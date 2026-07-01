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|Potenza brinda al vino italiano: nasce Wine Loverz
1/07/2026
|Oltre 100 etichette, cantine provenienti da tutta Italia, sommelier, produttori, show cooking, musica e incontri culturali. Dal 3 al 5 luglio, dalle ore 19:00 alle 24:00, Piazza Mario Pagano ospiterà la prima edizione di Wine Loverz Italian Wine Festival.
Liniziativa nasce con lobiettivo di promuovere la cultura del vino e valorizzare il centro storico di Potenza attraverso un format capace di unire produttori, ristoratori, associazioni, istituzioni e cittadini in ununica grande esperienza di convivialità.
Lingresso sarà gratuito e permetterà ai visitatori di immergersi in un percorso dedicato al mondo del vino italiano. Le degustazioni, disponibili tramite ticket, saranno guidate da sommelier e produttori, che accompagneranno il pubblico nella scoperta di vitigni, territori, tecniche di produzione e curiosità, trasformando ogni assaggio in unesperienza autentica.
Tra gli appuntamenti più attesi figurano i due show cooking: venerdì alle 20:30 sarà protagonista Antonietta Santoro, del ristorante Becco della Civetta a Castelmezzano, da sempre Chiocciola Slow Food e Bib Gourmand della Guida Michelin, nonché Ambasciatrice del Gusto per la Basilicata; domenica sarà invece protagonista lo Chef Narrante di Palazzo Giachetti a SantAngelo Le Fratte, volto noto della televisione italiana, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra teatro, sapori e racconti.
Levento ospiterà anche numerosi momenti dedicati alla cultura, al mondo dellassociazionismo e allapprofondimento. Sarà intervistata Maria Sarli, eletta direttrice del Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa di Potenza per il prossimo triennio, prima donna e prima direttrice lucana alla guida dellIstituzione, un traguardo che rappresenta un importante motivo di orgoglio per lintera comunità.
Tra i protagonisti ci sarà anche la presidente dellassociazione Spaziodromo, giovane realtà impegnata nel sociale, insieme ad altre associazioni del territorio. Spazio inoltre a Musica Senza Etichetta, che presenterà il proprio evento 2026, e a Rocco Pesarini, presidente dellassociazione SonoricaMente, con il quale verranno raccontati lidea, la crescita e i numeri dei dieci anni dei Premi Eventi Potentini, progetto diventato un punto di riferimento per la valorizzazione degli eventi e delle eccellenze del territorio.
Tra gli ospiti sarà inoltre presente Fabio Mecca, enologo lucano premiato come Miglior Enologo 2025 dalla Guida de LEspresso, che condividerà con il pubblico la propria esperienza e la propria visione sul presente e sul futuro del vino italiano.
Dietro Wine Loverz cè un gruppo di imprenditori lucani con competenze complementari nel mondo della ristorazione, del beverage e dellorganizzazione di eventi: Francesco e Leonardo Santarsiero, titolari di Quarantotto History; Antonio Laino, alla guida di Gastrò; Luigi Chiera, Sommelier del vino e dellolio EVO e ideatore del format Vitinerario, percorso esperienziale alla scoperta di cantine, produttori e territori; Danilo Lorusso e Vincenzo Bochicchio, professionisti del settore food & beverage; e Rosario Cataldo, volto noto nellorganizzazione di eventi cittadini e già ideatore del Festival Europeo della Birra di Potenza, che mette la propria esperienza al servizio di Wine Loverz.
Lambizione degli organizzatori è quella di dare vita a un appuntamento destinato a crescere nel tempo, capace di diventare un punto di riferimento per il Sud Italia, promuovendo il bere consapevole e creando unoccasione dincontro tra produttori, operatori del settore, associazioni e appassionati.
Per tre sere Piazza Mario Pagano si trasformerà in un grande salotto del vino italiano, dove degustazioni, racconti, cucina, musica e cultura accompagneranno il pubblico in unesperienza da vivere e condividere.
Lingresso è gratuito. Le degustazioni saranno disponibili tramite ticket acquistabili direttamente allinterno dellevento.
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