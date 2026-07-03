Il Richiamo del Mare 2026: la grande festa della canoa a Maratea 3/07/2026 Per unintera giornata il Porto di Maratea si è trasformato in un grande villaggio della canoa e del kayak, dello sport, della salute e della sostenibilità, coinvolgendo atleti, famiglie, studenti, associazioni, volontari, cittadini e turisti in un ricco programma di attività dedicate alla promozione della canoa, del kayak, del Dragon Boat, del SUP e della cultura del mare.



A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione è stata la presenza del Presidente Nazionale del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha voluto vivere la giornata da protagonista, tornando simbolicamente al suo primo amore sportivo: la canoa. Storico campione e già Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Buonfiglio è anche sceso in acqua insieme ai partecipanti, condividendo lo spirito delliniziativa e testimoniando il forte legame con la disciplina che ha segnato la sua carriera sportiva.



Nel suo intervento istituzionale, il Presidente Buonfiglio ha ribadito come lo sport fa vincere tutti, sottolineando che la pratica sportiva rappresenta uno straordinario strumento di educazione, inclusione, promozione della salute e crescita delle nuove generazioni. Ha inoltre evidenziato come manifestazioni come Il Richiamo del Mare dimostrino concretamente come lo sport riesca a mettere in rete istituzioni, federazioni, scuole, associazioni e cittadini, promuovendo al tempo stesso corretti stili di vita, rispetto dellambiente e senso di comunità.



Tra gli appuntamenti più significativi della giornata si è svolta la Fase Regionale del Trofeo CONI di Canoa Kayak, che ha visto protagonisti i migliori giovani atleti lucani nella competizione valida per la qualificazione alla fase nazionale.



Grande partecipazione anche per il progetto federale Giochi di Pagaie della Federazione Italiana Canoa Kayak, con il Triangolo delle Abilità, che ha coinvolto bambini e ragazzi in un percorso educativo e motorio pensato per avvicinare le nuove generazioni agli sport della pagaia attraverso il gioco e il divertimento.



Durante tutta la giornata il pubblico ha partecipato ai Giochi CONI Fair Play, alle prove gratuite di kayak, SUP e Dragon Boat, alle attività di educazione ambientale realizzate con il WWF Basilicata, ai laboratori dedicati alla conoscenza del mare e alle iniziative promosse nellambito del progetto Pagaie Rosa, che attraverso il Dragon Boat diffonde i valori della prevenzione, della salute, del benessere e dellinclusione.



Particolarmente emozionante è stata la Grande Parata del Mare, con decine di kayak, Dragon Boat e SUP che hanno colorato la costa di Maratea, seguita dalla Cerimonia del Mare con la liberazione di una tartaruga marina recuperata e curata, gesto simbolico dedicato alla tutela del Mediterraneo e della biodiversità.



Il Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, ha sottolineato come liniziativa rappresenti un tassello fondamentale della strategia di sviluppo del territorio, pienamente coerente con il percorso che il Comune sta portando avanti attraverso la valorizzazione della costa, la tutela del patrimonio naturale e il progetto della futura Area Marina Protetta, nella convinzione che gli sport del mare costituiscano uno straordinario strumento di promozione di un turismo sostenibile e di qualità.



Emanuela Vita, Delegata Provinciale nel Comitato Basilicata e Campania della Federazione Italiana Canoa Kayak, ha evidenziato come la canoa rappresenti oggi un vero presidio di comunità.



LASD Fly Maratea rivolge un sentito ringraziamento al Presidente Bonfiglio e al CONI Nazionale, al CONI Basilicata, alla Regione Basilicata, al Comune di Maratea, alla Federazione Italiana Canoa Kayak, a Sport e Salute Basilicata, alla Capitaneria di Porto  Guardia Costiera di Maratea, allUniversità degli Studi della Basilicata, al WWF Basilicata, a Legambiente Maratea, allAssociazione Benessere Donna, al movimento Pagaie Rosa, agli istituti scolastici, ai volontari, agli sponsor, ai tecnici, ai collaboratori e a tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.



Con oltre 100 partecipanti direttamente coinvolti nelle attività in kayak e oltre 1.000 persone che hanno preso parte alle iniziative sportive, educative e promozionali nel corso della giornata, Il Richiamo del Mare 2026 si conferma uno degli appuntamenti di riferimento della Federazione Italiana Canoa Kayak e del panorama sportivo lucano, capace di coniugare agonismo, promozione sportiva, salute, educazione ambientale e valorizzazione del territorio.



Maratea ha dimostrato ancora una volta che il mare è un luogo di sport, comunità e futuro. E con il ritorno in acqua del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio nella disciplina che ha segnato linizio della sua straordinaria carriera sportiva, Il Richiamo del Mare 2026 ha scritto una pagina importante per la canoa italiana, rilanciando con forza il valore dello sport come motore di crescita, benessere e sviluppo sostenibile.

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