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|La Scuola Gira: oltre 1.300 partecipanti, una comunità creativa in crescita
22/06/2026
|La Scuola Gira lascia dietro di sé uneredità che va oltre i cortometraggi realizzati: per mesi, studenti, docenti e operatori hanno condiviso visioni, idee, dubbi e scoperte, trasformando il cinema in un linguaggio comune e costruendo una comunità capace di riconoscersi nella forza del racconto audiovisivo. È questo il bilancio che Noeltan Arts traccia al termine delledizione 2025/2026, un percorso che ha attraversato la Basilicata entrando nelle scuole, accompagnando i ragazzi nella scrittura, nella ripresa e nel montaggio, e trasformando classi e laboratori in luoghi di sperimentazione e crescita condivisa. Hanno preso parte al percorso le scuole di Policoro, con lI.C. Statale n.2 Giovanni Paolo II e lI.I.S. Policoro Tursi; quelle di Muro Lucano, rappresentate dallI.C. Joseph Stella; e quelle di Melfi, con lI.C. Berardi Nitti e lI.I.S. Federico II di Svevia. A Potenza hanno partecipato lI.I.S. Da Vinci Nitti e lI.P.S.I.A. G. Giorgi, mentre a Viggiano è stato coinvolto il Liceo Classico dellI.I.S. G. Peano. Il traguardo naturale di questo cammino è stato levento finale del 28 maggio scorso al CineTeatro Don Bosco di Potenza, dove lentusiasmo dei giovani autori e di chi li ha affiancati, ha reso visibile la profondità del lavoro svolto.
Un percorso che supera le aspettative
Promosso da Noeltan Arts nellambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (MiC e MIM), La Scuola Gira ha coinvolto circa 1.300 partecipanti, di cui 1000 studenti e 300 docenti, provenienti da istituti di ogni ordine e grado della Basilicata. Un risultato che testimonia la solidità del progetto e la sua capacità di coniugare innovazione metodologica, qualità dei contenuti e un approccio inclusivo al linguaggio audiovisivo. Per mesi, i formatori hanno lavorato nelle classi, accompagnando i ragazzi dalla scrittura alla ripresa, fino al montaggio, trasformando ogni scuola in un laboratorio creativo diffuso.
Il palco come specchio del coinvolgimento
Il momento conclusivo al Don Bosco ha reso visibile ciò che era maturato nel corso dei mesi: un coinvolgimento autentico, profondo, che ha trovato sul palco la sua espressione più evidente. Gli studenti hanno raccontato il loro percorso con naturalezza e consapevolezza, condividendo scoperte personali, difficoltà superate e la forza del lavoro di squadra. Gli applausi e la partecipazione della sala hanno trasformato la proiezione in una vera e propria celebrazione collettiva, confermando che il progetto ha inciso non solo sul piano formativo, ma anche su quello umano e comunitario.
La giornata si è conclusa con la visione del film intitolato La vita da grandi, uscito nel 2025 e che parla del tema dell'inclusione, della famiglia e della crescita personale, usando il tratto narrativo della commedia con toni incisivi e mai così coinvolgenti.
I cortometraggi presentati
Durante levento sono stati proiettati tutti i lavori realizzati nei mesi di laboratorio: fiction, documentari, animazioni e sperimentazioni visive che raccontano la Basilicata attraverso lo sguardo delle nuove generazioni. Di seguito i titoli e i link ai cortometraggi:
NON FARE COME FUFI I.C. Joseph Stella, Muro Lucano
https://youtu.be/Shx8Th31wYU
UTOPIA IIS PolicoroTursi, Policoro
https://youtu.be/8ZzV4RD5Yyc
IL CLICK MANCATO IIS Da VinciNitti, Potenza
https://youtu.be/bNnUwXgLxk0
BLACKOUT IIS Federico II di Svevia, Melfi
https://youtu.be/XLEmF0v02lk
LA MEMORIA DEI LUOGHI IIS G. Peano, Viggiano
https://youtu.be/WzX3Hi4I8VY
NESSUNO ESCLUSO I.C. Joseph Stella, Muro Lucano
https://youtu.be/97F6s4p3glk
CARTOPOESIA I.C. n.2 Giovanni Paolo II, Policoro
https://youtu.be/uAO02RRuPmg
I SOGNI SENZA GENERE I.C. BerardiNitti, Melfi
https://youtu.be/sS5ASqaK_EE
IL BELLO ADDORMENTATO I.C. BerardiNitti, Melfi
https://youtu.be/DqvOIfc7ueM
Ogni opera ha portato sullo schermo temi attuali e profondi: inclusione, identità, memoria, ambiente, sogni e fragilità. Una pluralità di linguaggi e sensibilità che ha restituito la ricchezza del percorso svolto nelle scuole.
Le voci dei promotori
"Si conclude unaltra straordinaria edizione de La Scuola Gira, un progetto di formazione cinematografica che sta particolarmente a cuore in Noeltan Arts e che, visti i continui stimoli che ci giungono dal territorio, diventerà presto una Scuola Popolare di Cinema della Basilicata, aperta a tutta la comunità senza limiti di età e prerequisiti tecnici, inclusiva, innovativa, accessibile e non elitaria", ha dichiarato Antonello Faretta, referente scientifico del progetto.
"Il progetto La Scuola Gira si conferma unesperienza educativa di forte impatto, capace di coinvolgere 1.300 partecipanti in un articolato percorso di formazione cinematografica e cittadinanza attiva. Il coinvolgimento così significativo testimonia la solidità e la rilevanza del progetto, che ha saputo coniugare innovazione metodologica e qualità dei contenuti", ha aggiunto Adriana Bruno, coordinatrice didattica.
Un progetto che guarda avanti
Ledizione 2025/2026 si chiude con la consapevolezza di aver costruito un percorso che ha lasciato un segno profondo nei partecipanti e nel territorio. Lenergia sprigionata sul palco del Don Bosco è la prova più evidente che il cinema, quando diventa strumento educativo e comunitario, può generare appartenenza, visione e nuove possibilità. La Scuola Gira continua a crescere, e con essa cresce la Basilicata che crede nella cultura come motore di futuro.
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