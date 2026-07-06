Domenica 12 luglio 2026, alle ore 15:30, nella prestigiosa Sala degli Stemmi del Palazzo Vescovile di Melfi, si terrà la cerimonia di premiazione della prima tappa della III edizione del Festival Internazionale "Sotto lo Stesso Cielo", promossa da Officina Mediterranea APS in collaborazione con la Pro Loco Federico II di Melfi.



L'iniziativa porterà nella città federiciana autori, poeti, scrittori, artisti, fotografi, studiosi e rappresentanti del mondo della cultura provenienti da numerose regioni italiane, dando vita a un importante momento di incontro e confronto dedicato alla creatività, alla memoria e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale.



L'edizione di Melfi sarà dedicata ai temi dell'inclusione e dello sport nella sezione sociale e a "Federico II: Inclusione, Visione, Modernità" nella sezione storica, con opere letterarie e artistiche ispirate alla figura dello Stupor Mundi e alla sua straordinaria eredità culturale.



Nel corso della manifestazione saranno conferiti i riconoscimenti ai vincitori delle diverse sezioni del concorso. Saranno inoltre assegnate le Menzioni d'Onore, il Premio Speciale "La Storia è Memoria", dedicato alle opere "Narrativa di quanto occorso. Avigliano e Mezzogiorno in manoscritti Corbo (1594-1872)" e "I Molfese di Sant'Arcangelo  Cinquecento anni di un'antica famiglia della Basilicata", quali significativi contributi alla tutela e alla valorizzazione della memoria storica lucana.



Sarà inoltre conferito il Premio Stampa & Web, insieme a targhe di riconoscimento assegnate dalle associazioni che collaborano alla realizzazione dell'evento.



Ospite d'onore della manifestazione sarà l'attore, autore e regista Ulderico Pesce, tra i più autorevoli interpreti del teatro civile italiano, da sempre impegnato nella divulgazione della storia, della cultura e dell'identità del Mezzogiorno attraverso il linguaggio teatrale. La sua presenza rappresenta un ulteriore elemento di prestigio per un evento che intende coniugare cultura, memoria e impegno civile.



Il programma prevede inoltre due interventi di approfondimento storico-culturale, a cura degli storici e scrittori Angelo Lacerenza ed Enrico Fagnano.



Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentato ufficialmente OM Servizi Editoriali, il marchio editoriale di Officina Mediterranea APS nato per sostenere e valorizzare autori, ricercatori e studiosi attraverso servizi di editing, impaginazione, pubblicazione e promozione culturale.



In occasione dell'evento saranno presentate le prime novità editoriali: "Usanze, tradizioni e modi di dire: la bellezza della vita nelle parole della memoria" di Elisa Conte, opera fortemente voluta e sostenuta dall'Associazione M.O.V. ETS Lucania, e "Geografia di una restauratrice" di Luigina Favale, due opere che testimoniano l'impegno di Officina Mediterranea nel promuovere progetti editoriali di qualità e di elevato valore culturale.



L'evento vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose e istituzionali, insieme ai numerosi finalisti e ai loro accompagnatori provenienti da tutta Italia.

La manifestazione rappresenta il primo appuntamento della III edizione del Festival Internazionale "Sotto lo Stesso Cielo", un progetto culturale itinerante che nel corso del 2026 farà tappa anche in Abruzzo, Campania, Puglia per poi tornare in Basilicata a Matera in dicembre, promuovendo il dialogo tra cultura, arte, storia e territorio.



