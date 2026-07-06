Un importante traguardo di studio che si trasforma in una concreta opportunità di inserimento lavorativo. Marco Santacroce, ospite del Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa, in Basilicata, ha conseguito nei giorni scorsi il diploma di ragioniere e a breve inizierà un tirocinio formativo nellarea amministrativa della struttura.

Con impegno, determinazione e tanta costanza, Marco ha raggiunto questo importante obiettivo, ottenendo lapprezzamento della commissione esaminatrice e di tutte le persone che hanno avuto il piacere di accompagnarlo lungo questo percorso, fanno sapere dai Padri Trinitari di Venosa. Si tratta - aggiungono con entusiasmo - di un risultato che premia il lavoro svolto e dimostra come la perseveranza e la fiducia nelle proprie capacità possano condurre a grandi soddisfazioni.

Marco Santacroce, 29 anni, nato a Taranto, è stato accolto nella sede dei Padri Trinitari di Venosa nel febbraio 2020, in regime residenziale. Negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 ha frequentato il corso serale a indirizzo Servizi Commerciali dellIstituto tecnico commerciale e per geometri Ernesto Battaglini di Venosa, conseguendo il diploma con la votazione di 73/100.

Durante il percorso scolastico è stato costantemente sostenuto dal direttore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, Vito Campanale, dalléquipe multidisciplinare, dagli educatori e dal proprio terapista, che lo hanno accompagnato nella preparazione agli esami, incoraggiandolo nei momenti di maggiore difficoltà.

La frequenza scolastica è stata regolare, con pochissime assenze, alcune delle quali dovute alla concomitanza con le attività riabilitative previste dal suo percorso. Marco, infatti, partecipa anche ai laboratori teatrali del Centro ed è stato tra i protagonisti del musical Il Mistero di Notre Dame, portato in scena dai Padri Trinitari in diversi teatri italiani.

Marco - sottolinea il direttore Vito Campanale - ha affrontato ogni fase del percorso con dedizione, dimostrando una straordinaria capacità di perseverare anche di fronte alle difficoltà. La sua volontà di mettersi in gioco, di apprendere e di migliorarsi ogni giorno ha rappresentato un esempio positivo per tutti coloro che gli sono stati accanto. I momenti difficili non sono mancati, ma sono stati superati grazie al supporto delléquipe, al costante confronto con la dirigente scolastica e con gli insegnanti, oltre che alla vicinanza dei compagni di classe, con i quali Marco ha instaurato un ottimo rapporto. Un sentito ringraziamento va alla scuola e a tutto il corpo docente per la disponibilità, lattenzione e il sostegno dimostrati durante lintero percorso formativo.

Il conseguimento del diploma rappresenta oggi un significativo esempio di integrazione sociale e di inclusione. Nelle prossime settimane, Marco inizierà un tirocinio formativo nelle attività amministrative della segreteria dei Padri Trinitari di Venosa: unopportunità concreta, che apre la strada a un possibile futuro inserimento nel mondo del lavoro.

