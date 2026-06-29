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''Il Vulture tasselli: di storia e di storie'' presentazione al Castello di Lagopesole

29/06/2026

Sarà presentata il 4 luglio 2026 alle ore 18 nella Cappella palatina del Castello di Lagopesole (Pz) la pubblicazione Il Vulture tasselli: di storia e di storie curata da Marcello Romano. La serata è organizzata dallEnte Pro Loco Basilicata con la collaborazione della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e della Pro Loco Castel Lagopesole. Il volume - fa sapere Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata - è una narrazione incentrata su tre secoli fondamentali, dallXI al XIII, durante i quali l area del Vulture fu teatro di trasformazioni politiche, istituzionali, artistiche e demografiche di straordinaria portata. Promosso dallEnte Pro Loco Basilicata, il testo è stato realizzato con il sostegno della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura e ha avuto il patrocinio della Regione Basilicata, dellApt Basilicata  Basilicata Turistica, dei Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa e del Parco regionale naturale del Vulture. Si tratta di un lavoro di ricerca storica portato avanti da Marcello Romano, Specializzando in Studi medievali presso la Scuola Superiore della Pontificia Università Antonianum, arricchito dalle immagini di Valentina Grieco socia della Pro Loco Barile con la collaborazione di Vincenzo Lamorte Vicepresidente Pro Loco Federico II Melfi. Ringraziamo la casa editrice Giannatelli Edizioni di Matera per la fiducia, Enza Sansone per il coordinamento editoriale e Luca Somma per la resa grafica e fotografica dichiara Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata.
Alla prima presentazione di sabato 4 luglio 2026 ore 18 presso la Cappella palatina del Castello di Lagopesole (Pz), moderata da Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata, parteciperanno Erminia Lapadula Direttrice Museo archeologico nazionale di Melfi, Giuseppe Mecca Sindaco di Avigliano, Carlo Lucia Presidente Pro Loco Lagopesole, Margherita Sarli Direttrice Apt Basilicata, l'editrice Marilina Giannatelli e l'autore Marcello Romano.



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