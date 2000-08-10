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19/06/2026 - Il Giardino degli Sguardi: in scena al Teatro Stabile di Potenza

Il teatro, larte, la musica come occasioni per includere. Per avvicinare, per tessere una tela di emozioni e relazioni con e tra le persone con disabilità. La rappresentazione teatrale inclusiva Il giardino degli Sguardi è questo e molto di più. Non solo uno spettacolo in...-->continua
19/06/2026 - Parco del Pollino e Pro Loco insieme per rafforzare laccoglienza turistica

Entra nel vivo il progetto promosso dall'Ente Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI), finalizzato all'attivazione di punti informativi nei comuni del Parco per offrire un'accoglienza sempre più qual...-->continua
19/06/2026 - Libera e Anpi, mancata revoca cittadinanza a Mussolini a venosa:''ferita aperta'

Venosa, la mancata revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini è una ferita alla memoria democratica

Il Presidio di Libera Vulture Alto Bradano esprime profonda preoccupazione per la decisione del Consiglio Comunale di Venosa di respingere l...-->continua
19/06/2026 - Matera accoglie la Banda Musicale della Polizia di Stato: il 30 giugno concerto straordinario a Cava del Sole.

Matera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali e istituzionali più prestigiosi dell'anno. Nella suggestiva cornice di Cava del Sole, martedì 30 giugno si terrà il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, eccellenza artistica ital...-->continua

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16/06/2026 - MARATEALE diventa maggiorenne - Dal 20 al 25 luglio la XVIII edizione

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16/06/2026 - Forestazione, dalla Regione Basilicata stipendi garantiti e 10 giornate in più per i lavoratori: si lavora al nuovo assetto del comparto

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16/06/2026 - Metapontino, nasce il Patto territoriale integrato: dieci Comuni uniti per sviluppo e investimenti

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15/06/2026 - Futsal: Finale serie A femminile CMB - Bitonto 3-2. La Cmb fa la storia e vince lo scudetto

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12/06/2026 - Lagonegro: 80 anni di Repubblica e lavoro, tra diritti conquistati e nuove sfide

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