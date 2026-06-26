Quattro appuntamenti con alcuni dei più importanti protagonisti della scena elettronica internazionale. Prende il via sabato 27 giugno la stagione estiva 2026 di Elephant Park, che in contrada Pizziferro a Ginosa Marina (Taranto), inaugura il proprio cartellone con Liva K, Solto e Zamna Sound System. La programmazione proseguirà fino al 22 agosto con artisti del calibro di Derrick May, Ellen Allien, Shimza e altri ospiti internazionali, confermando la location pugliese tra i principali punti di riferimento del Sud Italia per la musica elettronica.



L'appuntamento inaugurale prenderà il via con apertura cancelli alle ore 23.00 e vedrà protagonisti tre nomi di primo piano della scena contemporanea: Liva K, produttore e DJ greco tra gli artisti più apprezzati dell'Afro House; Solto, protagonista di una rapida ascesa grazie a produzioni sostenute dai più importanti artisti del settore; e Zamna Sound System, il format musicale che porta sul palco l'energia e l'identità sonora dell'iconico brand internazionale Zamna.



L'evento rappresenta il primo capitolo di una stagione che accompagnerà il pubblico per tutta l'estate, con una proposta che punta a coniugare qualità artistica, esperienza immersiva e grandi nomi della musica elettronica mondiale.



Dopo l'opening del 27 giugno, il calendario proseguirà il 25 luglio con una serata che riunirà due autentiche leggende della musica elettronica: Derrick May, tra i padri fondatori della techno di Detroit, ed Ellen Allien, artista simbolo della cultura elettronica berlinese. Il 14 agosto sarà invece dedicato alle sonorità Afro e Deep House con Shimza, tra i più influenti DJ e produttori sudafricani, affiancato da Stoffela, tra i nomi emergenti più interessanti della nuova scena internazionale. A chiudere la stagione, il 22 agosto, sarà un guest internazionale a sorpresa, il cui nome sarà annunciato nelle prossime settimane.



«Per questa stagione  dichiarano gli organizzatori dellElephant Park - abbiamo scelto di alzare ulteriormente il livello della proposta artistica, costruendo un cartellone capace di parlare a un pubblico sempre più ampio e internazionale. Il nostro obiettivo è offrire esperienze di qualità e contribuire, attraverso la musica, alla crescita dell'attrattività del territorio».



Con questa programmazione, Elephant Park rafforza la propria vocazione a ospitare eventi di respiro internazionale e contribuisce ad arricchire l'offerta turistica estiva della Puglia. La presenza di artisti protagonisti dei principali festival mondiali conferma la crescente centralità del territorio nei circuiti della musica elettronica contemporanea, generando un indotto che coinvolge strutture ricettive, ristorazione e attività locali. La stagione 2026 si preannuncia così come una delle più importanti di sempre per Elephant Park: sono attesi migliaia di appassionati provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe, a conferma del crescente richiamo che Elephant Park esercita sul pubblico del Mezzogiorno.