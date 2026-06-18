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|''Insieme per la Legalità'': a Montescaglioso l'atteso incontro con il Procuratore Nicola Gratteri
18/06/2026
|L'Associazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso è lieta di annunciare l'appuntamento con il dottor Nicola Gratteri, uno dei magistrati più esposti in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.
Levento, parte integrante della rassegna Insieme per la Legalità, si terrà mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 17:00, nella splendida cornice dell'Abbazia di San Michele a Montescaglioso.
Il dibattito rappresenterà un momento di fondamentale importanza per l'intera comunità e per il territorio lucano. Il dottor Gratteri, attuale Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dialogherà con i presenti sul valore della giustizia, sulla legalità e sull'importanza cruciale del contrasto al racket e alle estorsioni. Il Procuratore, da oltre trent'anni sotto scorta per le sue indagini sulle ramificazioni internazionali della criminalità, offrirà una preziosa chiave di lettura sulle moderne dinamiche mafiose e sulla necessità di una risposta civile collettiva.
All'iniziativa prenderanno parte le massime autorità militari, politiche e religiose della provincia di Matera, a testimonianza del compatto sostegno istituzionale attorno ai temi della legalità.
Lincontro gode del patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Montescaglioso.
L'Associazione FAI Antiracket invita calorosamente tutta la cittadinanza, il mondo dell'associazionismo, i giovani e gli organi di informazione a partecipare a questo fondamentale momento di confronto.
Levento è patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera e dal Comune di Montescaglioso.
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