Lo strumento simbolo della tradizione incontra uno dei linguaggi musicali più innovativi del Novecento. È questo il cuore del concerto in programma giovedì 18 giugno alle ore 20:30 in Piazza Gianturco ad Avigliano, dove il Festival del Mandolino di Avigliano ospiterà un appuntamento unico nel suo genere: gli Osanna, band tra le più rappresentative del progressive rock italiano, saliranno sul palco insieme ai Mandolin Progress, trio di virtuosi mandolinisti che ha fatto della contaminazione musicale la propria cifra artistica.



Con oltre cinquant'anni di carriera, la storica formazione napoletana ha trasformato il progressive in un linguaggio capace di dialogare con la cultura mediterranea, il teatro e la musica colta, diventando un punto di riferimento internazionale e distinguendosi per l'originalità delle proprie esibizioni dal vivo, caratterizzate da scenografie, costumi e iconiche maschere che hanno contribuito a definirne l'identità artistica.



Sul palco del Festival del Mandolino si uniranno ai Mandolin Progress, lensemble che da anni lavora alla rielaborazione creativa di capolavori del rock attraverso una costante ricerca sonora.



Sarà una serata allinsegna della sperimentazione e del dialogo tra epoche e linguaggi musicali, in cui il mandolino  custode di una lunga tradizione popolare e colta  si confronterà con le sonorità visionarie del progressive rock.



Il concerto rappresenta il momento più alto del Festival del Mandolino di Avigliano, una rassegna che da anni celebra il patrimonio musicale del territorio attraverso proposte artistiche di qualità, mettendo in dialogo tradizione e contemporaneità e offrendo al pubblico occasioni di scoperta e contaminazione culturale.



Il Festival del Mandolino di Avigliano è organizzato da Labirinto Visivo Impresa Sociale e dal Centro Permanente per l'Educazione Musicale "D. Manfredi", con il supporto dellAps San Vito Martire e di Lumina Aps e il contributo del Comune di Avigliano, nellambito delle iniziative legate al patrimonio culturale intangibile della Basilicata.