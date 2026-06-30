Il fine settimana del 4 e 5 luglio 2026, Rotondella torna a trasformarsi nella capitale della frutticoltura lucana con la XXVIII edizione della Sagra dellAlbicocca. La manifestazione si attesta come l'appuntamento cardine per la valorizzazione del comparto primario locale, coniugando lo sviluppo agroalimentare, linnovazione e la sostenibilità. Nel segno di una forte continuità strategica, lAmministrazione Comunale rinnova anche per quest'anno la totale gratuità degli spazi espositivi, estendendo la partecipazione alle aziende attive nell'intero comprensorio Metapontino, promuovendo così una sinergia di distretto a beneficio della competitività territoriale.



Con oltre 3.700 ettari in produzione, la Basilicata rappresenta la seconda realtà italiana per estensione degli impianti di albicocchi, preceduta soltanto dallEmilia-Romagna. Nel panorama agricolo regionale, tale comparto si colloca tra i primi posti per valore economico complessivo. I più recenti dati ISTAT posizionano la produzione lucana sul podio nazionale, indicando la provincia di Matera al primo posto in Italia per superfici coltivate. In questo scenario di eccellenza, Rotondella ricopre un ruolo di assoluto primo piano, potendo contare su una base produttiva di circa 700 ettari e ben 300 aziende agricole attivamente impegnate nella filiera.



L'appuntamento del 2026 assume un significato diverso, evidenziando lo spirito tenace degli operatori locali a seguito della severa ondata di maltempo primaverile, ha spiegato Pasquale Dimatteo, vicesindaco e assessore allagricoltura di Rotondella.



Che ha aggiunto: "La macchina organizzativa non si è fermata, nonostante un raccolto inferiore a causa dei violenti eventi atmosferici, grandine e alluvione, che hanno messo a dura prova il comparto. Intendiamo formalizzare d'intesa con l'ALSIA un protocollo programmatico focalizzato sul contrasto al cambiamento climatico, l'analisi strutturale dei suoli e leventuale introduzione di cultivar ad alta resilienza, capaci di garantire risposte ottimali in termini di sostenibilità ambientale, standard qualitativi e valorizzazione commerciale."



Dimatteo ha poi aggiunto: "Sostenibilità in agricoltura significa valori etici e rispetto delle persone. Quanto accaduto in Calabria non dovrà ripetersi mai più. Le aziende rotondellesi sono un esempio di accoglienza e integrazione, valori ben radicati in tutto il tessuto cittadino. Con le comunità di lavoratori insediatesi negli anni si è generato un rapporto di leale collaborazione fondato sul rispetto.



Il Sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, conclude: "Questa ventottesima edizione va oltre la dimensione puramente celebrativa per farsi manifesto di una visione strategica. Il rilancio del nostro territorio si fonda sulla cooperazione di filiera, sull'innovazione tecnologica e sul trasferimento delle evidenze scientifiche nei campi. Aggregare le forze produttive e connetterle alle migliori pratiche di ricerca è la strada tracciata per assicurare competitività economica, salvaguardia ecologica e benessere per tutta la comunità rotondellese.



Il programma della due giorni sarà arricchito da intensi momenti di intrattenimento musicale, coreografie e spettacoli, oltre a momenti di riflessione e confronto tecnico e istituzionale.



XXVIII Sagra dellAlbicocca



(XXXIII Giornata di Frutticoltura)



04 Luglio 2026 ore 19:00 | Tavola Rotonda Prospettive per la coltura dellalbicocco



Saluti  Pasquale DIMATTEO Assessore allAgricoltura del Comune di Rotondella



La nuova Pac e riflessi sulla frutticoltura  Piermichele LA SALA, Università di Foggia



Tecnica colturale e innovazioni varietali  Carmelo MENNONE, Alsia



La valorizzazione del prodotto con la strategia del marchio  Christian NICODEMO, Frutthera Growers



Gianluca PALAZZO  Sindaco del Comune di Rotondella, saluti istituzionali



C. CICALA - Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, conclusioni



Modera  Filippo RADOGNA Regione Basilicata



Consegna XIII Premio Biagio Mattatelli



Saranno presenti le Associazioni di categoria.



INTERO PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI XXVIII ^ Sagra dellAlbicocca - 04 e 05 Luglio 2026



04 Luglio | Piazza della Repubblica, Rotondella



Ore 18:30



Taglio del nastro e apertura degli stand enogastronomici



Ore 19:00



Tavola Rotonda Prospettive per la coltura dellalbicocco



Ore 20:00



Consegna XIII Premio Biagio Mattatelli



Ore 21:30



Saggio di danza a cura di ASD Meta Danza



05 Luglio | Piazza della Repubblica, Rotondella



Ore 19:00



Apertura stand enogastronomici



Ore 20:00



Premiazione Albicocca dOro



Ore 22:00



Concerto Aprés La Classe



