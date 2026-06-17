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|A San Costantino Albanese torna 'Suoni di minoranza'
17/06/2026
|A San Costantino Albanese, per la terza edizione di Suoni di minoranza, il 20 e il 21 giugnoconcerti e dibattiti sulluso delle lingue native nella canzone italiana, una modalità espressiva radicata nelle diverse comunità della provincia italiana ma da tempo praticata anche da numerosi artisti come segno distintivo rispetto a una eccesiva uniformità in campo musicale al punto da essersi meritata anche uno spazio proprio, riservato per lappunto agli album in dialetto o lingua minoritaria, nellassegnazione annuale delle Targhe Tenco: incontri e concerti promossi dal Club Tenco, dintesa con Squilibri e Altipiani eventi e turismo, allinterno del più vasto progetto, Il Borgo dei suoni, promosso dallamministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata.
Si inizia il 20 giugno, alle ore 18, con una tavola rotonda su Lingue, dialetti e canzoni con Maurizio Agamennone (università di Firenze), Marco Lutzu (università di Cagliari), Nicola Scaldaferri (università di Milano) e, in rappresentanza rispettivamente del Club Tenco e di Squilibri, di Steven Forti (Universitat Autònoma de Barcelona) e Domenico Ferraro (università di Roma-Tor Vergata): lincontro sarà chiuso da Laura Mongiello, assessore allambiente e alla tutela del territorio della Regione Basilicata. A seguire, alle 19,30, i Fratelli Mancuso in concerto per una rappresentazione in presa diretta della ricchezza e versatilità della lingua madre, in questo caso il siciliano, che nellopera dei due fratelli di Sutera raggiunge vette molto apprezzate dal pubblico ma anche dalla critica: il loro ultimo lavoro, Manzamà, ha vinto la Targa Tenco come Miglior album in dialetto e anche il Premio Loano come disco dellanno.
Nella stessa sera, alle 21,30, nella piazza principale del paese, spazio alla musica lucana con un doppio concerto con LAria i Terranova e gli Amarimai che coprono lampio spettro di possibilità che si danno nel richiamo alla stessa tradizione, affrontata nel primo caso raccogliendo leredità degli ultimi maestri dellarea del Pollino e, nel secondo caso, variamente combinata con altri suoni e influenze in un approccio meno filologico ma fortemente energico e incline ai suoni da ballo.
Il 21 giugno, alle ore 18, la riflessione si sposta sulla nascita della canzone napoletana, a partire dalla poderosa ricerca di Raffaele Di Mauro che ha dimostrato come questo repertorio, noto in tutto il mondo e antesignano della canzone dautore, sia nato in una zona di frontiera tra colto e popolare. A seguire, alle 19,30, Gnut e Alessandro DAlessandro in concerto per la riproposta di questo fortunato repertorio partenopeo grazie alla superba prova da interprete offerta da uno tra i più originali cantautori italiani, da sempre uso ad esprimersi nella sua lingua nativa, assieme a uno dei più innovativi musicisti della scena italiana, non nuovo a incursioni nellambito della canzone dautore.
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