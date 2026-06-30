"Le novità editoriali protagoniste di Summerbook Finché cè un libro cè speranza dal 10 al 13 luglio 30/06/2026 Altrimedia Edizioni racconta un altro pezzo di territorio e lo fa attraverso tre voci di donne che saranno ospiti della rassegna Summerbook dal 10 al 13 luglio.

Rossella Acito con Cera una volta una nuvola, Maddalena Giordano con E cadde la notte e Mariapaola Vergallito con Lestate spezzata diventano protagoniste di storie che pur con stile e registri differenti - fotografico/narrativo, fantastico e saggistico - danno forma a percorsi narrativi originali, densi e significativi che arricchiscono di talento e memoria la Basilicata.



Cera una volta una nuvola, lopera desordio di Rossella Acito, non è solo una raccolta di immagini, ma un vero e proprio esperimento narrativo che fonde la passione dellautrice per la fotografia con una vocazione fiabesca dedicata agli adulti. Attraverso il suo obiettivo, Rossella Acito cattura frammenti di cielo che diventano lincipit di storie profonde, capaci di parlare alla parte più fragile e sognatrice di ciascuno di noi. Il libro affronta temi universali e complessi: la maternità desiderata e sofferta, la perdita, la solitudine, il coraggio del cambiamento e la bellezza della rinascita. Come sottolineato dalla psicologa e psicoterapeuta Carmen Greco nella prefazione, lopera rappresenta un viaggio eroico, dentro e nello stesso tempo al di fuori dellesperienza personale, dove la leggerezza delle nuvole fa da cornice alla pesantezza del quotidiano, trovando un equilibrio sapiente tra dolore e ironia.



E cadde la notte" di Maddalena Giordano intreccia racconto, poesia e favola, dando vita a una voce originale: lieve e inquieta, moderna e incantata. Tra linguaggi che si alternano e immagini che vibrano, il libro indaga la complessità delle emozioni con uno sguardo capace di unire leggerezza e profondità. L'opera prima di questa giovane e talentuosa autrice si presenta come un viaggio attraverso storie, favole e illusioni narrative che, pur nella loro diversità, sono accomunate da un linguaggio evocativo e da una sensibilità poetica che esplora le sfumature dell'esistenza. E cadde la notte pur affrontando temi come la solitudine, la tristezza e la ricerca di senso, lo fa con una delicatezza e una intensità che lasciano spazio alla speranza e alla bellezza. Maddalena Giordano, attraverso le sue storie, offre al lettore una "beata malinconia" che fa "ridere, piangere e sospirare insieme", invitando a una riflessione intima e personale sulle proprie "carceri" interiori e sulla possibilità di squarciare le ombre per ritrovare la luce.



Lestate spezzata. Storie dalla tragedia di collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986 della giornalista Mariapaola Vergallito, con le foto di Ottavio Chiaradia, è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, basato su rassegne stampa dellepoca, documenti ufficiali e, soprattutto, sulle testimonianze dirette di chi visse quelle ore concitate. Allalba del 26 luglio 1986, una frana risucchiò la collina Timpone, portando con sé la vita di otto persone e distruggendo i sogni di intere famiglie.Lopera di Mariapaola Vergallito va oltre la cronaca, configurandosi come un esempio di giornalismo civile. Come sottolineato da Renato Cantore nella prefazione, lautrice esercita larte umanissima della memoria per contrastare la fase più pericolosa di ogni tragedia: loblio. Non dimenticare mai più quanto sia importante parlare delle persone è il prioritario obiettivo di questo libro, dichiara lautrice nellintroduzione. Lestate spezzata non è solo un tributo alle vittime, ma anche una riflessione necessaria sul dissesto idrogeologico e sulla tutela del territorio, con uno sguardo rivolto al futuro affinché la responsabilità diventi lunico vero antidoto alla tragedia.



Rossella Acito (Matera, 1966) sociologa per formazione, insegnante per vocazione e fotografa per passione. Questa raccolta di favole nasce catturando con lobiettivo le forme straordinarie e bizzarre delle nuvole, trasformandole in metafore e racconti dedicate a un pubblico adulto che non vuole smettere di immaginare. Un invito a staccare i piedi da terra e a guardare il mondo da unaltra prospettiva.



Maddalena Giordano è nata a Matera. Laureata in Lettere moderne presso luniversità degli studi di Bari Aldo Moro, lavora come docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Amante della letteratura, considera la scrittura lunica attività capace di dar voce al suo pensiero, un pensiero dominante che si è riversato, in queste pagine.



Mariapaola Vergallito è giornalista professionista dal 2013. Fondatrice e direttrice della testata online www.lasiritide.it, lavora per diverse emittenti radiofoniche e televisive (Radiolaser e Trm Network) e collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno. Si occupa della comunicazione di progetti di contrasto al fenomeno dellusura e del caporalato. Con Antonio Bavusi ha scritto Il Mare a Senise. Un caso, di land-water grabbing in Basilicata (2025, Alfagrafica Volonnino). Ha realizzato diversi documentari, e approfondimenti dedicati alla storia della frana di Senise.







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