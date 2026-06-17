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|Potenza al centro dellEuropa tra formazione, inclusione e innovazione per i gio
17/06/2026
|Per una settimana Potenza si è trasformata in un laboratorio europeo di inclusione e formazione. Sette giorni per sperimentare sul campo i moduli didattici sviluppati nellambito del progetto internazionale Erasmus Plus Pathways to Employment ideato per migliorare loccupabilità dei giovani con autismo. Nel capoluogo di regione lucano operatori, professionisti impegnati nel settore delleducazione non formale e giovani lavoratori, tutti provenienti da diversi Paesi Europei, si sono confrontati nel corso di workshop e incontri formativi. Partner italiano del progetto, cofinanziato dal programma Erasmus Plus, è stato Ascae, impresa sociale potentina. Pathways to Employment- hanno spiegato i responsabili di Ascae- punta allo sviluppo di competenze trasversali e professionali utili per lingresso nel mondo del lavoro dei giovani con autismo e a ridurre le barriere che spesso ostacolano laccesso alloccupazione, promuovendo una maggiore consapevolezza tra le imprese rispetto alle pratiche di assunzione inclusive e mettendo a disposizione risorse formative innovative per giovani, operatori e datori di lavoro. Tra i momenti più significativi dellevento potentino, lincontro con lesperienza di PeperonAut, realtà lucana che rappresenta oggi uno dei più interessanti esempi di innovazione sociale e inclusione in Basilicata. Attraverso la testimonianza dei ragazzi coinvolti e del presidente Giuseppe Tataranno, i partecipanti hanno potuto conoscere un progetto che, partendo dalla valorizzazione del peperone crusco di Senise, ha costruito percorsi concreti di autonomia, crescita personale e inclusione lavorativa per giovani con autismo. Lesperienza ha suscitato grande interesse tra i partner europei- hanno aggiunto gli ospiti potentini-ed ha offerto una dimostrazione tangibile di come il territorio possa generare opportunità e modelli replicabili di cittadinanza attiva. Ad arricchire il programma anche i contributi di Roberta Maulà, esperta di percorsi per lautonomia e linclusione delle persone con disabilità intellettiva, e di Pierluigi Santoro, tecnico e analista del comportamento specializzato in Aba. Levento ha confermato ancora una volta la capacità di Potenza e della Basilicata di ospitare esperienze internazionali di valore, creando connessioni tra realtà europee e buone pratiche locali- hanno concluso da Ascae- unoccasione che rafforza il nostro ruolo come punto di riferimento per la progettazione europea sul territorio e testimonia come i programmi Erasmus Plus possano generare opportunità concrete di crescita, innovazione e inclusione per le comunità locali.
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