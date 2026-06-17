Matera Festival 2026, al via la IX edizione di Museo in Sinfonia 17/06/2026 Dieci appuntamenti in poco più di un mese per un viaggio musicale che attraversa Mozart e Rossini, il flamenco, i Beatles, i Queen e Domenico Modugno. Torna il Matera Festival  Museo in Sinfonia, giunto alla IX edizione e promosso da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con lOrchestra ICO Magna Grecia, che dal 18 giugno al 31 luglio porterà la grande musica in due luoghi simbolo e suggestivi della città, la Terrazza Lanfranchi e lEx Ospedale San Rocco, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dellestate del Mezzogiorno.



Ad aprire il festival, giovedì 18 giugno sulla Terrazza Lanfranchi, sarà Mozart e Rossini, un concerto dedicato a due giganti della musica europea, capaci ancora oggi di parlare a pubblici di ogni età. Leleganza di Wolfgang Amadeus Mozart e la travolgente teatralità di Gioachino Rossini si incontreranno in una serata che vedrà protagonista lOrchestra ICO Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano, insieme al pianista Raffaele DAngelo e al soprano Maria Giulia Milano. Un appuntamento pensato come omaggio alla grande tradizione musicale e, allo stesso tempo, come dichiarazione dintenti dellintera rassegna, che anche questanno punta a coniugare qualità artistica, divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale della città. Il concerto inaugurale assume un significato particolare perché si svolge alla vigilia del tour internazionale che porterà questo stesso programma in Austria per tre concerti, confermando la dimensione internazionale di una produzione che prende il via proprio da Matera.



«Il Matera Festival è ormai un appuntamento consolidato dellestate culturale della città - sottolinea il maestro Piero Romano, direttore artistico dellOrchestra ICO Magna Grecia - e assume un valore ancora più significativo nellanno che conduce Matera verso il ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Abbiamo costruito un cartellone capace di mettere insieme tradizione e innovazione, classica e contemporaneità, con lobiettivo di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare luoghi straordinari del patrimonio materano. Aprire con Mozart e Rossini significa rendere omaggio alle radici della musica europea e al valore universale della cultura come strumento di dialogo».



«Il Matera Festival  Museo in Sinfonia si conferma uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della nostra città  commenta il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti -. Un cartellone di grande qualità che valorizza i luoghi simbolo di Matera e rafforza il percorso che portiamo avanti di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, nel segno della musica, dellincontro e della partecipazione».



Il programma proseguirà il 26 giugno allEx Ospedale San Rocco con Insolito Pop, un viaggio attraverso i grandi successi della musica italiana e internazionale reinterpretati dalla voce di Terry Digennaro, accompagnata da Rossella Bifulco, Angela Pisicchio e Rita Zingariello.



Il 3 luglio la Terrazza Lanfranchi ospiterà Symphonic Flamenco, progetto che vedrà protagonista il celebre chitarrista spagnolo Carlos Piñana insieme allOrchestra ICO Magna Grecia diretta da Paolo Ponziano Ciardi e al percussionista Miguel Ángel Orengo, in un affascinante incontro tra la tradizione flamenca e il linguaggio sinfonico.



Il 9 luglio spazio a uno degli appuntamenti più attesi della rassegna con All You Need Is Love  Beatles in Symphony. LOrchestra ICO Magna Grecia, insieme al L.A. Chorus e sotto la direzione di Valter Sivilotti, renderà omaggio ai Fab Four di Liverpool attraverso nuove e coinvolgenti riletture orchestrali dei loro più grandi successi.



Il 12 luglio, allEx Ospedale San Rocco, sarà la volta di Campane, Zampogna e Orchestra, progetto realizzato in collaborazione con la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, che vedrà protagonisti Giulio Costanzo alle campane, Piero Ricci alla zampogna e lOrchestra Sinfonica del Molise diretta da Andrea Magnelli.



Il 20 luglio il festival proporrà In a Sentimental Sud, progetto del chitarrista Martino De Cesare con la partecipazione speciale di Graziano Galatone e Daniele Brenca, un percorso musicale tra jazz, tradizione mediterranea e canzone dautore.



Il 22 luglio la Terrazza Lanfranchi farà da cornice a Queen in Symphony, spettacolo dedicato alle immortali musiche della band di Freddie Mercury. Sul palco lOrchestra ICO Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli e la voce di Magnus Bäcklund, per una rilettura sinfonica dei grandi classici dei Queen.



Il 24 luglio spazio alle nuove generazioni con Classiche Armonie, concerto dellOrchestra Giovanile della Magna Grecia che proporrà musiche di Jean Sibelius e Antonín Dvořák, in un programma dedicato alla grande tradizione sinfonica europea.



Il 29 luglio il festival renderà omaggio a uno dei più grandi interpreti della musica italiana con Trapunto di Stelle  Omaggio a Domenico Modugno, produzione dei Radicanto insieme allOrchestra ICO Magna Grecia, in un viaggio tra musica, memoria e teatro. Il concerto rappresenterà, inoltre, unoccasione speciale per celebrare i trentanni di attività dei Radicanto, tra le realtà più autorevoli e rappresentative del Mezzogiorno.



A chiudere la rassegna, il 31 luglio allEx Ospedale San Rocco, sarà Cinematic Piano, progetto ideato dal pianista Angelo Nigro insieme al Vertere String Quartet, dedicato alle suggestioni delle grandi colonne sonore e della musica contemporanea.



Dal repertorio classico alle grandi icone del rock, dal flamenco alla musica popolare, fino alle colonne sonore e ai giovani talenti dellOrchestra Ico della Magna Grecia, il Matera Festival 2026 propone un percorso musicale capace di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità diverse, trasformando per oltre un mese la città dei Sassi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Biglietti disponibili su Vivaticket.



La IX edizione del Matera Festival  Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con lOrchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera - Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia DAria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio.

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