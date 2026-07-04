Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, presentata la 43ª edizione 4/07/2026 Presentato il programma della 43ª edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro, storica manifestazione organizzata dall'Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, che da oltre quarant'anni rappresenta uno dei più autorevoli appuntamenti dedicati alla chitarra classica nel Mezzogiorno.



Sotto la direzione artistica dei maestri Pino Racioppi e Pietro Cantisani, il Festival conferma la propria vocazione internazionale e il forte radicamento nel territorio. Accanto agli appuntamenti in programma a Lagonegro, la rassegna farà tappa anche nei comuni di Moliterno, Latronico e Casaletto Spartano, a testimonianza della crescente sinergia tra le amministrazioni locali che, insieme alla Regione Basilicata e al Ministero della Cultura, continuano a sostenere una manifestazione capace di portare la grande musica per chitarra nel Sud Italia e di promuovere il patrimonio culturale del territorio.



Ad aprire il Festival, il 20 agosto al Teatro IRIS di Lagonegro, sarà il chitarrista ucraino Marko Topchii, considerato uno dei più brillanti interpreti della nuova generazione e oggi protagonista delle principali stagioni concertistiche internazionali.



Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figura il concerto del 24 agosto, sempre al Teatro IRIS, con l'Andalusian Guitar Quartet, prestigioso ensemble formato da Javier Riba Martínez, Marco Socías Casquero, Francisco Sánchez Bernier e Antonio Duro Herrera, che proporrà un affascinante programma per quattro chitarre dedicato alla grande tradizione musicale spagnola.



Il Festival conferma inoltre la propria attenzione alla formazione dei giovani musicisti. Il 20 e 21 agosto, negli spazi di Palazzo Corrado a Lagonegro, il maestro Luigi Attademo terrà una masterclass rivolta ai giovani chitarristi. Le iscrizioni sono aperte e potranno essere effettuate inviando una mail all'indirizzo info@lagonegromusica.it.



Accanto all'attività didattica, alcuni giovani studenti avranno anche l'opportunità di esibirsi in apertura di alcuni concerti del Festival, condividendo il palcoscenico con artisti di fama internazionale.



Il cartellone 2026 sarà ancora una volta attraversato dalla figura di Angelo Gilardino, compositore, didatta e cittadino onorario di Lagonegro, il cui pensiero musicale continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per la manifestazione.



Il presidente dell'Associazione Amici della Musica del Lagonegrese sottolinea il significato di questa edizione:



«Abbiamo scelto di affidare il concerto inaugurale a Marko Topchii, uno dei più straordinari talenti contemporanei, che proprio a Lagonegro, nel 2023, ha conquistato il Premio Angelo Gilardino. Ci è sembrato il modo più bello per aprire questa 43ª edizione, dando continuità a un percorso di eccellenza che il Festival porta avanti da oltre quarant'anni.



Il filo conduttore dell'intera manifestazione continua a essere Angelo Gilardino, cittadino onorario di Lagonegro, al quale il Festival resta profondamente legato per affetto, gratitudine e ispirazione. La sua musica sarà presente in diversi appuntamenti del cartellone: sarà interpretata da artisti di fama internazionale, come Javier Riba, ma anche dai giovani musicisti ai quali abbiamo voluto dedicare uno spazio importante.



Anche la masterclass affidata a Luigi Attademo si inserisce in questo percorso. Attademo è stato uno degli allievi più illustri di Gilardino, oltre che allievo di Pino Racioppi, e rappresenta un autorevole punto di riferimento per le nuove generazioni di chitarristi. Siamo particolarmente felici di offrire ai giovani studenti non solo un'importante occasione di formazione, ma anche la possibilità di esibirsi in apertura di alcuni concerti del Festival, condividendo il palco con grandi interpreti della scena internazionale. È questo il modo migliore per guardare al futuro, custodendo e trasmettendo una tradizione musicale che appartiene a tutti noi.»



PROGRAMMA

20 agosto  LAGONEGRO

Teatro IRIS  ore 21.15

Marko Topchii  chitarra





21 agosto  MOLITERNO

Bibliomediateca  ore 19.15

Duo Masiac

Matteo Scalabrella  chitarra

Isaac Peruzzi  chitarra





22 agosto  LATRONICO

Sala Pertini  ore 18.00

Duo della Pianura

Gianluca Daglio-Erazo  chitarra

Alessandro Ciusani  chitarra





24 agosto  LAGONEGRO

Teatro IRIS  ore 21.15

Andalusian Guitar Quartet

Javier Riba Martínez

Marco Socías Casquero

Francisco Sánchez Bernier

Antonio Duro Herrera





25 agosto  CASALETTO SPARTANO

Conchiglia di Venere  ore 19.15

Guitar & String Quartet

Duilio Meucci  chitarra

Vincenzo Meriani  violino

Raffaele Delli Bovi  violino

Francesco Venga  viola

Matteo Parisi  violoncello





26 agosto  LAGONEGRO

Palazzo Corrado  ore 21.15

Antonio Virgallita  chitarra





Con un cartellone che unisce grandi interpreti, giovani promesse e un forte legame con il territorio, la 43ª edizione del Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro rinnova la propria missione: fare della musica un luogo di incontro tra tradizione, formazione e cultura, mantenendo viva l'eredità artistica di Angelo Gilardino.



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