Ultimo appuntamento mercoledì 1 luglio con OasiCinema, il cinema dellecologia, alle ore 21 presso il terrazzo del Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu sarà proiettato il documentario Nessun posto al mondo di Vanina Lappa.

Antonio è un pastore del Cilento che trova una reale comprensione solo dagli animali. Le leggi e la burocrazia sembrano agire di concerto contro di lui. Un regolamento comunale di recente emissione gli impone una tassa per portare le sue bestie al pascolo sulla montagna del Cervati che da sempre è stata dedicata a questa funzione. Il terreno di cui è proprietario non può usufruire dellallacciamento dell'acqua impedendogli quindi l'allevamento delle sue amate capre. Ma Antonio non cede.

Vanina Lappa mette il suo sguardo in favore di un uomo che non si arrende dinanzi alla scomparsa delle tradizioni che avvicinano alla Natura.

Nel 2019 l'Unesco ha dichiarato la pratica della transumanza patrimonio universale affermando: I pastori transumanti hanno una conoscenza approfondita dell'ambiente, dell'equilibrio ecologico e dei cambiamenti climatici, in quanto si tratta di uno dei metodi di allevamento più sostenibili ed efficienti".

Tenendosi a distanza di sicurezza da quei documentari naturalistici che sanno di artefatto, la regista ci mostra un mondo che ancora resiste, nonostante un accerchiamento che si fa sempre più stringente.



La proiezione inizierà alle ore 21, ingresso libero fino ad esaurimento posti, in caso di avverse condizioni meteo le proiezioni si terranno nelladiacente Sala del Cortile.

La rassegna è realizzata in collaborazione con la Direzione regionale dei musei nazionali della Basilicata e rientra nel cartellone dellEstate in Città 2026 promosso dal Comune di Potenza Assessorato alla Cultura.