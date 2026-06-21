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|Ninfea Festival: Levante è il primo ospite annunciato
21/06/2026
|La terza edizione del Ninfea Festival della Rigenerazione prende ufficialmente forma. Sono state annunciate le date delledizione 2026: il festival si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto nello straordinario scenario del Lago Grande di Monticchio, nel territorio di Rionero in Vulture, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più suggestivi dellestate lucana.
È stato svelato il nome della prima ospite della manifestazione: Levante, tra le voci più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano, che si esibirà sul palco della Green Arena domenica 2 agosto alle ore 21:30, regalando al pubblico un concerto immerso in un contesto paesaggistico unico.
Per questa nuova edizione il festival sceglie un messaggio che è al tempo stesso invito, visione e dichiarazione dintenti: Rifiorire qui. Coltivare futuro per abitare il presente. Un tema che racchiude il senso profondo del progetto culturale, nato per promuovere una riflessione sul futuro delle aree interne attraverso esperienze capaci di unire arte, sostenibilità, comunità e paesaggio.
Il Ninfea Festival è un appuntamento che nasce nellambito delle iniziative di valorizzazione territoriale legate al progetto Borgo Monticchio finanziato con fondi PNRR, organizzato da Labirinto Visivo Impresa Sociale in co-progettazione con il Comune di Rionero in Vulture, con la collaborazione di Onirica Srl, il patrocinio di Apt Basilicata e il supporto di CVA Spa e di Prisma Soc. Coop.
«Anche questanno dichiara lorganizzatore Giovanni Rosa stiamo lavorando ad un programma ricco e trasversale, pensato per coinvolgere un pubblico intergenerazionale. Il nostro obiettivo è continuare a far vivere Monticchio come uno spazio di confronto, creatività e scoperta, dove la cultura diventa uno strumento concreto di rigenerazione dei luoghi e delle comunità».
Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi ospiti e il programma completo della manifestazione, che continuerà a valorizzare il dialogo tra discipline artistiche, divulgazione, ambiente e innovazione sociale, confermando la propria vocazione a essere un festival aperto, inclusivo e profondamente radicato nel territorio.
Con lannuncio delle date e del primo ospite, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 30 luglio al 2 agosto 2026, Monticchio tornerà a essere il luogo in cui rifiorire insieme.
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