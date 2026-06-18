Un omaggio a Mango è il progetto promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per ricordare la figura artistica di Mango, cantautore lucano tra i più originali e apprezzati interpreti della musica italiana, capace di coniugare ricerca musicale, sensibilità poetica e profondo legame con la sua terra.



Liniziativa si articola in una serie di appuntamenti musicali ospitati nei centri delle aree interne lucane, con lobiettivo di ricordare leredità artistica del cantautore e promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la cultura.



I primi due appuntamenti si terranno il 20 giugno a Spinoso, nel Cavedio di Palazzo Ranone, alle ore 21.00 e il 21 giugno a Marsico Nuovo, nellatrio di Palazzo Pignatelli, alle ore 19.30.



Lensemble, composta da Gianmarco Natalina, Graziano Accinni e Monica Palese, con la regia di Leonardo Pietrafesa, proporrà un percorso musicale, in forma di recital, dedicato alluniverso artistico di Mango, rileggendone il repertorio con sensibilità e rispetto, attraverso arrangiamenti capaci di esaltare la raffinatezza delle sue composizioni e la profondità dei suoi testi.



