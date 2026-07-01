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|Potenza, lUniversità della Basilicata inaugura le immatricolazioni con il ''Convivium Unibas 2026''
1/07/2026
|Oggi, mercoledì 1 luglio si aprono le immatricolazioni e lUniversità si riunisce attorno a unenorme tavolata, aperta a chiunque voglia unirsi!
Si tratta di Convivium Unibas 2026, la Cena di Comunità dellUniversità degli Studi della Basilicata, che si svolgerà presso il Campus di Macchia Romana a Potenza, a partire dalle ore 19, proprio in occasione dellapertura delle immatricolazioni.
Lobiettivo è comunicare che Unibas rappresenta uno dei più importanti patrimoni culturali, scientifici e sociali della regione: forma, svolge ricerca, produce conoscenza e innovazione, ma allo stesso tempo sceglie di essere luogo di incontro, partecipazione e costruzione di relazioni.
Lappuntamento è promosso dallUniversità degli Studi della Basilicata e ideato, organizzato e coordinato dal Consorzio ConUnibas realtà che da oltre un decennio opera allinterno dellAteneo per favorire il dialogo tra università, istituzioni, mondo del lavoro, territorio in collaborazione con lAzienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDSU).
Convivium Unibas si configura come uniniziativa pressoché unica nella realtà accademica nazionale: una grande cena di comunità che trasforma il Campus universitario in una piazza aperta alla Basilicata, dove il sapere incontra i territori, le istituzioni dialogano con i cittadini e le generazioni si confrontano in un clima di partecipazione e condivisione. In un tempo caratterizzato da contatti sempre più veloci e spesso effimeri, liniziativa sceglie di rimettere al centro la persona, affermando il valore dellincontro e delle relazioni umane: il capitale sociale più importante per il futuro delle comunità.
La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione. Il contributo richiesto è destinato alla copertura delle spese organizzative. Per gli studenti provenienti da Matera è prevista una navetta.
Per informazioni e prenotazioni, possibili fino ad esaurimento posti:
https://www.eventbrite.it/e/convivium-unibas-registration-1988544825102
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