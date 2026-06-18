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''Insieme per la Legalità'': a Montescaglioso l'atteso incontro con il Procuratore Nicola Gratteri

18/06/2026

L'Associazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso è lieta di annunciare l'appuntamento con il dottor Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.
Levento, parte integrante della rassegna Insieme per la Legalità, si terrà mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 17:00, nella splendida cornice dell'Abbazia di San Michele a Montescaglioso.
Il dibattito rappresenterà un momento di fondamentale importanza per l'intera comunità e per il territorio lucano. Il dottor Gratteri, attuale Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dialogherà con i presenti sul valore della giustizia, sulla legalità e sull'importanza cruciale del contrasto al racket e alle estorsioni. Il Procuratore, da oltre trent'anni sotto scorta per le sue indagini sulle ramificazioni internazionali della criminalità, offrirà una preziosa chiave di lettura sulle moderne dinamiche mafiose e sulla necessità di una risposta civile collettiva.
All'iniziativa prenderanno parte le massime autorità militari, politiche e religiose della provincia di Matera, a testimonianza del compatto sostegno istituzionale attorno ai temi della legalità.
Lincontro gode del patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Montescaglioso.
L'Associazione FAI Antiracket invita calorosamente tutta la cittadinanza, il mondo dell'associazionismo, i giovani e gli organi di informazione a partecipare a questo fondamentale momento di confronto.
Levento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera e dal Comune di Montescaglioso.



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