Sabato 20 giugno si è tenuto un interessante e stimolante Convegno a Potenza,presso lHotel La Primula,il cui tema è stato ENDOCRINOLOGIA EXPRESS 2026  Scenari e prospettive in Endocrinologia e Diabetologia  con la partecipazione attiva di Medici Endocrinologi e Diabetologi delle Regioni Basilicata Calabria Campania e Puglia,con illustri relatori tra cui il Presidente nazionale dellAME (Associazione Medici Endocrinologi) dott. Andrea Frasoldati e il Presidente eletto della SIEDP ( Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica) prof. Dario Iafusco.Scopo dellevento è stato fornire laggiornamento sulle moderne Linee Guida delle patologie endocrinometaboliche,sui trattamenti farmacologici innovativi,sulle risorse tecnologiche oggi a disposizione e fare il punto sullattuale situazione assistenziale della Sanità al Sud, con particolare riferimento alla patologia diabetica,alle complicanze indotte e alle attuali prospettive di cura.

Il Convegno è stato voluto e organizzato dallo staff medico del Reparto di Endocrinologia e Diabetologia dellAzienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (Segreteria Scientifica presieduta da Feliciano Lo Pomo, composta da Antonia Elefante-Pina Lardo- Marisa Licchelli- Nicola Morea, responsabile scientifica Antonia Elefante).Tantissime le tematiche trattate: dalle ultime linee guida sullipoparatiroidismo delladulto,ai carcinomi corticosurrenalici,alle osteoporosi secondarie, alla gestione delladulto affetto da tumori differenziati della tiroide,al rischio cardio-renale nel paziente con malattie metaboliche che incontra nuovi farmaci tesi alla protezione dorgano,al corretto controllo glicemico,alla terapia insulinica nel diabete mellito Tipo2,alle innovazioni nel trattamento dellipercolesterolemia,alle nuove tecnologie per il monitoraggio glicemico nella prospettiva dellintelligenza artificiale,al corretto uso dei microinfusori per una sempre migliore gestione della patologia e fino alle nuove strategie terapeutiche di prevenzione specie per la gestione del diabete Tipo 1.

Un confronto ampio e mirato che ha coinvolto non solo gli specialisti endocrinologi e diabetologi ma anche medici internisti e i medici di medicina generale, oltre che i rappresentanti delle associazioni di pazienti, tra cui quelli dellALAD FAND Basilicata nelle persone del Presidente Maria Luigia Giordano e del Presidente Onorario Antonio Papaleo e dellAGGD nella persona di Angela Possidente; a questi ultimi è stata data la possibilità di affrontare il tema Cosa vorrei per la diabetologia lucana: lendocrinologo e il medico di medicina generale a confronto.

Nello specifico ed in estrema sintesi,per lAssociazione dei Pazienti diabetici è stata colta una occasione molto importante per sollecitare unazione mirata e congiunta intesa a sensibilizzare le Istituzioni circa la pericolosità della malattia diabetica perché non venga più considerata una condizione, una sorta di status,ma una severa malattia che può indurre gravi complicanze e conseguentemente un notevole impatto sociale e una esplosione incontrollata della spesa sanitaria ;inoltre, si è sollecitato una maggiore e migliore interazione tra Medico di Medicina Generale e Centri di Diabetologia specie con riferimento ai farmaci innovativi e alle nuove e più moderne tecnologie per una corretta realizzazione di quei percorsi integrati sino ad ora non completamente implementati.