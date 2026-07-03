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|Maratea e Policoro, torna Cuore Mediterraneo: il tour del riciclo
3/07/2026
|Prosegue con Maratea e Policoro la nuova edizione di Cuore Mediterraneo, il tour nazionale promosso da RICREA Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema CONAI, con lobiettivo di promuovere il corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, anche in vacanza.
Nei prossimi giorni Alice, inviata speciale di RICREA, sarà sulle spiagge lucane, per incontrare turisti e bagnanti e raccontare con leggerezza e spirito vacanziero quanto sia semplice e importante fare la raccolta differenziata anche destate. Dalle conserve per i picnic in spiaggia alle scatolette usate nelle cambuse delle barche o in campeggio, gli imballaggi in acciaio sono una presenza quotidiana nelle vacanze degli italiani. Alice guiderà i bagnanti alla scoperta dei vantaggi e dei benefici del riciclo e dellimpatto positivo che può avere la corretta raccolta di barattoli per frutta e vegetali, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio un materiale prezioso che si ricicla al 100% e infinite volte.
Le tappe di Cuore Mediterraneo lungo lo Stivale saranno anche loccasione per condividere i dati virtuosi sul recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia: nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate di imballaggi, pari all82,2% dellimmesso al consumo (538.726 tonnellate). Con una media pro capite di 4,8 kg raccolti per abitante, lItalia ha superato già oggi lobiettivo europeo dell80% fissato per il 2030. Anche la Basilicata contribuisce a questi risultati positivi: nel corso del 2025, infatti, la regione ha raccolto oltre 1000 tonnellate di imballaggi in acciaio attraverso la raccolta differenziata urbana da superficie pubblica.
Il tour proseguirà lungo tutta la Penisola, toccando diverse località balneari e portando un messaggio semplice e concreto: anche in vacanza, riciclare fa bene al mare, allambiente e al futuro di tutti.
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