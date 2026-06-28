Si chiude con il trionfo del cortometraggio Lultimo ingrediente la IV Edizione del Venusia Special Festival, tre giorni che hanno trasformato il Castello Aragonese di Venosa in un luogo di incontro tra cinema, cultura e inclusione. Unedizione che segna la definitiva maturità della manifestazione, capace di richiamare artisti, professionisti del settore e partner di rilievo nazionale, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più originali del panorama lucano.



A conquistare la giuria del concorso internazionale Venusia Special Festival In Short è stato Lultimo ingrediente (regia Lorenzo Cioglia) proclamato miglior cortometraggio delledizione 2026 tra le dieci opere finaliste selezionate da una rosa di 89 cortometraggi provenienti da 26 Paesi del mondo. Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente nellambito del Marateale  Premio Internazionale Basilicata, consolidando il legame tra le due manifestazioni.



Nel corso delle tre giornate il Festival ha proposto proiezioni, incontri, talk, momenti di confronto e spettacoli, ospitando attori, registi, produttori e professionisti del cinema. Tra gli ospiti Antonia Liskova, Ivan Franek, Antonella Carone, Nando Irene, Pierluigi Di Lallo, Pierluigi Martire, Alessandra Relmi (presidente di Giuria), Michele Miglionico e Modna, insieme ai rappresentanti di Lucana Film Commission, Apt Basilicata, Giffoni Film Festival, Marateale, Matera Film Festival e Moscerine Film Festival. Uno dei momenti più significativi è stata la sfilata dalta moda firmata da Michele Miglionico, che ha trasformato in abiti i disegni realizzati dai ragazzi dellAssociazione Italiana Persone Down  Sezione Talucci Myriam Vulture, dando forma a un messaggio di inclusione attraverso la creatività.



«Anche questanno abbiamo dimostrato che linclusione non è un concetto astratto, ma qualcosa che si costruisce ogni giorno attraverso la cultura e la partecipazione  dichiara il presidente dellAIPD Vulture, Raffaele Talucci . Vedere arrivare a Venosa opere da tutto il mondo, professionisti del cinema e partner di così alto profilo ci conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Il nostro grazie va ai ragazzi, alle famiglie, ai volontari, agli ospiti e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Da domani ricominceremo a lavorare perché il Venusia Special Festival continui a crescere.»



Soddisfatta anche la direttrice artistica Ester Pantano, che sottolinea il valore umano dellesperienza vissuta. «Il Venusia Special Festival è un luogo in cui il cinema ritrova la sua funzione più autentica: mettere le persone nelle condizioni di incontrarsi davvero. In questi tre giorni ho visto accadere qualcosa di raro. Ho visto artisti, volontari, istituzioni, famiglie, professionisti e ragazzi scegliersi ogni giorno, ascoltarsi con rispetto, lavorare insieme con unonestà emotiva che oggi è sempre più difficile trovare. Ognuno ha portato il proprio talento, ma soprattutto la propria umanità. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo Festival: i ragazzi e le loro famiglie, i volontari, gli artisti, gli ospiti, le istituzioni, i partner, chi è salito sul palco e chi ha lavorato dietro le quinte, chi ha accolto, organizzato, ascoltato e risolto problemi nel silenzio. Ognuno ha dedicato tempo, energie e cura a un progetto che appartiene a tutti. È grazie a questa sinergia che il Festival è diventato molto più di una rassegna cinematografica: è diventato una comunità. Porto con me gli sguardi, gli abbracci, le conversazioni nate in questi giorni e la certezza che il cinema, quando è vissuto con autenticità, possa ancora creare legami veri e lasciare un segno nelle persone. Abbiamo organizzato un Festival che è durato tre giorni. Senza accorgercene, però, abbiamo firmato qualcosa di molto più grande: un patto damore. Certi patti, quando nascono, possono durare una vita».



Ledizione 2026 lascia in eredità numeri importanti, una crescente partecipazione di pubblico e una rete di collaborazioni sempre più solida. Ma soprattutto conferma una visione: quella di un Festival che utilizza il cinema non solo come spettacolo, ma come strumento di dialogo, inclusione e valorizzazione del territorio.



Per tre giorni Venosa è stata il luogo in cui le differenze sono diventate ricchezza, le storie hanno unito persone provenienti da mondi diversi e il cinema ha dimostrato, ancora una volta, di poter essere un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera. È da qui che il Venusia Special Festival riparte, con lo sguardo già rivolto alla sua quinta edizione.25/06/2026