Una Chiesa Madre gremita e attenta ha accolto ieri sera, mercoledì 17 giugno 2026, a Lagonegro la presentazione dellEnciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, promossa dalle Parrocchie di Lagonegro in collaborazione con il Corecom Basilicata ed il Cif.



Lincontro, introdotto e moderato dal professor Luigi Beneduci, ha offerto unimportante occasione di riflessione sul rapporto tra persona, tecnologia, comunicazione e fede, alla luce del nuovo documento pontificio.



Nel suo intervento introduttivo, Beneduci ha evidenziato come lEnciclica non si limiti a proporre una delle possibili interpretazioni del presente, ma indichi una direzione chiara per luomo contemporaneo: quella della centralità della persona, della responsabilità e della ricerca della verità come fondamento della convivenza umana.



La professoressa Demy Mango ha sviluppato una ricca lettura filosofica dei temi dellEnciclica, ripercorrendo il cammino del pensiero occidentale da Socrate ad Aristotele, da Kant a Heidegger, fino a Levinas e Hannah Arendt, mostrando come le grandi domande sulluomo, sulla libertà, sulla responsabilità e sul rapporto con laltro tornino oggi con nuova urgenza nellepoca dellintelligenza artificiale.



La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, ha richiamato lattenzione sulle sfide che la rivoluzione digitale pone alla comunicazione, alla democrazia e alla tutela della dignità umana. Partendo dai passaggi più significativi dellEnciclica, ha sottolineato la necessità di governare linnovazione senza subirla, promuovendo una cultura della responsabilità, della partecipazione e della verità come bene comune. In particolare, ha evidenziato come la tecnologia debba restare al servizio della persona e delle relazioni umane, evitando che efficienza e potenza tecnica diventino gli unici criteri di giudizio.



Nelle conclusioni, S.E. Mons. Vincenzo Orofino ha ricondotto lintera riflessione al cuore del messaggio cristiano. La magnifica humanitas celebrata dallEnciclica è lumanità voluta e amata da Dio, la cui pienezza trova compimento nel volto di Gesù Cristo. In Lui ogni persona è chiamata a riconoscere la propria dignità e il proprio destino, perché tutta lumanità è solidarmente presente e redenta nel mistero di Cristo; daltronde il vero investimento educativo è verso se stessi in nome del Vangelo, come veri e propri artigiani della formazione.



Lincontro ha rappresentato un significativo momento di dialogo tra cultura, fede e società, confermando lattualità di una domanda che attraversa lintera Enciclica: come abitare il tempo della tecnica senza perdere ciò che rende autenticamente umano luomo.



La risposta emersa nel corso della serata è stata unanime: il progresso è autentico solo quando cresce insieme alla dignità della persona, alla giustizia, alla solidarietà e alla capacità di riconoscere nellaltro un fratello.



Parrocchie di Lagonegro