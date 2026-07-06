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|Al via 'SummerBook.Finché cè un libro cè speranza' con il libro di Mariapaola Vergallito
6/07/2026
|Al via venerdì 10 luglio la Prima edizione di SummerBook. Finché cè un libro cè speranza, la rassegna nata da una idea di Altrimedia Edizioni e realizzata in collaborazione con Diotima, Ideama, Dihub e Streamiotica e patrocinata dal Comune di Matera con la partecipazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la partnership con Ego Italiano e Radio Radiosa, che fino al 13 luglio animerà la scena culturale locale con un presidio fisso in via delle Arti n. 26 (ex sede Nicoletti e Miccolis).
La prima serata, con inizio alle ore 19.30, ospiterà nella prima parte, dopo i saluti di Simona Orsi (assessora alla Cultura del Comune di Matera) e Rita Orlando (direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019), la presentazione del volume della giornalista Mariapaola Vergallito Lestate spezzata in dialogo con leditrice Gabriella Lanzillotta e il vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, mentre la seconda parte della serata si arricchirà con i podcast Abitare poeticamente il design di Silvana Kuhtz e Giuseppe L. De Bona e Artiamo e partiamo a cura di Monica Palumbo.
Lestate spezzata. Storie dalla tragedia di collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986 della giornalista Mariapaola Vergallito, con le foto di Ottavio Chiaradia, è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, basato su rassegne stampa dellepoca, documenti ufficiali e, soprattutto, sulle testimonianze dirette di chi visse quelle ore concitate. Allalba del 26 luglio 1986, una frana risucchiò la collina Timpone, portando con sé la vita di otto persone e distruggendo i sogni di intere famiglie.
Lopera di Mariapaola Vergallito va oltre la cronaca, configurandosi come un esempio di giornalismo civile. Come sottolineato nella prefazione dal giornalista e scrittore Renato Cantore, che da poche ore ci lasciati, lautrice esercita larte umanissima della memoria per contrastare la fase più pericolosa di ogni tragedia: loblio. Non dimenticare mai più quanto sia importante parlare delle persone è il prioritario obiettivo di questo libro, dichiara lautrice nellintroduzione. Lestate spezzata non è solo un tributo alle vittime, ma anche una riflessione necessaria sul dissesto idrogeologico e sulla tutela del territorio, con uno sguardo rivolto al futuro affinché la responsabilità diventi lunico vero antidoto alla tragedia.
In una società spesso paralizzata da conflitti che tendono a militarizzare il pensiero e a imporre lomologazione, SummerBook si propone di restituire spazio al pensiero critico e alla decompressione personale, offrendo al pubblico momenti di riflessione profonda alternati al relax tipico della stagione estiva.
IL PROGRAMMA DELLE SUCCESSIVE 3 GIORNATE
SABATO 11 LUGLIO Relazioni, identità e creatività
Alle ore 19:30, focus su Non sposare uno coi calzini bianchi di Emma Mariani, in dialogo con Stefania Draicchio (assessora alle Pari opportunità e alle Politiche di genere del Comune di Matera). Alle ore 21:00, il dibattito si sposta sulla Creatività umana vs IA generativa con la presentazione del Piccolo manuale di meccanica irrazionale e semiotica del caos di Andrea Canepari, insieme ad Alberto Acito (CEO Ideama e socio Dihub).
DOMENICA 12 LUGLIO Carceri visibili e invisibili
Alle ore 19:30, presentazione di Memoria delle carceri di Cesare Cuscianna (vincitore della Sezione Poesia della VIII edizione del Premio letterario nazionale Liberalia La Città dei Sassi), con lintervento di DISMA ODV sui temi della detenzione e inclusione. Alle ore 21:00, spazio alla poesia con E cadde la notte di Maddalena Giordano, con la mediatrice culturale Adele Paolicelli theatre coach di Officine Eutopia.
LUNEDÌ 13 LUGLIO Tradizione, emozioni e cura di sé
Lultima giornata si apre (ore 19:30) con i saluti del sindaco Antonio Nicoletti e la presentazione de Il pane di Matera di Massimo Cifarelli e Rosanna Roselli, con il contributo del professore Ferdinando Mirizzi (UNIBAS). La rassegna si chiuderà alle ore 20:30 con Cera una volta una nuvola di Rossella Acito, in dialogo con la psicologa Carmen Greco, per una riflessione sulle emozioni e la cura di sé.
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