera al Castello Lancellotti

La Società di Danza Matera ha debuttato al Castello Lancellotti di Lauro (Avellino) nellambito di una manifestazione dedicata alle danze storiche. Guidati dalla maestra Lella Lembo, gli allievi hanno partecipato a un evento nazionale con oltre 70 ballerini da...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo