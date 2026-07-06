La Società di Danza Matera ha debuttato al Castello Lancellotti di Lauro (Avellino) nellambito di una manifestazione dedicata alle danze storiche. Guidati dalla maestra Lella Lembo, gli allievi hanno partecipato a un evento nazionale con oltre 70 ballerini da tutta Italia, tra danze Regency e Ottocento. Unesperienza significativa di crescita e condivisione culturale, tra emozione ed eleganza.



di seguito la nota del presidente



Esordio ufficiale in una cornice di grande prestigio per la Società di Danza Matera, che ha preso parte alla manifestazione svoltasi presso il Castello Lancellotti di Lauro (Avellino), uno dei complessi monumentali più affascinanti della Campania, nell'ambito del cartellone degli eventi estivi promossi e patrocinati dal Comune di Lauro.



Guidati dalla maestra Lella Lembo, gli allievi materani hanno vissuto la loro prima esperienza in un grande evento nazionale dedicato alle danze storiche, condividendo la scena con oltre settanta ballerini provenienti da diverse città italiane.



La manifestazione, organizzata dall'Associazione Pro Lauro in collaborazione con la Società di Danza Salerno, ha accompagnato una suggestiva visita guidata al castello con due momenti coreutici: il primo dedicato alle eleganti danze Regency, il secondo, nella spettacolare Sala delle Armi, alle danze dell'Ottocento, regalando ai visitatori un'autentica immersione nelle atmosfere dei secoli passati.



Per il gruppo materano si è trattato di un debutto particolarmente significativo, frutto del percorso formativo intrapreso negli ultimi mesi sotto la guida della maestra Lella Lembo. Emozione, eleganza e spirito di squadra hanno caratterizzato una giornata che resterà tra i ricordi più belli dei partecipanti, rappresentando un importante punto di partenza per le future attività della scuola.



L'evento ha riunito appassionati provenienti da Campania, Basilicata e Abruzzo, confermando come la danza storica sia oggi un efficace strumento di promozione culturale, capace di valorizzare luoghi di straordinario pregio artistico e di creare occasioni di incontro e condivisione.



La Società di Danza Matera rivolge un sentito ringraziamento alla Società di Danza Salerno per l'accoglienza e l'organizzazione, al Presidente Antonio Ferraro e all'Associazione Pro Lauro per la calorosa ospitalità, nonché a tutti i gruppi partecipanti che hanno contribuito al successo della manifestazione.



Per gli allievi materani questo esordio rappresenta l'inizio di un percorso che guarda già ai prossimi appuntamenti, con l'obiettivo di diffondere sempre più anche nel territorio lucano il fascino e l'eleganza della danza storica, patrimonio culturale capace di unire arte, musica e tradizione.



Trotta Ferdinando

Presidente Volontari Open Culture 2019