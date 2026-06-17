Per una settimana Potenza si è trasformata in un laboratorio europeo di inclusione e formazione. Sette giorni per sperimentare sul campo i moduli didattici sviluppati nellambito del progetto internazionale Erasmus Plus Pathways to Employment ideato per migliorare loccupabilità dei giovani con autismo. Nel capoluogo di regione lucano operatori, professionisti impegnati nel settore delleducazione non formale e giovani lavoratori, tutti provenienti da diversi Paesi Europei, si sono confrontati nel corso di workshop e incontri formativi. Partner italiano del progetto, cofinanziato dal programma Erasmus Plus, è stato Ascae, impresa sociale potentina. Pathways to Employment- hanno spiegato i responsabili di Ascae- punta allo sviluppo di competenze trasversali e professionali utili per lingresso nel mondo del lavoro dei giovani con autismo e a ridurre le barriere che spesso ostacolano laccesso alloccupazione, promuovendo una maggiore consapevolezza tra le imprese rispetto alle pratiche di assunzione inclusive e mettendo a disposizione risorse formative innovative per giovani, operatori e datori di lavoro. Tra i momenti più significativi dellevento potentino, lincontro con lesperienza di PeperonAut, realtà lucana che rappresenta oggi uno dei più interessanti esempi di innovazione sociale e inclusione in Basilicata. Attraverso la testimonianza dei ragazzi coinvolti e del presidente Giuseppe Tataranno, i partecipanti hanno potuto conoscere un progetto che, partendo dalla valorizzazione del peperone crusco di Senise, ha costruito percorsi concreti di autonomia, crescita personale e inclusione lavorativa per giovani con autismo. Lesperienza ha suscitato grande interesse tra i partner europei- hanno aggiunto gli ospiti potentini-ed ha offerto una dimostrazione tangibile di come il territorio possa generare opportunità e modelli replicabili di cittadinanza attiva. Ad arricchire il programma anche i contributi di Roberta Maulà, esperta di percorsi per lautonomia e linclusione delle persone con disabilità intellettiva, e di Pierluigi Santoro, tecnico e analista del comportamento specializzato in Aba. Levento ha confermato ancora una volta la capacità di Potenza e della Basilicata di ospitare esperienze internazionali di valore, creando connessioni tra realtà europee e buone pratiche locali- hanno concluso da Ascae- unoccasione che rafforza il nostro ruolo come punto di riferimento per la progettazione europea sul territorio e testimonia come i programmi Erasmus Plus possano generare opportunità concrete di crescita, innovazione e inclusione per le comunità locali.



