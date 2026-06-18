|
|
|Un omaggio a Mango, al via il progetto del Consiglio regionale
18/06/2026
|Un omaggio a Mango è il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per ricordare la figura artistica di Mango, cantautore lucano tra i più originali e apprezzati interpreti della musica italiana, capace di coniugare ricerca musicale, sensibilità poetica e profondo legame con la sua terra.
Liniziativa si articola in una serie di appuntamenti musicali ospitati nei centri delle aree interne lucane, con lobiettivo di ricordare leredità artistica del cantautore e promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la cultura.
I primi due appuntamenti si terranno il 20 giugno a Spinoso, nel Cavedio di Palazzo Ranone, alle ore 21.00 e il 21 giugno a Marsico Nuovo, nellatrio di Palazzo Pignatelli, alle ore 19.30.
Lensemble, composta da Gianmarco Natalina, Graziano Accinni e Monica Palese, con la regia di Leonardo Pietrafesa, proporrà un percorso musicale, in forma di recital, dedicato alluniverso artistico di Mango, rileggendone il repertorio con sensibilità e rispetto, attraverso arrangiamenti capaci di esaltare la raffinatezza delle sue composizioni e la profondità dei suoi testi.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|18/06/2026 - Un omaggio a Mango, al via il progetto del Consiglio regionale
Un omaggio a Mango è il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per ricordare la figura artistica di Mango, cantautore lucano tra i più originali e apprezzati interpreti della musica italiana, capace di coniugare ricerca musicale, sensibilità poetica e p...-->continua
|
|
|18/06/2026 - ''Insieme per la Legalità'': a Montescaglioso l'atteso incontro con il Procuratore Nicola Gratteri
L'Associazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso è lieta di annunciare l'appuntamento con il dottor Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.
Levento, parte integrante del...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Ferrandina, Giornata del Rifugiato: in scena il monologo A(r)MO
Per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2026 il 19 giugno 2026, alle ore 21,00 presso lo spazio suggestivo del chiostro del Convento di San Domenico a Ferrandina sarà rappresentato il monologo teatrale A(r)MO. Lo spettacolo è messo in scena dalla comp...-->continua
|
|
|18/06/2026 - Viggianello: esce oggi 'Controluce', primo album di Nicolas Caputo
Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali Controluce, il primo album del cantautore Nicolas Caputo, pubblicato per l'etichetta Eclissi Studios e prodotto da Tony Hate.
Sei tracce intense e sincere che compongono un cammino personale, guidan...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV