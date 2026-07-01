Oltre 100 etichette, cantine provenienti da tutta Italia, sommelier, produttori, show cooking, musica e incontri culturali. Dal 3 al 5 luglio, dalle ore 19:00 alle 24:00, Piazza Mario Pagano ospiterà la prima edizione di Wine Loverz  Italian Wine Festival.



Liniziativa nasce con lobiettivo di promuovere la cultura del vino e valorizzare il centro storico di Potenza attraverso un format capace di unire produttori, ristoratori, associazioni, istituzioni e cittadini in ununica grande esperienza di convivialità.



Lingresso sarà gratuito e permetterà ai visitatori di immergersi in un percorso dedicato al mondo del vino italiano. Le degustazioni, disponibili tramite ticket, saranno guidate da sommelier e produttori, che accompagneranno il pubblico nella scoperta di vitigni, territori, tecniche di produzione e curiosità, trasformando ogni assaggio in unesperienza autentica.



Tra gli appuntamenti più attesi figurano i due show cooking: venerdì alle 20:30 sarà protagonista Antonietta Santoro, del ristorante Becco della Civetta a Castelmezzano, da sempre Chiocciola Slow Food e Bib Gourmand della Guida Michelin, nonché Ambasciatrice del Gusto per la Basilicata; domenica sarà invece protagonista lo Chef Narrante di Palazzo Giachetti a SantAngelo Le Fratte, volto noto della televisione italiana, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra teatro, sapori e racconti.



Levento ospiterà anche numerosi momenti dedicati alla cultura, al mondo dellassociazionismo e allapprofondimento. Sarà intervistata Maria Sarli, eletta direttrice del Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa di Potenza per il prossimo triennio, prima donna e prima direttrice lucana alla guida dellIstituzione, un traguardo che rappresenta un importante motivo di orgoglio per lintera comunità.



Tra i protagonisti ci sarà anche la presidente dellassociazione Spaziodromo, giovane realtà impegnata nel sociale, insieme ad altre associazioni del territorio. Spazio inoltre a Musica Senza Etichetta, che presenterà il proprio evento 2026, e a Rocco Pesarini, presidente dellassociazione SonoricaMente, con il quale verranno raccontati lidea, la crescita e i numeri dei dieci anni dei Premi Eventi Potentini, progetto diventato un punto di riferimento per la valorizzazione degli eventi e delle eccellenze del territorio.



Tra gli ospiti sarà inoltre presente Fabio Mecca, enologo lucano premiato come Miglior Enologo 2025 dalla Guida de LEspresso, che condividerà con il pubblico la propria esperienza e la propria visione sul presente e sul futuro del vino italiano.



Dietro Wine Loverz cè un gruppo di imprenditori lucani con competenze complementari nel mondo della ristorazione, del beverage e dellorganizzazione di eventi: Francesco e Leonardo Santarsiero, titolari di Quarantotto History; Antonio Laino, alla guida di Gastrò; Luigi Chiera, Sommelier del vino e dellolio EVO e ideatore del format Vitinerario, percorso esperienziale alla scoperta di cantine, produttori e territori; Danilo Lorusso e Vincenzo Bochicchio, professionisti del settore food & beverage; e Rosario Cataldo, volto noto nellorganizzazione di eventi cittadini e già ideatore del Festival Europeo della Birra di Potenza, che mette la propria esperienza al servizio di Wine Loverz.



Lambizione degli organizzatori è quella di dare vita a un appuntamento destinato a crescere nel tempo, capace di diventare un punto di riferimento per il Sud Italia, promuovendo il bere consapevole e creando unoccasione dincontro tra produttori, operatori del settore, associazioni e appassionati.



Per tre sere Piazza Mario Pagano si trasformerà in un grande salotto del vino italiano, dove degustazioni, racconti, cucina, musica e cultura accompagneranno il pubblico in unesperienza da vivere e condividere.



Lingresso è gratuito. Le degustazioni saranno disponibili tramite ticket acquistabili direttamente allinterno dellevento.