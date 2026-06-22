Mercoledì 24 giugno nella sua città natale presso il Cas Agnese Scaldaferri partiranno le presentazioni dellultima fatica letteraria di Gianni Pittella. Il giorno prescelto è legato al suo onomastico da intendersi come momento beneaugurante per un progetto che intende rilanciare il dialogo ed il confronto nei territori. Pittella da parlamentare italiano ed europeo non si è mai risparmiato nel cercare il contatto diretto con la gente. Pur essendo il suo collegio elettorale estesissimo non ha mai fatto mancare una presenza che è stata anche di incitamento per tante realtà sociali e culturali, dallAbruzzo alla Calabria, da Bari a Napoli fino a Reggio Calabria.

Il libro edito dalla prestigiosa casa editrice partenopea Guida, scritto a quattro mani con il giornalista Mario Lamboglia, è un viaggio stimolante lungo lo stivale, ma anche dentro se stesso, fatto di confronti veri e sinceri tesi ad offrire alle comunità opportunità di riflessione e di crescita. Il suo impegno al Parlamento Europeo ha fatto scuola al punto di essere stato il presidente del gruppo dei Socialisti Europei e, successivamente, vicepresidente del Parlamento Europeo. Traguardi e responsabilità importanti che lo hanno consacrato a Bruxelles tra i parlamentari più autorevoli e visionari di sempre. La sua difesa della Grecia, in un momento buio della politica continentale, ha avuto tratti a dir poco stoici.

Il volume è tutto questo ma anche altro. Tanti sono infatti gli aneddoti, le luci e gli scoraggiamenti di un politico che non si è dato mai per vinto anche quando tutto appariva perduto.

Alla prima lauriota moderata dalla dottoressa Simona Atzori, parteciperanno in presenza ed in remoto: Antonio Rossino sindaco di Lauria, Paolo Campanella presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese, Cristian Giordano presidente della Provincia di Potenza, Marcello Pittella presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, Vito Bardi presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Raffaele Fitto vicepresidente della Commissione Europea e Pina Picierno vice presidente del Parlamento Europeo. Liniziativa è voluta dalla costituenda Accademia del Mediterraneo alla quale si potrà aderire anche in occasione delle presentazioni del libro. Il sodalizio ha stilato già un calendario di eventi in continuo aggiornamento.