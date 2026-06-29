Dal 5 al 17 luglio 2026 il Parco Nazionale del Pollino ospita la seconda edizione del Va Sentiero Fest, il primo festivalspedizione dItalia. Un format unico che unisce trekking partecipativo, cultura e divulgazione ambientale lungo oltre 190 km tra Calabria e Basilicata.



Per tredici giorni i partecipanti attraverseranno montagne, borghi e paesaggi simbolo del Sud, insieme al team di Va Sentiero e a ospiti dal mondo della cultura e delloutdoor. Il percorso coinvolge più di dieci comuni, trasformando il Pollino in un palcoscenico diffuso dove il viaggio diventa esperienza collettiva.



Nato nel 2017 dallidea di Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono, il progetto ha già percorso 8.000 km sul Sentiero Italia CAI. Oggi evolve in un festival che mette al centro il vivere le Terre Alte con le comunità locali.



La scelta del Pollino valorizza il più grande parco nazionale italiano e le sue identità culturali, tra Pino Loricato e borghi arbëreshë, promuovendo un turismo lento e sostenibile.



Un cammino gratuito ma impegnativo che culminerà a Sibari, dal Tirreno allo Ionio.