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|A Potenza il confronto sul futuro di Endocrinologia e Diabetologia
23/06/2026
|Sabato 20 giugno si è tenuto un interessante e stimolante Convegno a Potenza,presso lHotel La Primula,il cui tema è stato ENDOCRINOLOGIA EXPRESS 2026 Scenari e prospettive in Endocrinologia e Diabetologia con la partecipazione attiva di Medici Endocrinologi e Diabetologi delle Regioni Basilicata Calabria Campania e Puglia,con illustri relatori tra cui il Presidente nazionale dellAME (Associazione Medici Endocrinologi) dott. Andrea Frasoldati e il Presidente eletto della SIEDP ( Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica) prof. Dario Iafusco.Scopo dellevento è stato fornire laggiornamento sulle moderne Linee Guida delle patologie endocrinometaboliche,sui trattamenti farmacologici innovativi,sulle risorse tecnologiche oggi a disposizione e fare il punto sullattuale situazione assistenziale della Sanità al Sud, con particolare riferimento alla patologia diabetica,alle complicanze indotte e alle attuali prospettive di cura.
Il Convegno è stato voluto e organizzato dallo staff medico del Reparto di Endocrinologia e Diabetologia dellAzienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (Segreteria Scientifica presieduta da Feliciano Lo Pomo, composta da Antonia Elefante-Pina Lardo- Marisa Licchelli- Nicola Morea, responsabile scientifica Antonia Elefante).Tantissime le tematiche trattate: dalle ultime linee guida sullipoparatiroidismo delladulto,ai carcinomi corticosurrenalici,alle osteoporosi secondarie, alla gestione delladulto affetto da tumori differenziati della tiroide,al rischio cardio-renale nel paziente con malattie metaboliche che incontra nuovi farmaci tesi alla protezione dorgano,al corretto controllo glicemico,alla terapia insulinica nel diabete mellito Tipo2,alle innovazioni nel trattamento dellipercolesterolemia,alle nuove tecnologie per il monitoraggio glicemico nella prospettiva dellintelligenza artificiale,al corretto uso dei microinfusori per una sempre migliore gestione della patologia e fino alle nuove strategie terapeutiche di prevenzione specie per la gestione del diabete Tipo 1.
Un confronto ampio e mirato che ha coinvolto non solo gli specialisti endocrinologi e diabetologi ma anche medici internisti e i medici di medicina generale, oltre che i rappresentanti delle associazioni di pazienti, tra cui quelli dellALAD FAND Basilicata nelle persone del Presidente Maria Luigia Giordano e del Presidente Onorario Antonio Papaleo e dellAGGD nella persona di Angela Possidente; a questi ultimi è stata data la possibilità di affrontare il tema Cosa vorrei per la diabetologia lucana: lendocrinologo e il medico di medicina generale a confronto.
Nello specifico ed in estrema sintesi,per lAssociazione dei Pazienti diabetici è stata colta una occasione molto importante per sollecitare unazione mirata e congiunta intesa a sensibilizzare le Istituzioni circa la pericolosità della malattia diabetica perché non venga più considerata una condizione, una sorta di status,ma una severa malattia che può indurre gravi complicanze e conseguentemente un notevole impatto sociale e una esplosione incontrollata della spesa sanitaria ;inoltre, si è sollecitato una maggiore e migliore interazione tra Medico di Medicina Generale e Centri di Diabetologia specie con riferimento ai farmaci innovativi e alle nuove e più moderne tecnologie per una corretta realizzazione di quei percorsi integrati sino ad ora non completamente implementati.
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