Noi grandi dobbiamo cambiare rotta in questo mondo. Dobbiamo cominciare con la giustizia sociale, con le relazioni sane, con lonestà, con la non violenza. Lo dobbiamo ai bambini.



Lo ha detto ieri sera mons. Benoni Ambarus, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, nel messaggio rivolto ai cittadini materani in piazza Vittorio Veneto, a conclusione dellOttava della Festa di Maria Santissima della Bruna, patrona della città dei Sassi.



Il momento conclusivo in piazza è stato preceduto da una celebrazione liturgica in Cattedrale e dalla processione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna per le vie degli antichi Rioni Sassi.



Accanto a sé larcivescovo ha voluto due bambini, rappresentanti di tutti i bambini e del Bambino Gesù, affidando alla città un appello alla responsabilità degli adulti.



Maria è grande non per sé stessa  ha ricordato  ma perché ci porta Gesù, che dice allumanità che vale la pena amarci, prenderci cura gli uni degli altri.



Mons. Ambarus ha invitato tutti a un esame di coscienza: Recuperiamo la dignità di guardare in faccia questi bambini senza vergognarci per come stiamo gestendo questo mondo.



Il tradizionale augurio dialettale A mogghj a mogghj allonn c vaèn (ciò che verrà sarà meglio di ciò che è stato) è stato affidato alla voce di un bambino, come impegno per un mondo diverso.



Alla conclusione è intervenuto anche mons. Dario Gervasi, Segretario aggiunto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, che ha ringraziato Matera per la testimonianza di fede vissuta nella celebrazione e nella processione.



Richiamando lappello dellarcivescovo, ha auspicato che tutto questo serva per un cambiamento del cuore, ricordando linvito del Papa a compiere piccoli gesti per rendere più bello il mondo e a disarmare il dialogo.



Dopo la benedizione, mons. Ambarus ha annunciato che il 20 giugno del prossimo anno la peregrinatio dellimmagine della Madonna della Bruna avrà luogo nella parrocchia San Paolo Apostolo di Matera.



