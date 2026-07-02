Presentati a Potenza nel corso della conferenza stampa presso l'auditorium Casa Bcc Basilicata i premiati dell'edizione 2026 del Premio Pro Loco Basilicata Italìa. Il Premio Pro Loco Basilicata Italìa è promosso dall'Ente Pro Loco Basilicata Aps con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata ed il patrocinio della Regione Basilicata, dell'Apt Basilicata, del Comune di Tolve, della Pro Loco Tolve e della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps. Alla presentazione sono intervenuti il Presidente Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa, il direttore generale Bcc Basilicata Giorgio Costantino, il coordinatore del premio Marcello Romano e il Presidente della Pro Loco Tolve Antonio Basile. "Abbiamo inteso come Ente Pro Loco Basilicata istituire il Premio Pro Loco Basilicata Italìa per conferire un riconoscimento alle eccellenze lucane che a livello nazionale ed internazionale con il loro impegno e la loro opera esaltano la lucanità nel mondo. Sono personalità lucane, ambasciatori per eccellenza e promotori della Lucania migliore che si distingue nei campi dell'impresa, della medicina, della cultura, dello sport e del cinema, donne e uomini che vivono in Basilicata o che lavorano fuori regione con un profondo attaccamento alle proprie radici ha dichiarato Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata. "Dopo studi ed approfondimenti storici - ha sottolineato Marcello Romano coordinatore del Premio - per celebrare l'orgoglio lucano, il Premio è stato intitolato Italìa, omaggio a quel territorio sud - occidentale della Basilicata, l'Enotria dell'età del ferro, che gli storici antichi chiamarono appunto Italìa e che infine si è esteso a tutta la Nazione". "Strettamente legato a questa ragione come simbolo del Premio è stata ideata una riproduzione di uno dei più importanti ritrovamenti archeologici relativi agli enotri avvenuto in Basilicata: la grande olla risalente allVIII secolo a.C., ritrovata a Tursi (Mt) e custodita nel Museo della Siritide di Policoro (Mt), identificativa della ceramica e della cultura enotria" creata da Maria Teresa Romeo, ceramista e artista, che ha ideato e curato le opere che saranno consegnate ai premiati. Nel suo intervento il direttore generale Bcc Basilicata Giorgio Costantino ha rimarcato "ci teniamo a sostenere l'attivitá del sistema Pro Loco lucano che contribuisce a rafforzare la rete di solidarietá locale e il Premio offre l'opportunità di esaltare tante personalitá che si sono distinte nel campo del fare e del sapere e che fanno grande la nostra regione".

Il Presidente della Pro Loco Tolve Antonio Basile ha dichiarato "siamo particolarmente onorati di ospitare a Tolve la cerimonia di premiazione e ringraziamo l'Amministrazione comunale per il prezioso supporto organizzativo e l'Ente Pro Loco Basilicata per aver scelto la nostra piazza principale con lo sfondo della Fontana Monumentale per l'evento regionale che rappresenta un'importante vetrina per la nostra comunità". I premiati dell'edizione 2026 del Premio Pro Loco Basilicata Italìa - ha annunciato Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata - sono Gianluca Caporaso scrittore, narratore e comunicatore, Giuseppe Marco Albano regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, Viola Monaco giovane campionessa di Kickboxing, Nicola Papapietro Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Tramautologia, Franco Artese artista italiano esponente della scuola presepistica meridionale, Federico Valicenti chef cibosofo e Katia Buchicchio modella italiana eletta Miss Italia 2025. La cerimonia di consegna del Premio Pro Loco Basilicata Italìa si svolgerà sabato 12 luglio 2026 alle ore 18,30 in Piazza Mario Pagano a Tolve e sarà presentata dalla giornalista Annamaria Sodano.

