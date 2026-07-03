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Alla Sala Inguscio della Regione Basilicata "Il Santo e il Poeta" di Angelo Piero Cappello

3/07/2026

Il direttore generale del Mic responsabile della Unità di Missione Cooperazione culturale con l' Africa del Piano Mattei parteciperà alla Tavola rotonda "Sorella Acqua" per il progetto su San Francesco organizzato a San Fele

Potenza, 2 luglio 2026  Sarà Angelo Piero Cappello, già Direttore generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e attualmente alla guida dell'Unità di Missione per la cooperazione culturale nell'ambito del Piano Mattei, a concludere domani, venerdì 3 luglio, la tavola rotonda "Sorella Acqua: valore, simbolo, infrastruttura", in programma alle ore 17.00 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata (Via Verrastro 9, Potenza).

Nel corso dell'incontro Cappello presenterà il suo volume Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele D'Annunzio, offrendo una riflessione sul significato culturale e simbolico della figura di San Francesco nel dialogo tra tradizione, letteratura e contemporaneità.

L'iniziativa, promossa dal Simposio delle Muse ETS nell'ambito del progetto speciale "Francesco sulle vie del cuore", inserito nelle Produzioni 30+ del Premio Penisola Sorrentina, è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comitato Nazionale per l'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

La tavola rotonda - diretta da Mario Esposito e promossa in collaborazione con Acquedotto Lucano - riunirà rappresentanti delle istituzioni, del sistema idrico, della cultura e dello sviluppo territoriale per approfondire il tema dell'acqua come bene comune, infrastruttura strategica e patrimonio culturale, nel segno del messaggio francescano della cura del creato. Tra gli interventi quelli di Alfonso Andretta, Canio Santarsiero, Laura Mongiello, Caterina Salvia e Rita Orlando.



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