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|ALTRE NEWS
|29/06/2026 - Rotonda: il pane diventa simbolo di benessere, comunità e identità culturale
Il pane come bene culturale, prima ancora che alimento. Come gesto di cura, simbolo di condivisione e strumento capace di raccontare la storia delle comunità. È attorno a questa riflessione che si è sviluppato il talk "Aver cura L'eredità di Francesco. Il pane della devozi...-->continua
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|29/06/2026 - I Krikka tornano con ''Restore My Soul'', nuovo singolo reggae
Disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledí 1 luglio "Restore my soul", il singolo della band lucana contenuto, insieme al precedente "Non puó finire cosí", nel nuovo album in uscita il prossimo autunno, e che vanta la collaborazione con la nota ...-->continua
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|29/06/2026 - Due stelle mondiali della fusion protagoniste della XXII edizione del festival il 18 e 19 luglio a Viggiano
Due autentiche leggende della scena jazz e fusion internazionale, Dave Weckl e Richard Bona, saranno protagoniste della XXII edizione di Viggiano Jazz, in programma il 18 e 19 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Regina delle Genti Lucane. Promosso d...-->continua
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|29/06/2026 - Allinfiorata storica di Roma, Basilicata presente con Rotonda e Castelsaraceno
Le Pro Loco di Rotonda e Castelsaraceno hanno rappresentato la Basilicata allinfiorata storica di Roma, promossa dallUnione Nazionale delle Pro Loco dItalia e dalla Pro Loco Roma Capitale.
Il tema comune era quello della pace, il tappeto di Rotonda avev...-->continua
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