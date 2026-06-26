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Historic Club Lupi della Lucania al Rally delle Luminarie con tre equipaggi

26/06/2026

L'Historic Club Lupi della Lucania annuncia la propria partecipazione alla prestigiosa e suggestiva cornice dell'Historic Regularity Rally delle Luminarie, evento di spicco che si disputerà tra le celebri architetture di luce di Scorrano (LE) e le selettive strade del Salento.

A tenere alto il vessillo del club e l'onore dell'intera regione sarà una spedizione d'eccezione che unisce idealmente i due capoluoghi lucani in un unico, grande afflato sportivo.

Saranno infatti tre gli equipaggi a scendere in pista sotto i colori del sodalizio: due in rappresentanza della città di Matera e un terzo proveniente da Potenza, a dimostrazione della capillarità e della forza identitaria che il club esercita su tutto il territorio lucano.

La precisione millimetrica sui pressostati e il fascino senza tempo dei motori d'altri tempi saranno affidati a tre vetture condotte da interpreti di assoluto livello:

Lequipaggio materano partecipa con una Autobianchi A112 Abarth (1982) affidata alle mani esperte del driver Massimo Giovannini, coadiuvato alle note e al cronometro dal co-driver Piervito Di Marzio, e con una Fiat 127 903 (1981) che vedrà al volante il driver Claudio Colella, supportato dall'esperienza del co-driver Danilo Sardone.

Mentre lequipaggio potentino partecipa con una Mini Cooper 1300 schierata dall'agguerrito binomio potentino composto dal driver Antonio Mallano e dalla co-driver Maria Mallano. L'equipaggio Mallano rappresenta una delle punte di diamante più ambite e celebrate del settore storico del club, forte di una striscia di risultati straordinaria che li vede costantemente conquistare i primi posti e il gradino più alto del podio nelle proprie categorie di riferimento.

Lo Spirito di Squadra e i Sostegni Chiave Le grandi imprese sportive non si esauriscono nell'abitacolo, ma sono il frutto di un profondo lavoro di squadra e di un legame umano che supera i confini del campo di gara.

La spedizione al Rally delle Luminarie incarna perfettamente questo spirito di scuderia, a partire dalla guida carismatica del Presidente dell'Historic Club Lupi della Lucania, Gennaro Guerriero, il cui instancabile entusiasmo e dedizione quotidiana rappresentano la vera carica motivazionale per tutti i soci e i piloti.

Sul piano puramente operativo, la serenità e la sicurezza tecnica dei tre equipaggi saranno garantite da una partnership d'eccellenza. Il coordinamento e la gestione di ogni necessità logistica e meccanica lungo il percorso saranno affidati a Giuseppe Tragni, responsabile del parco assistenza di Gio.Co Tecnica Corse, struttura di riferimento pronta a intervenire tempestivamente per massimizzare le performance delle vetture storiche.

Ma il vero pilastro emotivo e la mascotte indiscussa di questa trasferta è il piccolo Francesco, di soli 11 anni. Presenza costante e appassionata in ogni singolo movimento, preparazione o trasferta del club, Francesco incarna la purezza di una passione che si tramanda di generazione in generazione, ricordando a tutto il team il valore più profondo della condivisione familiare.

"Non andiamo in Puglia solo per gareggiare o per sfidare il cronometro," fanno sapere i vertici del Club. "Andiamo per portare l'anima, la tenacia e la bellezza millenaria della nostra terra lucana sotto il cielo illuminato a festa del Salento. Unire le forze di Matera e Potenza in un appuntamento così importante, supportati da professionisti eccezionali e dal calore delle nostre famiglie, è già per noi la vittoria più grande. I motori sono caldi, i cuori lo sono ancora di più."



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