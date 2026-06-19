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|La festa della musica a Lagonegro il 20 giugno con tre cori
19/06/2026
|Il 20 giugno alle 20 è festa della musica a Lagonegro al cinema Iris. La voce dei luoghi: questo è il titolo delledizione 2026, che si svolge in Italia e nel mondo nel week end del solstizio destate, allinsegna della musica per tutti, della gratuità e accessibilità del linguaggio musicale, che unisce e affratella. Levento è in partenariato con il Comune di Lagonegro, che ha concorso allorganizzazione in sinergia con il Gruppo InCanto, e fa parte delle oltre 180 iniziative promosse da Feniarco (Federazione italiana delle associazioni regionali corali) attraverso le associazioni regionali, tra le quali Abaco, lassociazione Basilicata cori, per festeggiare la musica attraverso il canto corale.
Saranno tre i gruppi al cinema Iris, in una festa di musica, di incontro, di emozioni: il Gruppo Vocale InCanto, coro ospitante, si incontrerà con la corale Libentia cantusdi Torre del Greco e con il coro giovanile Loud Whispers di Portici.
Il Gruppo Vocale InCanto, diretto dal maestro Cristina Fucci, costituito in ApS con Gerardina De Rita presidente, è attivo da circa 35 anni conosciuto in Basilicata e in altre regioni, grazie ad un intensa attività concertistica e ad una proposta musicale particolarmente originale. InCanto è unorchestra di voci, che si intrecciano armoniosamente tra loro, voci diverse accomunate dall'entusiasmo e dallamore per il canto, con il quale hanno progressivamente ampliato il loro repertorio ai brani più conosciuti del panorama canoro italiano e internazionale, contemporaneo e tradizionale. I brani scelti e preparati dalla formazione lagonegrese daranno significato ognuno ad un luogo, in senso fisico e immateriale, secondo il tema della festa della musica.
Sempre nel contesto della Festa della Musica 2026, il Gruppo Vocale Incanto sarà a Rivello il 21 giugno presso la casa di riposo Nuovi orizzonti nellambito delliniziativa La Musica che cura- note di luce nei luoghi dellaccoglienza, voluta dallANDCI (lassociazione dei direttori di coro italiani).
Fondato a Torre del Greco nel 1991 e diretta dal maestro Carlo Intoccia, il coro polifonico Libentia Cantus - APS vanta un repertorio che spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, includendo anche originali trascrizioni corali di brani pop. Nel corso della sua attività ha partecipato a numerose rassegne, festival e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Ha inoltre collaborato con prestigiose formazioni strumentali, tra cui le orchestre A. Corelli ed Ensemble Strumentale di Napoli, e la Banda della Polizia Penitenziaria. Allattivo di Libentia Cantus anche la produzione di un CD The Gift e Viaggio di note, oltre a diverse collaborazioni artistiche
ll coro Loud Whispers, (in italiano "sussurri forti") è nato nel 2018 a Portici (Na), dal desiderio dei coristi di voler continuare la loro esperienza dopo le scuole superiori. Stesso direttore di Libentia Cantus, il maestro Carlo Intoccia, e già un vasto repertorio, per i Loud Whispers, che spazia dal sacro al profano, dal 500 alla musica pop contemporanea, e frequenti esibizioni in Campania e a livello nazionale. Tra i vari eventi e concorsi, il coro ha partecipato al XVIII Concorso Nazionale Città di Minori "Francesca Mansi" nel 2020, classificandosi al primo posto nella categoria pop/gospel, alla rassegna-concorso Mayfest 2024, vincendo il primo premio Don Rua, alla XIX edizione del Cantagiovani a Salerno, nel 2026, vincendo il premio speciale C(a)ntemporary, e alla 59sima edizione del Concorso Nazionale Corale della città di Vittorio Veneto nel 2026, con il terzo premio nella categoria pop/gospel.
Entrambi i cori campani fanno parte di ARCC, Associazione regionale dei cori campani.
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