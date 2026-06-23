Pisticci ha ospitato il 21 giugno levento regionale della Festa della Musica 2026 La Voce dei Luoghi, promosso da Ente Pro Loco Basilicata e Pro Loco Marconia con il sostegno del Fondo Etico BCC Basilicata e il patrocinio di Regione Basilicata, APT Basilicata, EPLI e Città di Pisticci. Nella gremita Piazza Elettra si è svolta una serata allinsegna della musica, della condivisione e della valorizzazione dei talenti lucani.



La manifestazione, condotta da Carmela Lambo e realizzata sotto la direzione artistica di Vincenzo Sanchirico, ha visto alternarsi sul palco numerosi artisti provenienti da diverse realtà della Basilicata. Tra i protagonisti della serata Vittoria Ferrara, Giambattista Bruno, Marisabel Mormando, Angelica Pagliei, Giuseppe Baldari, Gianvito Di Marsico, i Coolfunk Band e altri interpreti che hanno emozionato il pubblico con le loro esibizioni.



Ospite donore Michela Salluce, giovane cantante di Pomarico nota per la sua partecipazione a The Voice Kids su Rai Uno.



Al termine della competizione il primo posto è andato a Giuseppe Baldari, seguito da Gianvito Di Marsico e dai Coolfunk Band. Ai vincitori sono stati assegnati premi rispettivamente di 1.000, 500 e 300 euro. Soddisfazione è stata espressa dai presidenti Rocco Franciosa e Paolo Giannasio, che hanno sottolineato limportanza di offrire ai giovani artisti occasioni concrete di crescita, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della Basilicata.