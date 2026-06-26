Domani mattina a Tricarico nella Sala Conferenze della Biblioteca Rocco Scotellaro avrà luogo la tavola rotonda promossa dalla Sezione Medio Basento di Italia Nostra, da Greenpharma Potenza, dalla Pro Loco di Tricarico, dal Comune di Tricarico, dall'Associazione ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, dal Club del Fornello di Rivalta Piacenza, sezione di Potenza, dall'Accademia Tiberina di Potenza e dall'Accademia della Ruralità Giuseppe Avolio. Interverranno alla tavola rotonda esperti di settore chiamati a discutere, dibattere e riflettere sul tema Mezzogiorno interno nei 70 anni di Italia Nostra, Riflessioni e Prospettive. Si tratta di una tavola rotonda a più voci che punta a far emergere sfaccettature importanti tutte legate al tema della ruralità del sud Italia. Interverranno al dibattito il Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, il Presidente dell'Accademia Tiberina, Nicola Pascale, il Presidente dell'Accademia della Ruralità Paolo Carbone, il Presidente della Sezione Senisese di Italia Nostra, Domenico Totaro, il docente dell'Unibas e membro del Comitato Scientifico, Sergio Valiante, l'ex Sindaco di Tricarico, scrittore e poeta Pancrazio Toscano, il Presidente della Sezione Rabatana, Paolo Popia il Presidente dell'Associazione Ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, Michele Radice, il ricercatore indipendente di Scienza della Politica, Gerardo Lisco, la Presidente di Italia Nostra Sezione Medio Basento, Enza Spano, l'appassionata di parchi letterari Isabella Marchetta. Tanti i temi che verranno toccati durante la tavola rotonda. Mezzogiorno nudo di ieri e di oggi, quali prospettive di sostenibilità per la Basilicata? Questione Rabatana e rigenerazione ecologica di un'economia mediterranea del Mezzogiorno interno, questione sociale e ambientale in Basilicata, sostenibilità e prospettive. Blocco agrari industriali e sviluppo in un contesto della politica, i parchi letterari, tutela dello sguardo, il caso Basilicata. Temi di sicuro interesse che terranno con il fiato sospeso i presenti nella giornata di studio, divulgazione e ricerca promossi da Italia Nostra Sezione Medio Basento che con questo convegno riprende la programmazione legata alla cultura della tutela ambientale e paesaggistica in Basilicata. Sul tema hanno espresso il proprio parere all'unisono sia Enza Spano che Sergio Valiante: La presente iniziativa persegue l'obiettivo di avviare una riflessione su come si è evoluto il Mezzogiorno interno, quella dell'Osso di Carlo Levi e di Manlio Rossi Doria, nel primo settantennio di vita di Italia Nostra. Sono stati anni di una transizione sociale ed economica che nell'immediato dopo guerra era densa di residui feudali, organici di grandi latifondi e oggi nell'epoca dell'intelligenza artificiale procede, a grandi passi verso preoccupanti fenomeni di desertificazione e di deantropizzazione