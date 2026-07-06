Al via venerdì 10 luglio la Prima edizione di SummerBook. Finché cè un libro cè speranza, la rassegna nata da una idea di Altrimedia Edizioni e realizzata in collaborazione con Diotima, Ideama, Dihub e Streamiotica e patrocinata dal Comune di Matera con la partecipazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la partnership con Ego Italiano e Radio Radiosa, che fino al 13 luglio animerà la scena culturale locale con un presidio fisso in via delle Arti n. 26 (ex sede Nicoletti e Miccolis).



La prima serata, con inizio alle ore 19.30, ospiterà nella prima parte, dopo i saluti di Simona Orsi (assessora alla Cultura del Comune di Matera) e Rita Orlando (direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019), la presentazione del volume della giornalista Mariapaola Vergallito Lestate spezzata in dialogo con leditrice Gabriella Lanzillotta e il vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, mentre la seconda parte della serata si arricchirà con i podcast Abitare poeticamente il design di Silvana Kuhtz e Giuseppe L. De Bona e Artiamo e partiamo a cura di Monica Palumbo.



Lestate spezzata. Storie dalla tragedia di collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986 della giornalista Mariapaola Vergallito, con le foto di Ottavio Chiaradia, è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, basato su rassegne stampa dellepoca, documenti ufficiali e, soprattutto, sulle testimonianze dirette di chi visse quelle ore concitate. Allalba del 26 luglio 1986, una frana risucchiò la collina Timpone, portando con sé la vita di otto persone e distruggendo i sogni di intere famiglie.

Lopera di Mariapaola Vergallito va oltre la cronaca, configurandosi come un esempio di giornalismo civile. Come sottolineato nella prefazione dal giornalista e scrittore Renato Cantore, che da poche ore ci lasciati, lautrice esercita larte umanissima della memoria per contrastare la fase più pericolosa di ogni tragedia: loblio. Non dimenticare mai più quanto sia importante parlare delle persone è il prioritario obiettivo di questo libro, dichiara lautrice nellintroduzione. Lestate spezzata non è solo un tributo alle vittime, ma anche una riflessione necessaria sul dissesto idrogeologico e sulla tutela del territorio, con uno sguardo rivolto al futuro affinché la responsabilità diventi lunico vero antidoto alla tragedia.

In una società spesso paralizzata da conflitti che tendono a militarizzare il pensiero e a imporre lomologazione, SummerBook si propone di restituire spazio al pensiero critico e alla decompressione personale, offrendo al pubblico momenti di riflessione profonda alternati al relax tipico della stagione estiva.



IL PROGRAMMA DELLE SUCCESSIVE 3 GIORNATE



SABATO 11 LUGLIO  Relazioni, identità e creatività

Alle ore 19:30, focus su Non sposare uno coi calzini bianchi di Emma Mariani, in dialogo con Stefania Draicchio (assessora alle Pari opportunità e alle Politiche di genere del Comune di Matera). Alle ore 21:00, il dibattito si sposta sulla Creatività umana vs IA generativa con la presentazione del Piccolo manuale di meccanica irrazionale e semiotica del caos di Andrea Canepari, insieme ad Alberto Acito (CEO Ideama e socio Dihub).



DOMENICA 12 LUGLIO  Carceri visibili e invisibili

Alle ore 19:30, presentazione di Memoria delle carceri di Cesare Cuscianna (vincitore della Sezione Poesia della VIII edizione del Premio letterario nazionale Liberalia La Città dei Sassi), con lintervento di DISMA ODV sui temi della detenzione e inclusione. Alle ore 21:00, spazio alla poesia con E cadde la notte di Maddalena Giordano, con la mediatrice culturale Adele Paolicelli theatre coach di Officine Eutopia.



LUNEDÌ 13 LUGLIO  Tradizione, emozioni e cura di sé

Lultima giornata si apre (ore 19:30) con i saluti del sindaco Antonio Nicoletti e la presentazione de Il pane di Matera di Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli, con il contributo del professore Ferdinando Mirizzi (UNIBAS). La rassegna si chiuderà alle ore 20:30 con Cera una volta una nuvola di Rossella Acito, in dialogo con la psicologa Carmen Greco, per una riflessione sulle emozioni e la cura di sé.



