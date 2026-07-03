Il direttore generale del Mic responsabile della Unità di Missione Cooperazione culturale con l' Africa del Piano Mattei parteciperà alla Tavola rotonda "Sorella Acqua" per il progetto su San Francesco organizzato a San Fele



Potenza, 2 luglio 2026  Sarà Angelo Piero Cappello, già Direttore generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e attualmente alla guida dell'Unità di Missione per la cooperazione culturale nell'ambito del Piano Mattei, a concludere domani, venerdì 3 luglio, la tavola rotonda "Sorella Acqua: valore, simbolo, infrastruttura", in programma alle ore 17.00 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata (Via Verrastro 9, Potenza).



Nel corso dell'incontro Cappello presenterà il suo volume Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele D'Annunzio, offrendo una riflessione sul significato culturale e simbolico della figura di San Francesco nel dialogo tra tradizione, letteratura e contemporaneità.



L'iniziativa, promossa dal Simposio delle Muse ETS nell'ambito del progetto speciale "Francesco sulle vie del cuore", inserito nelle Produzioni 30+ del Premio Penisola Sorrentina, è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio del Comitato Nazionale per l'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.



La tavola rotonda - diretta da Mario Esposito e promossa in collaborazione con Acquedotto Lucano - riunirà rappresentanti delle istituzioni, del sistema idrico, della cultura e dello sviluppo territoriale per approfondire il tema dell'acqua come bene comune, infrastruttura strategica e patrimonio culturale, nel segno del messaggio francescano della cura del creato. Tra gli interventi quelli di Alfonso Andretta, Canio Santarsiero, Laura Mongiello, Caterina Salvia e Rita Orlando.