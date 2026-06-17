L'identità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, progettata da studio FM milano, ha conquistato il Silver Award agli European Design Awards 2026 nella categoria logo design, risultando il secondo miglior logo candidato al premio.



Il riconoscimento giunge a pochi mesi dalla nascita del progetto grafico: l'identità visiva era stata selezionata attraverso un concorso pubblico internazionale promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con AIAP (Associazione italiana design della comunicazione visiva), scegliendo studio FM milano tra ottanta proposte italiane e internazionali.



Gli European Design Awards, ED-Awards, sono dal 2007 il principale riconoscimento europeo nel campo del design della comunicazione, promossi da una giuria composta da rappresentanti di quindici riviste di settore di tutta Europa. Studio FM milano è uno studio milanese di graphic design e art direction fondato nel 1996, con una lunga storia di riconoscimenti internazionali nel settore.



Rita Orlando, Direttrice generale della Fondazione Matera Basilicata 2019 dichiara: Il Silver Award agli European Design Awards conferma la validità dell'intuizione originaria: affidare a un concorso internazionale, realizzato con AIAP, il compito di costruire l'identità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Una scelta nata dalla convinzione che solo un confronto aperto al mondo potesse tradurre in un segno visivo la complessità di un progetto di questa ambizione. Il logo firmato da studio FM milano è oggi riconosciuto come una delle eccellenze del design della comunicazione in Europa, è la conferma di quanto la qualità progettuale sia parte integrante della credibilità con cui Matera si presenta al bacino euromediterraneo.



Simona Orsi, Assessore alla cultura del Comune di Matera, commenta: Questo importante riconoscimento internazionale rappresenta un motivo di vanto per lintera città e conferma la forza di una visione che ha saputo coniugare identità, innovazione e apertura al dialogo tra culture. Il logo di Matera MCCD 2026, segno grafico di grande qualità, e anche uno strumento capace di raccontare al mondo il ruolo che Matera intende svolgere nel Mediterraneo come luogo di incontro, scambio e costruzione di relazioni. Il Silver Award agli European Design Awards contribuisce a rafforzare il posizionamento internazionale della città e ad accrescere lattenzione verso il percorso che ci accompagnerà per tutto il 2026 e anche oltre.



Cristiano Bottino, Cofondatore e Art Director di studio FM milano sottolinea: Siamo orgogliosi di aver ricevuto il Silver Award agli European Design Awards 2026 per lidentità visiva di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. È un riconoscimento che premia non solo il progetto grafico, ma anche il valore di un percorso nato da un concorso internazionale che ha messo al centro qualità, ricerca e confronto al fine di raccontare Matera come luogo di dialogo e connessione. Condividiamo questo risultato con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e con tutti coloro che stanno contribuendo con entusiasmo alla valorizzazione di questa nuova identità visiva.