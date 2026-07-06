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|Lucana Film Commission presente allItalian Global Series Festival di Riccione
6/07/2026
|La Basilicata torna protagonista nel panorama nazionale della serialità televisiva. Lunedì 7 luglio, dalle 19 alle 20.30, sulla Terrazza City Eye del Palariccione, la Lucana Film Commission parteciperà alla seconda edizione dellItalian Global Series Festival con levento Le stagioni della Basilicata, un aperitivo-incontro dedicato al rapporto tra il territorio lucano e il successo delle produzioni seriali, tra esperienze già consolidate e nuovi progetti in arrivo. Il festival rappresenta uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle serie televisive, con anteprime, incontri e protagonisti dellindustria audiovisiva provenienti dallItalia e dallestero.
Allevento prenderanno parte anche Chiara Sbarigia, presidente di APA e ideatrice dellItalian Global Series Festival, e la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni. Lappuntamento riunirà inoltre i principali protagonisti del comparto audiovisivo, con la presenza della stampa italiana e internazionale, attori e protagonisti delle serie, produttori, broadcaster e rappresentanti delle più importanti società di distribuzione.
Negli ultimi anni la Basilicata ha consolidato il proprio ruolo tra le destinazioni più attrattive per il settore audiovisivo italiano. Il successo di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, giunta alla quinta stagione, insieme alle numerose produzioni cinematografiche e televisive ospitate sul territorio, ha contribuito a rafforzare limmagine della regione come set naturale e laboratorio creativo, capace di coniugare paesaggi unici, professionalità e una filiera audiovisiva in costante crescita.
Nel corso dellincontro interverrà la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, che illustrerà il percorso intrapreso dalla Fondazione nel settore della serialità e le prospettive delle prossime produzioni sul territorio. «Siamo felici di essere presenti dichiara Romaniello - anche questanno allItalian Global Series Festival, unoccasione preziosa per condividere il percorso che la Basilicata ha costruito nel mondo della serialità. Arriviamo a Riccione dopo il grande successo delle cinque stagioni di Imma Tataranni Sostituto Procuratore e guardiamo già al futuro con una nuova importante produzione, Il medico di tutti, che sarà ambientata nella splendida Maratea, la nostra perla affacciata sul Tirreno, e avrà come protagonista Rocco Papaleo. A raccontare il profondo legame tra la Basilicata, il cinema e la televisione sarà un altro artista lucano, Dino Paradiso, che accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e autentico nel nostro Lucanian lifestyle».
Lincontro offrirà al pubblico un viaggio tra i successi della serialità lucana e le nuove prospettive dellaudiovisivo in Basilicata. A dare voce al racconto del territorio sarà lattore e autore lucano Dino Paradiso, protagonista di un intervento ironico e coinvolgente dedicato allidentità, alle tradizioni e al Lucanian lifestyle.
Con Le stagioni della Basilicata, la Lucana Film Commission porterà a Riccione non solo il racconto di una regione sempre più protagonista della serialità italiana, ma anche una visione di sviluppo che mette in relazione cultura, paesaggio, talenti e industria audiovisiva.
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