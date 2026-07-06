|
|
|A Matera la conclusione dellOttava della Festa della Madonna della Bruna
6/07/2026
|Noi grandi dobbiamo cambiare rotta in questo mondo. Dobbiamo cominciare con la giustizia sociale, con le relazioni sane, con lonestà, con la non violenza. Lo dobbiamo ai bambini.
Lo ha detto ieri sera mons. Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, nel messaggio rivolto ai cittadini materani in piazza Vittorio Veneto, a conclusione dellOttava della Festa di Maria Santissima della Bruna, patrona della città dei Sassi.
Il momento conclusivo in piazza è stato preceduto da una celebrazione liturgica in Cattedrale e dalla processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna per le vie degli antichi Rioni Sassi.
Accanto a sé larcivescovo ha voluto due bambini, rappresentanti di tutti i bambini e del Bambino Gesù, affidando alla città un appello alla responsabilità degli adulti.
Maria è grande non per sé stessa ha ricordato ma perché ci porta Gesù, che dice allumanità che vale la pena amarci, prenderci cura gli uni degli altri.
Mons. Ambarus ha invitato tutti a un esame di coscienza: Recuperiamo la dignità di guardare in faccia questi bambini senza vergognarci per come stiamo gestendo questo mondo.
Il tradizionale augurio dialettale A mogghj a mogghj allonn c vaèn (ciò che verrà sarà meglio di ciò che è stato) è stato affidato alla voce di un bambino, come impegno per un mondo diverso.
Alla conclusione è intervenuto anche mons. Dario Gervasi, Segretario aggiunto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che ha ringraziato Matera per la testimonianza di fede vissuta nella celebrazione e nella processione.
Richiamando lappello dellarcivescovo, ha auspicato che tutto questo serva per un cambiamento del cuore, ricordando linvito del Papa a compiere piccoli gesti per rendere più bello il mondo e a disarmare il dialogo.
Dopo la benedizione, mons. Ambarus ha annunciato che il 20 giugno del prossimo anno la peregrinatio dellimmagine della Madonna della Bruna avrà luogo nella parrocchia San Paolo Apostolo di Matera.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|6/07/2026 - Rotondella: Successo per la Sagra dell'albicocca
Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e contenuti la XXVIII edizione della Sagra dellAlbicocca di Rotondella. Nel fine settimana del 4 e 5 luglio 2026, il borgo lucano è tornato a essere il cuore pulsante dellortofrutta metapontina. La due giorni ha vist...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Il maestro della cucina italiana Campoli e Rotonda: formazione e valorizzazione
Si rafforza la collaborazione tra Fabio Campoli, maestro della cucina italiana, imprenditore, volto televisivo, docente, consulente e scrittore, e Rotonda, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Dopo lavvio del progetto dedicato alla valorizzazione delle ...-->continua
|
|
|6/07/2026 - Successo a Matera per la Giornata Ecologica Epli
Successo a Matera per la Giornata Ecologica regionale Epli promossa dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata e dall' Associazione Verde Colle Timmari.
Volontari, istituzioni e cittadini tutti insieme a Colle Timmari per sensibilizzare al rispetto della natura...-->continua
|
|
|6/07/2026 - A Matera la conclusione dellOttava della Festa della Madonna della Bruna
Noi grandi dobbiamo cambiare rotta in questo mondo. Dobbiamo cominciare con la giustizia sociale, con le relazioni sane, con lonestà, con la non violenza. Lo dobbiamo ai bambini.
Lo ha detto ieri sera mons. Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera-Irs...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV