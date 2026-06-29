Oltre 100 i partecipanti provenienti anche da fuori regione che hanno animato la prima edizione della Summer School Paesaggio, Benessere e Comunità, conclusasi il 26 giugno a Pietrapertosa. Il borgo lucano ha riunito studiosi, professionisti e amministratori attorno al tema del paesaggio come leva di sviluppo sostenibile, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita nelle aree interne.

Nella prima giornata il Bosco di Montepiano si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto, coordinato dal CEAS Dolomiti Lucane, dove esperti forestali e agronomi hanno guidato i partecipanti in un cammino esperienziale, lento, tra scienza e memoria collettiva. Uno spazio di dialogo da custodire e da potenziare attraverso la partecipazione e la condivisione, luogo già protagonista delle feste del maggio dedicate ai riti arborei, che identificano culturalmente i Comuni di Accettura e Pietrapertosa.

Il giorno seguente, lattenzione si è spostata sullanalisi del paesaggio come racconto di comunità con amministratori, docenti universitari e delegati regionali del FAI (Fondo Ambiente Italiano), impegnati in un confronto sullimportanza delle relazioni sociali e sui progetti pilota di valorizzazione territoriale presenti in Italia e, quindi, adattabili anche per le aree interne lucane. Il nostro obiettivo  ha spiegato la sindaca di Pietrapertosa, Teresa Colucci  è cambiare il modo di guardare al paesaggio per preservare ciò che abbiamo ereditato e costruire nuove opportunità per il futuro dei nostri territori.

Opportunità che, come è emerso nella terza giornata di confronto, dovranno guardare sempre a uno sviluppo sostenibile, senza prescindere da una buona gestione e pianificazione da parte delle istituzioni e di chi ritiene il paesaggio una risorsa capace di creare valore in termini economici, sociali e culturali. È necessaria, quindi,  ha affermato Annalisa Percoco, ricercatrice senior della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)  una visione condivisa per immaginare il paesaggio come strumento in grado di rigenerare in modo innovativo le condizioni delle aree interne. Una sfida necessaria per il benessere delle comunità.

La giornata conclusiva ha affrontato il legame tra patrimonio e welfare culturale, culminando nella presentazione da parte dei sindaci di Pietrapertosa, Teresa Colucci, e Castelmezzano, Nicola Valluzzi, dei risultati dellAzione H1 del progetto Borghi PNRR, che include l'open call internazionale Il Respiro della Luce e lo storytelling Radici curato dallo storico Antonio Cecere. Proprio sul tema del welfare lassessore regionale alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha ribadito una visione di Basilicata come luogo di cura e di accoglienza.

La Summer School guarda già al futuro per nuove edizioni e si propone come volano per la costruzione di una Scuola di Paesaggio capace di generare ricerca, formazione e nuove prospettive di sviluppo per le aree interne.