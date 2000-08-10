Il teatro, larte, la musica come occasioni per includere. Per avvicinare, per tessere una tela di emozioni e relazioni con e tra le persone con disabilità. La rappresentazione teatrale inclusiva Il giardino degli Sguardi è questo e molto di più. Non solo uno spettacolo in...-->continua
Entra nel vivo il progetto promosso dall'Ente Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI), finalizzato all'attivazione di punti informativi nei comuni del Parco per offrire un'accoglienza sempre più qual...-->continua
Matera si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali e istituzionali più prestigiosi dell'anno. Nella suggestiva cornice di Cava del Sole, martedì 30 giugno si terrà il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, eccellenza artistica ital...-->continua