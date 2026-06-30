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|A Rotondella torna la sagra dell'albicocca
30/06/2026
|Il fine settimana del 4 e 5 luglio 2026, Rotondella torna a trasformarsi nella capitale della frutticoltura lucana con la XXVIII edizione della Sagra dellAlbicocca. La manifestazione si attesta come l'appuntamento cardine per la valorizzazione del comparto primario locale, coniugando lo sviluppo agroalimentare, linnovazione e la sostenibilità. Nel segno di una forte continuità strategica, lAmministrazione Comunale rinnova anche per quest'anno la totale gratuità degli spazi espositivi, estendendo la partecipazione alle aziende attive nell'intero comprensorio Metapontino, promuovendo così una sinergia di distretto a beneficio della competitività territoriale.
Con oltre 3.700 ettari in produzione, la Basilicata rappresenta la seconda realtà italiana per estensione degli impianti di albicocchi, preceduta soltanto dallEmilia-Romagna. Nel panorama agricolo regionale, tale comparto si colloca tra i primi posti per valore economico complessivo. I più recenti dati ISTAT posizionano la produzione lucana sul podio nazionale, indicando la provincia di Matera al primo posto in Italia per superfici coltivate. In questo scenario di eccellenza, Rotondella ricopre un ruolo di assoluto primo piano, potendo contare su una base produttiva di circa 700 ettari e ben 300 aziende agricole attivamente impegnate nella filiera.
L'appuntamento del 2026 assume un significato diverso, evidenziando lo spirito tenace degli operatori locali a seguito della severa ondata di maltempo primaverile, ha spiegato Pasquale Dimatteo, vicesindaco e assessore allagricoltura di Rotondella.
Che ha aggiunto: "La macchina organizzativa non si è fermata, nonostante un raccolto inferiore a causa dei violenti eventi atmosferici, grandine e alluvione, che hanno messo a dura prova il comparto. Intendiamo formalizzare d'intesa con l'ALSIA un protocollo programmatico focalizzato sul contrasto al cambiamento climatico, l'analisi strutturale dei suoli e leventuale introduzione di cultivar ad alta resilienza, capaci di garantire risposte ottimali in termini di sostenibilità ambientale, standard qualitativi e valorizzazione commerciale."
Dimatteo ha poi aggiunto: "Sostenibilità in agricoltura significa valori etici e rispetto delle persone. Quanto accaduto in Calabria non dovrà ripetersi mai più. Le aziende rotondellesi sono un esempio di accoglienza e integrazione, valori ben radicati in tutto il tessuto cittadino. Con le comunità di lavoratori insediatesi negli anni si è generato un rapporto di leale collaborazione fondato sul rispetto.
Il Sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, conclude: "Questa ventottesima edizione va oltre la dimensione puramente celebrativa per farsi manifesto di una visione strategica. Il rilancio del nostro territorio si fonda sulla cooperazione di filiera, sull'innovazione tecnologica e sul trasferimento delle evidenze scientifiche nei campi. Aggregare le forze produttive e connetterle alle migliori pratiche di ricerca è la strada tracciata per assicurare competitività economica, salvaguardia ecologica e benessere per tutta la comunità rotondellese.
Il programma della due giorni sarà arricchito da intensi momenti di intrattenimento musicale, coreografie e spettacoli, oltre a momenti di riflessione e confronto tecnico e istituzionale.
XXVIII Sagra dellAlbicocca
(XXXIII Giornata di Frutticoltura)
04 Luglio 2026 ore 19:00 | Tavola Rotonda Prospettive per la coltura dellalbicocco
Saluti Pasquale DIMATTEO Assessore allAgricoltura del Comune di Rotondella
La nuova Pac e riflessi sulla frutticoltura Piermichele LA SALA, Università di Foggia
Tecnica colturale e innovazioni varietali Carmelo MENNONE, Alsia
La valorizzazione del prodotto con la strategia del marchio Christian NICODEMO, Frutthera Growers
Gianluca PALAZZO Sindaco del Comune di Rotondella, saluti istituzionali
C. CICALA - Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, conclusioni
Modera Filippo RADOGNA Regione Basilicata
Consegna XIII Premio Biagio Mattatelli
Saranno presenti le Associazioni di categoria.
INTERO PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI XXVIII ^ Sagra dellAlbicocca - 04 e 05 Luglio 2026
04 Luglio | Piazza della Repubblica, Rotondella
Ore 18:30
Taglio del nastro e apertura degli stand enogastronomici
Ore 19:00
Tavola Rotonda Prospettive per la coltura dellalbicocco
Ore 20:00
Consegna XIII Premio Biagio Mattatelli
Ore 21:30
Saggio di danza a cura di ASD Meta Danza
05 Luglio | Piazza della Repubblica, Rotondella
Ore 19:00
Apertura stand enogastronomici
Ore 20:00
Premiazione Albicocca dOro
Ore 22:00
Concerto Aprés La Classe
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