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A Potenza il primo incontro del progetto ' Cantiere Territoriale'

24/06/2026

Primo appuntamento ieri a Potenza, nella sede del Centro Servizio al Volontariato (Csv) di Basilicata, del progetto Cantiere Territoriale ideato dal Forum Nazionale del Terzo Settore e da CSVnet, nellambito del percorso Formazione Quadri del Terzo Settore ( Fqts ). Un occasione di ascolto, attivazione e co-progettazione che ha riunito peratori del volontariato e formatori finalizzato ad avviare un confronto sui temi ritenuti prioritari per il Terzo Settore .  Il percorso - spiega il direttore del Csv Basilicata, Gianleo Iosca - coinvolge soggetti diversi per ruolo, dimensione e collocazione territoriale che sono chiamati a partecipare portando il proprio punto di vista specifico fondamentale per restituire una lettura fedele e utile dei territori. Il progetto avrà come obiettivo ultimo quello di mettere in relazione la formazione delle persone con i processi reali di sviluppo organizzativo e territoriale. A guidare il primo appuntamento, Mauro Giannelli, coordinatore nazionale del progetto di Fqts. Si tratta, è bene specificarlo, di cantieri e non di convegni o seminari, in cui dirigenti, operatrici e operatori, volontarie e volontari, giovani attivisti e attiviste si incontrano per costruire assieme la formazione di cui il Terzo Settore ha bisogno. Ogni contributo portato alimenta direttamente la futura programmazione di Fqts che dovrà tener conto delle novità legislative e delle grandi trasformazioni sociali ancora in corso. Al centro delliniziativa potentina le questioni della dimensione politica del Terzo Settore ; dellattivismo giovanile; delle priorità e delle metodologie per rendere la formazione più efficace e aderente ai fabbisogni emergenti e delle modalità di individuazione e coinvolgimento dei partecipanti. Gli incontri continueranno, da remoto, fino a marzo del 2027  conclude Giannelli- in questo arco temporale ci concentreremo su tematiche specifiche, costruiremo appositi focus group e ascolteremo i contributi di personalità rilevanti nellambito del Terzo Settore. Vogliamo pianificare al meglio lattività formativa che comincerà nel 2028 e terminerà nel 2030.



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