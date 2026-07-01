Oggi, mercoledì 1 luglio si aprono le immatricolazioni e lUniversità si riunisce attorno a unenorme tavolata, aperta a chiunque voglia unirsi!



Si tratta di Convivium Unibas 2026, la Cena di Comunità dellUniversità degli Studi della Basilicata, che si svolgerà presso il Campus di Macchia Romana a Potenza, a partire dalle ore 19, proprio in occasione dellapertura delle immatricolazioni.

Lobiettivo è comunicare che Unibas rappresenta uno dei più importanti patrimoni culturali, scientifici e sociali della regione: forma, svolge ricerca, produce conoscenza e innovazione, ma allo stesso tempo sceglie di essere luogo di incontro, partecipazione e costruzione di relazioni.



Lappuntamento è promosso dallUniversità degli Studi della Basilicata e ideato, organizzato e coordinato dal Consorzio ConUnibas  realtà che da oltre un decennio opera allinterno dellAteneo per favorire il dialogo tra università, istituzioni, mondo del lavoro, territorio  in collaborazione con lAzienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDSU).



Convivium Unibas si configura come uniniziativa pressoché unica nella realtà accademica nazionale: una grande cena di comunità che trasforma il Campus universitario in una piazza aperta alla Basilicata, dove il sapere incontra i territori, le istituzioni dialogano con i cittadini e le generazioni si confrontano in un clima di partecipazione e condivisione. In un tempo caratterizzato da contatti sempre più veloci e spesso effimeri, liniziativa sceglie di rimettere al centro la persona, affermando il valore dellincontro e delle relazioni umane: il capitale sociale più importante per il futuro delle comunità.



La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione. Il contributo richiesto è destinato alla copertura delle spese organizzative. Per gli studenti provenienti da Matera è prevista una navetta.



Per informazioni e prenotazioni, possibili fino ad esaurimento posti:

https://www.eventbrite.it/e/convivium-unibas-registration-1988544825102