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|Ti rappresento il mio libro, le pagine della mia anima a S. Severino Lucano
30/06/2026
|Il 29 Giugno a S. Severino Lucano, in serata, Francesco Ciminelli ha portato in scena, presso il Centro Parrocchiale, lo spettacolo: Ti rappresento il mio libro, le pagine della mia anima. Talento emergente della Basilicata, da Francavilla in Sinni, tramite i canali social sta avendo successo nella recitazione e nel campo dellintrattenimento.
Sceglie proprio S. Severino per il suo nuovo libro spettacolo, perché qui era nato e cresciuto suo nonno, Giuseppe Ciminelli, di Mancini, una graziosa frazione ad alta quota. Persona stimata e rispettata da tutti, manca tanto anche ai molti che lo conoscevano.
Con questa rappresentazione, si vuole offrire un modo nuovo di proporre un libro.
Il testo è una raccolta di aneddoti di vita reale, emozioni e considerazioni sullattualità e le problematiche dei giovani, come i disturbi alimentari, la fuga dei cervelli ma non del cuore che resta nella propria terra. Affrontati anche temi come la guerra, la morte dei ragazzi a capodanno nella tragedia dellincendio di Crans-Montana. Proposte considerazioni sullamore e sullimportanza di trovare la persona giusta nella vita. A tal proposito, lattore ha ringraziato la sua compagna, Maria Francesca Anastasio, presente in sala, per tutto il sostegno e laffetto ricevuto e per aver collaborato alla realizzazione del libro e dello spettacolo.
Nel corso dellevento non è mancato il ricordo per nonno Giuseppe. Una persona amata non muore, è sempre con noi. Con queste parole, il giovane artista, ha introdotto il componimento che parla di una farfalla bianca, la cui figura rappresenta lessenza di suo nonno che, visto il legame affettivo forte, continua dopo la morte a dargli sostegno, palesandosi in modo diverso.
Altro argomento di grande attualità, è stato quello dellinclusione sociale con il rispetto verso tutti. Per discuterne al meglio con le giuste riflessioni, sul palco è salito anche Lorenzo Sassone, ragazzo di S. Severino, che conosce bene Ciminelli poiché sono stati compagni di scuola ed oggi ancora ottimi amici. Lorenzo sta partecipando al progetto Peperonaut ed è bravissimo nellinterpretare i testi. Ha letto un brano sulla diversità che spiega quanto sia difficile farsi accettare dagli altri. In troppi, succubi del pregiudizio, difficilmente aprono i loro cuori, emarginando persone speciali, che invece hanno molto da insegnarci e tanto affetto da donare a chi gli sta vicino.
Non solo monologhi ma anche tanta musica con varie interpretazioni di canzoni da intermezzo della recitazione con la partecipazione di Angelo Montagna.
Pasquale Pangaro invece ha curato laudio e gli effetti scenici. La serata si è conclusa con i ringraziamenti allAmministrazione Comunale, alla Pro Loco del Pollino, al sacerdote, Don Antonio Lo Gatto per la disponibilità del Centro Parrocchiale, ed a tutto il pubblico presente. Un ringraziamento speciale è andato allAssociazione Culturale Myosotis, di cui Ciminelli è parte attiva negli eventi realizzati con le sue interpretazioni e letture.
Rosanna Viceconti
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