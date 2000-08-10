Il pane come bene culturale, prima ancora che alimento. Come gesto di cura, simbolo di condivisione e strumento capace di raccontare la storia delle comunità. È attorno a questa riflessione che si è sviluppato il talk "Aver cura  L'eredità di Francesco. Il pane della devozi... -->continua

Due autentiche leggende della scena jazz e fusion internazionale, Dave Weckl e Richard Bona, saranno protagoniste della XXII edizione di Viggiano Jazz, in programma il 18 e 19 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Regina delle Genti Lucane. Promosso d... -->continua