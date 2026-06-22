Si terrà venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 9, nellAuditorium dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, il corso di formazione ECM dedicato alla diagnosi precoce del Disturbo neurocognitivo lieve e al ruolo dei medici di Medicina Generale nellindividuazione tempestiva dei primi segnali di deterioramento cognitivo.

Liniziativa, promossa nellambito del Fondo per lAlzheimer e le Demenze 2024-2026 della Regione Basilicata, mira a rafforzare le competenze dei Medici di Medicina Generale nellidentificazione precoce dei soggetti a rischio e nellattivazione dei percorsi diagnostico-assistenziali dedicati.

La diagnosi precoce -sottolinea Michele Grieco, neurologo e responsabile scientifico del corso- rappresenta oggi una delle principali sfide nella gestione delle malattie neurodegenerative. Il Medico di Medicina Generale è il primo punto di riferimento per il cittadino e svolge un ruolo fondamentale nellindividuazione dei sintomi iniziali e nellavvio dei percorsi di approfondimento specialistico.

Tra gli argomenti in programma figurano i fattori di rischio per il decadimento cognitivo, il riconoscimento dei primi sintomi della malattia, le esperienze di diagnosi precoce già attivate in altre realtà e lutilizzo del GP-Cog, strumento di screening impiegato nella pratica della Medicina Generale.

La diagnosi tempestiva dei disturbi neurocognitivi - dichiara il Direttore Sanitario dellASM, Andrea Gigliobianco - consente di intervenire nelle fasi iniziali della malattia, offrendo ai pazienti e alle loro famiglie maggiori opportunità di presa in carico, supporto e qualità della vita. Questo corso rappresenta un tassello importante nel percorso di rafforzamento della rete assistenziale regionale dedicata alle demenze.