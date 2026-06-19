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La festa della musica a Lagonegro il 20 giugno con tre cori

19/06/2026

Il 20 giugno alle 20 è festa della musica a Lagonegro al cinema Iris. La voce dei luoghi: questo è il titolo delledizione 2026, che si svolge in Italia e nel mondo nel week end del solstizio destate, allinsegna della musica per tutti, della gratuità e accessibilità del linguaggio musicale, che unisce e affratella. Levento è in partenariato con il Comune di Lagonegro, che ha concorso allorganizzazione in sinergia con il Gruppo InCanto, e fa parte delle oltre 180 iniziative promosse da Feniarco (Federazione italiana delle associazioni regionali corali) attraverso le associazioni regionali, tra le quali Abaco, lassociazione Basilicata cori, per festeggiare la musica attraverso il canto corale.
Saranno tre i gruppi al cinema Iris, in una festa di musica, di incontro, di emozioni: il Gruppo Vocale InCanto, coro ospitante, si incontrerà con la corale Libentia cantusdi Torre del Greco e con il coro giovanile Loud Whispers di Portici.
Il Gruppo Vocale InCanto, diretto dal maestro Cristina Fucci, costituito in ApS con Gerardina De Rita presidente, è attivo da circa 35 anni conosciuto in Basilicata e in altre regioni, grazie ad un intensa attività concertistica e ad una proposta musicale particolarmente originale. InCanto è unorchestra di voci, che si intrecciano armoniosamente tra loro, voci diverse accomunate dall'entusiasmo e dallamore per il canto, con il quale hanno progressivamente ampliato il loro repertorio ai brani più conosciuti del panorama canoro italiano e internazionale, contemporaneo e tradizionale. I brani scelti e preparati dalla formazione lagonegrese daranno significato ognuno ad un luogo, in senso fisico e immateriale, secondo il tema della festa della musica.
Sempre nel contesto della Festa della Musica 2026, il Gruppo Vocale Incanto sarà a Rivello il 21 giugno presso la casa di riposo Nuovi orizzonti nellambito delliniziativa La Musica che cura- note di luce nei luoghi dellaccoglienza, voluta dallANDCI (lassociazione dei direttori di coro italiani).
Fondato a Torre del Greco nel 1991 e diretta dal maestro Carlo Intoccia, il coro polifonico Libentia Cantus - APS vanta un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, includendo anche originali trascrizioni corali di brani pop. Nel corso della sua attività ha partecipato a numerose rassegne, festival e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Ha inoltre collaborato con prestigiose formazioni strumentali, tra cui le orchestre A. Corelli ed Ensemble Strumentale di Napoli, e la Banda della Polizia Penitenziaria. Allattivo di Libentia Cantus anche la produzione di un CD The Gift e Viaggio di note, oltre a diverse collaborazioni artistiche
ll coro Loud Whispers, (in italiano "sussurri forti") è nato nel 2018 a Portici (Na), dal desiderio dei coristi di voler continuare la loro esperienza dopo le scuole superiori. Stesso direttore di Libentia Cantus, il maestro Carlo Intoccia, e già un vasto repertorio, per i Loud Whispers, che spazia dal sacro al profano, dal 500 alla musica pop contemporanea, e frequenti esibizioni in Campania e a livello nazionale. Tra i vari eventi e concorsi, il coro ha partecipato al XVIII Concorso Nazionale Città di Minori "Francesca Mansi" nel 2020, classificandosi al primo posto nella categoria pop/gospel, alla rassegna-concorso Mayfest 2024, vincendo il primo premio Don Rua, alla XIX edizione del Cantagiovani a Salerno, nel 2026, vincendo il premio speciale C(a)ntemporary, e alla 59sima edizione del Concorso Nazionale Corale della città di Vittorio Veneto nel 2026, con il terzo premio nella categoria pop/gospel.
Entrambi i cori campani fanno parte di ARCC, Associazione regionale dei cori campani.




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