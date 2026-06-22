La Scuola Gira: oltre 1.300 partecipanti, una comunità creativa in crescita 22/06/2026 La Scuola Gira lascia dietro di sé uneredità che va oltre i cortometraggi realizzati: per mesi, studenti, docenti e operatori hanno condiviso visioni, idee, dubbi e scoperte, trasformando il cinema in un linguaggio comune e costruendo una comunità capace di riconoscersi nella forza del racconto audiovisivo. È questo il bilancio che Noeltan Arts traccia al termine delledizione 2025/2026, un percorso che ha attraversato la Basilicata entrando nelle scuole, accompagnando i ragazzi nella scrittura, nella ripresa e nel montaggio, e trasformando classi e laboratori in luoghi di sperimentazione e crescita condivisa. Hanno preso parte al percorso le scuole di Policoro, con lI.C. Statale n.2 Giovanni Paolo II e lI.I.S. Policoro  Tursi; quelle di Muro Lucano, rappresentate dallI.C. Joseph Stella; e quelle di Melfi, con lI.C. Berardi  Nitti e lI.I.S. Federico II di Svevia. A Potenza hanno partecipato lI.I.S. Da Vinci  Nitti e lI.P.S.I.A. G. Giorgi, mentre a Viggiano è stato coinvolto il Liceo Classico dellI.I.S. G. Peano. Il traguardo naturale di questo cammino è stato levento finale del 28 maggio scorso al CineTeatro Don Bosco di Potenza, dove lentusiasmo dei giovani autori e di chi li ha affiancati, ha reso visibile la profondità del lavoro svolto.



Un percorso che supera le aspettative

Promosso da Noeltan Arts nellambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (MiC e MIM), La Scuola Gira ha coinvolto circa 1.300 partecipanti, di cui 1000 studenti e 300 docenti, provenienti da istituti di ogni ordine e grado della Basilicata. Un risultato che testimonia la solidità del progetto e la sua capacità di coniugare innovazione metodologica, qualità dei contenuti e un approccio inclusivo al linguaggio audiovisivo. Per mesi, i formatori hanno lavorato nelle classi, accompagnando i ragazzi dalla scrittura alla ripresa, fino al montaggio, trasformando ogni scuola in un laboratorio creativo diffuso.



Il palco come specchio del coinvolgimento

Il momento conclusivo al Don Bosco ha reso visibile ciò che era maturato nel corso dei mesi: un coinvolgimento autentico, profondo, che ha trovato sul palco la sua espressione più evidente. Gli studenti hanno raccontato il loro percorso con naturalezza e consapevolezza, condividendo scoperte personali, difficoltà superate e la forza del lavoro di squadra. Gli applausi e la partecipazione della sala hanno trasformato la proiezione in una vera e propria celebrazione collettiva, confermando che il progetto ha inciso non solo sul piano formativo, ma anche su quello umano e comunitario.



La giornata si è conclusa con la visione del film intitolato La vita da grandi, uscito nel 2025 e che parla del tema dell'inclusione, della famiglia e della crescita personale, usando il tratto narrativo della commedia con toni incisivi e mai così coinvolgenti.



I cortometraggi presentati

Durante levento sono stati proiettati tutti i lavori realizzati nei mesi di laboratorio: fiction, documentari, animazioni e sperimentazioni visive che raccontano la Basilicata attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. Di seguito i titoli e i link ai cortometraggi:



NON FARE COME FUFI  I.C. Joseph Stella, Muro Lucano

https://youtu.be/Shx8Th31wYU

UTOPIA  IIS PolicoroTursi, Policoro

https://youtu.be/8ZzV4RD5Yyc

IL CLICK MANCATO  IIS Da VinciNitti, Potenza

https://youtu.be/bNnUwXgLxk0

BLACKOUT  IIS Federico II di Svevia, Melfi

https://youtu.be/XLEmF0v02lk

LA MEMORIA DEI LUOGHI  IIS G. Peano, Viggiano

https://youtu.be/WzX3Hi4I8VY

NESSUNO ESCLUSO  I.C. Joseph Stella, Muro Lucano

https://youtu.be/97F6s4p3glk

CARTOPOESIA  I.C. n.2 Giovanni Paolo II, Policoro

https://youtu.be/uAO02RRuPmg

I SOGNI SENZA GENERE  I.C. BerardiNitti, Melfi

https://youtu.be/sS5ASqaK_EE

IL BELLO ADDORMENTATO  I.C. BerardiNitti, Melfi

https://youtu.be/DqvOIfc7ueM

Ogni opera ha portato sullo schermo temi attuali e profondi: inclusione, identità, memoria, ambiente, sogni e fragilità. Una pluralità di linguaggi e sensibilità che ha restituito la ricchezza del percorso svolto nelle scuole.



Le voci dei promotori

"Si conclude unaltra straordinaria edizione de La Scuola Gira, un progetto di formazione cinematografica che sta particolarmente a cuore in Noeltan Arts e che, visti i continui stimoli che ci giungono dal territorio, diventerà presto una Scuola Popolare di Cinema della Basilicata, aperta a tutta la comunità senza limiti di età e prerequisiti tecnici, inclusiva, innovativa, accessibile e non elitaria", ha dichiarato Antonello Faretta, referente scientifico del progetto.



"Il progetto La Scuola Gira si conferma unesperienza educativa di forte impatto, capace di coinvolgere 1.300 partecipanti in un articolato percorso di formazione cinematografica e cittadinanza attiva. Il coinvolgimento così significativo testimonia la solidità e la rilevanza del progetto, che ha saputo coniugare innovazione metodologica e qualità dei contenuti", ha aggiunto Adriana Bruno, coordinatrice didattica.



Un progetto che guarda avanti

Ledizione 2025/2026 si chiude con la consapevolezza di aver costruito un percorso che ha lasciato un segno profondo nei partecipanti e nel territorio. Lenergia sprigionata sul palco del Don Bosco è la prova più evidente che il cinema, quando diventa strumento educativo e comunitario, può generare appartenenza, visione e nuove possibilità. La Scuola Gira continua a crescere, e con essa cresce la Basilicata che crede nella cultura come motore di futuro.

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