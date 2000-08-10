19/06/2026 - Il Giardino degli Sguardi: in scena al Teatro Stabile di Potenza

Il teatro, larte, la musica come occasioni per includere. Per avvicinare, per tessere una tela di emozioni e relazioni con e tra le persone con disabilità. La rappresentazione teatrale inclusiva Il giardino degli Sguardi è questo e molto di più. Non solo uno spettacolo in...-->continua