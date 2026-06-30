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| "Le novità editoriali protagoniste di Summerbook Finché cè un libro cè speranza dal 10 al 13 luglio
30/06/2026
|Altrimedia Edizioni racconta un altro pezzo di territorio e lo fa attraverso tre voci di donne che saranno ospiti della rassegna Summerbook dal 10 al 13 luglio.
Rossella Acito con Cera una volta una nuvola, Maddalena Giordano con E cadde la notte e Mariapaola Vergallito con Lestate spezzata diventano protagoniste di storie che pur con stile e registri differenti - fotografico/narrativo, fantastico e saggistico - danno forma a percorsi narrativi originali, densi e significativi che arricchiscono di talento e memoria la Basilicata.
Cera una volta una nuvola, lopera desordio di Rossella Acito, non è solo una raccolta di immagini, ma un vero e proprio esperimento narrativo che fonde la passione dellautrice per la fotografia con una vocazione fiabesca dedicata agli adulti. Attraverso il suo obiettivo, Rossella Acito cattura frammenti di cielo che diventano lincipit di storie profonde, capaci di parlare alla parte più fragile e sognatrice di ciascuno di noi. Il libro affronta temi universali e complessi: la maternità desiderata e sofferta, la perdita, la solitudine, il coraggio del cambiamento e la bellezza della rinascita. Come sottolineato dalla psicologa e psicoterapeuta Carmen Greco nella prefazione, lopera rappresenta un viaggio eroico, dentro e nello stesso tempo al di fuori dellesperienza personale, dove la leggerezza delle nuvole fa da cornice alla pesantezza del quotidiano, trovando un equilibrio sapiente tra dolore e ironia.
E cadde la notte" di Maddalena Giordano intreccia racconto, poesia e favola, dando vita a una voce originale: lieve e inquieta, moderna e incantata. Tra linguaggi che si alternano e immagini che vibrano, il libro indaga la complessità delle emozioni con uno sguardo capace di unire leggerezza e profondità. L'opera prima di questa giovane e talentuosa autrice si presenta come un viaggio attraverso storie, favole e illusioni narrative che, pur nella loro diversità, sono accomunate da un linguaggio evocativo e da una sensibilità poetica che esplora le sfumature dell'esistenza. E cadde la notte pur affrontando temi come la solitudine, la tristezza e la ricerca di senso, lo fa con una delicatezza e una intensità che lasciano spazio alla speranza e alla bellezza. Maddalena Giordano, attraverso le sue storie, offre al lettore una "beata malinconia" che fa "ridere, piangere e sospirare insieme", invitando a una riflessione intima e personale sulle proprie "carceri" interiori e sulla possibilità di squarciare le ombre per ritrovare la luce.
Lestate spezzata. Storie dalla tragedia di collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986 della giornalista Mariapaola Vergallito, con le foto di Ottavio Chiaradia, è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, basato su rassegne stampa dellepoca, documenti ufficiali e, soprattutto, sulle testimonianze dirette di chi visse quelle ore concitate. Allalba del 26 luglio 1986, una frana risucchiò la collina Timpone, portando con sé la vita di otto persone e distruggendo i sogni di intere famiglie.Lopera di Mariapaola Vergallito va oltre la cronaca, configurandosi come un esempio di giornalismo civile. Come sottolineato da Renato Cantore nella prefazione, lautrice esercita larte umanissima della memoria per contrastare la fase più pericolosa di ogni tragedia: loblio. Non dimenticare mai più quanto sia importante parlare delle persone è il prioritario obiettivo di questo libro, dichiara lautrice nellintroduzione. Lestate spezzata non è solo un tributo alle vittime, ma anche una riflessione necessaria sul dissesto idrogeologico e sulla tutela del territorio, con uno sguardo rivolto al futuro affinché la responsabilità diventi lunico vero antidoto alla tragedia.
Rossella Acito (Matera, 1966) sociologa per formazione, insegnante per vocazione e fotografa per passione. Questa raccolta di favole nasce catturando con lobiettivo le forme straordinarie e bizzarre delle nuvole, trasformandole in metafore e racconti dedicate a un pubblico adulto che non vuole smettere di immaginare. Un invito a staccare i piedi da terra e a guardare il mondo da unaltra prospettiva.
Maddalena Giordano è nata a Matera. Laureata in Lettere moderne presso luniversità degli studi di Bari Aldo Moro, lavora come docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Amante della letteratura, considera la scrittura lunica attività capace di dar voce al suo pensiero, un pensiero dominante che si è riversato, in queste pagine.
Mariapaola Vergallito è giornalista professionista dal 2013. Fondatrice e direttrice della testata online www.lasiritide.it, lavora per diverse emittenti radiofoniche e televisive (Radiolaser e Trm Network) e collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno. Si occupa della comunicazione di progetti di contrasto al fenomeno dellusura e del caporalato. Con Antonio Bavusi ha scritto Il Mare a Senise. Un caso, di land-water grabbing in Basilicata (2025, Alfagrafica Volonnino). Ha realizzato diversi documentari, e approfondimenti dedicati alla storia della frana di Senise.
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