La terza edizione del Ninfea Festival della Rigenerazione prende ufficialmente forma. Sono state annunciate le date delledizione 2026: il festival si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto nello straordinario scenario del Lago Grande di Monticchio, nel territorio di Rionero in Vulture, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più suggestivi dellestate lucana.



È stato svelato il nome della prima ospite della manifestazione: Levante, tra le voci più riconoscibili e apprezzate del panorama musicale italiano, che si esibirà sul palco della Green Arena domenica 2 agosto alle ore 21:30, regalando al pubblico un concerto immerso in un contesto paesaggistico unico.



Per questa nuova edizione il festival sceglie un messaggio che è al tempo stesso invito, visione e dichiarazione dintenti: Rifiorire qui. Coltivare futuro per abitare il presente. Un tema che racchiude il senso profondo del progetto culturale, nato per promuovere una riflessione sul futuro delle aree interne attraverso esperienze capaci di unire arte, sostenibilità, comunità e paesaggio.



Il Ninfea Festival è un appuntamento che nasce nellambito delle iniziative di valorizzazione territoriale legate al progetto Borgo Monticchio finanziato con fondi PNRR, organizzato da Labirinto Visivo Impresa Sociale in co-progettazione con il Comune di Rionero in Vulture, con la collaborazione di Onirica Srl, il patrocinio di Apt Basilicata e il supporto di CVA Spa e di Prisma Soc. Coop.



«Anche questanno  dichiara lorganizzatore Giovanni Rosa  stiamo lavorando ad un programma ricco e trasversale, pensato per coinvolgere un pubblico intergenerazionale. Il nostro obiettivo è continuare a far vivere Monticchio come uno spazio di confronto, creatività e scoperta, dove la cultura diventa uno strumento concreto di rigenerazione dei luoghi e delle comunità».



Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi ospiti e il programma completo della manifestazione, che continuerà a valorizzare il dialogo tra discipline artistiche, divulgazione, ambiente e innovazione sociale, confermando la propria vocazione a essere un festival aperto, inclusivo e profondamente radicato nel territorio.



Con lannuncio delle date e del primo ospite, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 30 luglio al 2 agosto 2026, Monticchio tornerà a essere il luogo in cui rifiorire insieme.



