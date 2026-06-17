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A San Costantino Albanese torna 'Suoni di minoranza'

17/06/2026

A San Costantino Albanese, per la terza edizione di Suoni di minoranza, il 20 e il 21 giugnoconcerti e dibattiti sulluso delle lingue native nella canzone italiana, una modalità espressiva radicata nelle diverse comunità della provincia italiana ma da tempo praticata anche da numerosi artisti come segno distintivo rispetto a una eccesiva uniformità in campo musicale al punto da essersi meritata anche uno spazio proprio, riservato per lappunto agli album in dialetto o lingua minoritaria, nellassegnazione annuale delle Targhe Tenco: incontri e concerti promossi dal Club Tenco, dintesa con Squilibri e Altipiani eventi e turismo, allinterno del più vasto progetto, Il Borgo dei suoni, promosso dallamministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata.

Si inizia il 20 giugno, alle ore 18, con una tavola rotonda su Lingue, dialetti e canzoni con Maurizio Agamennone (università di Firenze), Marco Lutzu (università di Cagliari), Nicola Scaldaferri (università di Milano) e, in rappresentanza rispettivamente del Club Tenco e di Squilibri, di Steven Forti (Universitat Autònoma de Barcelona) e Domenico Ferraro (università di Roma-Tor Vergata): lincontro sarà chiuso da Laura Mongiello, assessore allambiente e alla tutela del territorio della Regione Basilicata. A seguire, alle 19,30, i Fratelli Mancuso in concerto per una rappresentazione in presa diretta della ricchezza e versatilità della lingua madre, in questo caso il siciliano, che nellopera dei due fratelli di Sutera raggiunge vette molto apprezzate dal pubblico ma anche dalla critica: il loro ultimo lavoro, Manzamà, ha vinto la Targa Tenco come Miglior album in dialetto e anche il Premio Loano come disco dellanno.

Nella stessa sera, alle 21,30, nella piazza principale del paese, spazio alla musica lucana con un doppio concerto con LAria i Terranova e gli Amarimai che coprono lampio spettro di possibilità che si danno nel richiamo alla stessa tradizione, affrontata nel primo caso raccogliendo leredità degli ultimi maestri dellarea del Pollino e, nel secondo caso, variamente combinata con altri suoni e influenze in un approccio meno filologico ma fortemente energico e incline ai suoni da ballo.

Il 21 giugno, alle ore 18, la riflessione si sposta sulla nascita della canzone napoletana, a partire dalla poderosa ricerca di Raffaele Di Mauro che ha dimostrato come questo repertorio, noto in tutto il mondo e antesignano della canzone dautore, sia nato in una zona di frontiera tra colto e popolare. A seguire, alle 19,30, Gnut e Alessandro DAlessandro in concerto per la riproposta di questo fortunato repertorio partenopeo grazie alla superba prova da interprete offerta da uno tra i più originali cantautori italiani, da sempre uso ad esprimersi nella sua lingua nativa, assieme a uno dei più innovativi musicisti della scena italiana, non nuovo a incursioni nellambito della canzone dautore.



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