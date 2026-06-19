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|Lagonegro, confronto su fede e intelligenza artificiale con lenciclica di Papa Leone XIV
19/06/2026
|Una Chiesa Madre gremita e attenta ha accolto ieri sera, mercoledì 17 giugno 2026, a Lagonegro la presentazione dellEnciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, promossa dalle Parrocchie di Lagonegro in collaborazione con il Corecom Basilicata ed il Cif.
Lincontro, introdotto e moderato dal professor Luigi Beneduci, ha offerto unimportante occasione di riflessione sul rapporto tra persona, tecnologia, comunicazione e fede, alla luce del nuovo documento pontificio.
Nel suo intervento introduttivo, Beneduci ha evidenziato come lEnciclica non si limiti a proporre una delle possibili interpretazioni del presente, ma indichi una direzione chiara per luomo contemporaneo: quella della centralità della persona, della responsabilità e della ricerca della verità come fondamento della convivenza umana.
La professoressa Demy Mango ha sviluppato una ricca lettura filosofica dei temi dellEnciclica, ripercorrendo il cammino del pensiero occidentale da Socrate ad Aristotele, da Kant a Heidegger, fino a Levinas e Hannah Arendt, mostrando come le grandi domande sulluomo, sulla libertà, sulla responsabilità e sul rapporto con laltro tornino oggi con nuova urgenza nellepoca dellintelligenza artificiale.
La Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, ha richiamato lattenzione sulle sfide che la rivoluzione digitale pone alla comunicazione, alla democrazia e alla tutela della dignità umana. Partendo dai passaggi più significativi dellEnciclica, ha sottolineato la necessità di governare linnovazione senza subirla, promuovendo una cultura della responsabilità, della partecipazione e della verità come bene comune. In particolare, ha evidenziato come la tecnologia debba restare al servizio della persona e delle relazioni umane, evitando che efficienza e potenza tecnica diventino gli unici criteri di giudizio.
Nelle conclusioni, S.E. Mons. Vincenzo Orofino ha ricondotto lintera riflessione al cuore del messaggio cristiano. La magnifica humanitas celebrata dallEnciclica è lumanità voluta e amata da Dio, la cui pienezza trova compimento nel volto di Gesù Cristo. In Lui ogni persona è chiamata a riconoscere la propria dignità e il proprio destino, perché tutta lumanità è solidarmente presente e redenta nel mistero di Cristo; daltronde il vero investimento educativo è verso se stessi in nome del Vangelo, come veri e propri artigiani della formazione.
Lincontro ha rappresentato un significativo momento di dialogo tra cultura, fede e società, confermando lattualità di una domanda che attraversa lintera Enciclica: come abitare il tempo della tecnica senza perdere ciò che rende autenticamente umano luomo.
La risposta emersa nel corso della serata è stata unanime: il progresso è autentico solo quando cresce insieme alla dignità della persona, alla giustizia, alla solidarietà e alla capacità di riconoscere nellaltro un fratello.
Parrocchie di Lagonegro
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