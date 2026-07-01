Nasce la "Fiera del Libro di Sybaris" a Cassano All'Ionio 1/07/2026 Un primo importante passo verso la realizzazione della Fiera del Libro di Sybaris è stato compiuto ieri mattina nel Palazzo di Città di Cassano All'Ionio, dove il sindaco Gianpaolo Iacobini ha ricevuto ufficialmente alcuni membri del Comitato promotore dell'iniziativa, denominato "Liberi e Libri", alla presenza dell'assessore alla Cultura Ottavio Marino, chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nel coordinamento dell'evento insieme agli uffici comunali e alla Biblioteca.

L'incontro ha rappresentato il momento di avvio di un percorso condiviso che punta a dare vita, già nel 2027, a una manifestazione culturale di respiro regionale capace di promuovere il libro e la lettura come strumenti fondamentali di crescita civile, culturale e sociale. L'idea, maturata nei mesi scorsi all'interno del Comitato, nasce dalla convinzione che oggi più che mai sia necessario restituire centralità al libro, soprattutto tra le giovani generazioni, spesso attratte da forme di comunicazione rapide e frammentarie offerte dai social network. Leggere significa invece sviluppare senso critico, capacità di confronto e consapevolezza storica: è il modo migliore per comprendere il presente, osservare il passato con maggiore lucidità e immaginare il futuro con strumenti culturali adeguati.Del Comitato promotore erano presenti Salvatore Cataldi, ideatore del progetto, scrittore e divulgatore culturale, Antonio Canonico, poeta e cultore della letteratura classica, Carmine Paternostro, poeta e scrittore, e Antonio Michele Cavallaro, storico e osservatore della realtà territoriale. Nel corso dell'incontro è stata illustrata una prima bozza progettuale della manifestazione, che prevede una durata di tre giornate consecutive, da svolgersi nel fine settimana presso il Centro Congressi di Sibari, individuato come sede ideale grazie agli ampi spazi interni destinati ai convegni e alle aree esterne che potranno ospitare gli stand delle case editrici, i gazebo dedicati alle novità librarie degli autori, gli spazi per incontri culturali e i punti di ristoro. L'obiettivo è realizzare una vera e propria festa della cultura, capace di coinvolgere editori, scrittori, associazioni, fondazioni, istituzioni scolastiche e università, creando un appuntamento destinato a diventare stabile nel panorama culturale calabrese. Tra le linee strategiche illustrate al sindaco figura anche la volontà di inserire la Fiera nel calendario ufficiale degli eventi della Regione Calabria, così da favorire l'accesso ai patrocini istituzionali e ai finanziamenti destinati alle grandi manifestazioni culturali. Il progetto guarda inoltre alla valorizzazione dell'editoria calabrese, senza rinunciare ad aprirsi alle principali realtà editoriali nazionali e agli autori che, pur non essendo calabresi, abbiano dedicato le proprie opere alla Calabria e al Mezzogiorno. Un ruolo centrale sarà riservato alle scuole dell'intero comprensorio della Sibaritide. Una delle tre giornate sarà infatti dedicata esclusivamente agli studenti, che potranno visitare gli stand, conoscere direttamente autori ed editori, partecipare a laboratori, incontri e momenti di approfondimento, trasformando la Fiera in un'occasione concreta di educazione alla lettura. Tra gli aspetti più significativi emersi durante il confronto vi è anche la volontà di fare della manifestazione un contenitore culturale aperto e multidisciplinare, nel quale la letteratura possa dialogare con l'archeologia, il teatro, il cinema, la nautica, l'agricoltura, la moda, l'arte e le eccellenze produttive del territorio, valorizzando l'identità della Sibaritide attraverso un linguaggio moderno e inclusivo.

Il programma preliminare prevede inoltre incontri con importanti scrittori del panorama nazionale e calabrese, tavole rotonde, presentazioni di libri, seminari e momenti di riflessione che, per questa prima edizione, potrebbero trovare un filo conduttore nella figura di Corrado Alvaro, nel settantesimo anniversario della sua scomparsa, proponendo alle scuole e al pubblico una rilettura del pensiero dello scrittore di San Luca e della sua profonda riflessione sulla questione meridionale. Il Comitato ha già raccolto le prime significative adesioni della Lega Navale Italiana  Sezione Laghi di Sibari e del Centro Nautico Nazionale, mentre sono in corso contatti con numerose altre associazioni, enti culturali e realtà imprenditoriali chiamate a sostenere il progetto attraverso una rete di partenariato. Al termine dell'incontro il sindaco Gianpaolo Iacobini ha espresso piena disponibilità a sostenere l'iniziativa, assicurando il patrocinio dell'Amministrazione comunale, la concessione degli spazi necessari e la collaborazione dell'assessorato alla Cultura e della Biblioteca Comunale per costruire, insieme al Comitato promotore, un evento capace di inserirsi stabilmente nel panorama delle iniziative culturali calabresi.L'ambizione dei promotori, infatti, va ben oltre la realizzazione di una semplice fiera espositiva. L'obiettivo è creare un appuntamento annuale capace di mettere in rete istituzioni, scuola, università, editoria, associazionismo e mondo produttivo, facendo della cultura un autentico motore di sviluppo del territorio. La Fiera del Libro di Sybaris intende proporsi come uno spazio permanente di confronto, dove il libro diventi il punto d'incontro tra memoria e innovazione, tra identità e futuro. Un progetto che vuole raccontare la Sibaritide attraverso le sue radici storiche, la sua straordinaria ricchezza archeologica, il patrimonio paesaggistico e le sue eccellenze culturali, offrendo al tempo stesso nuove opportunità di crescita ai giovani e nuove occasioni di promozione all'intero comprensorio. Se il percorso avviato in questi giorni saprà coinvolgere le istituzioni regionali, il sistema scolastico, gli operatori culturali e il mondo dell'impresa, la prima edizione della Sybaris-Libri potrà rappresentare non soltanto un importante appuntamento letterario, ma l'inizio di un progetto destinato a lasciare un segno duraturo nella vita culturale della Sibaritide e dell'intera Calabria.



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