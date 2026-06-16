Potenza sfida l'isolamento sociale: nasce Spaziodromo 16/06/2026 In una Basilicata che ogni anno vede partire centinaia di giovani per studio e per lavoro, c'è chi ha deciso di provare a invertire la rotta partendo da qualcosa di semplice ma spesso sottovalutato: le relazioni umane.



Nasce così Spaziodromo, una nuova associazione creata da giovani professionisti lucani con l'obiettivo di costruire una rete di persone che abbiano voglia di conoscersi, condividere esperienze, creare opportunità e contribuire a rendere più viva la comunità locale.



Il debutto ufficiale della community è fissato per venerdì 19 giugno alle 19:30 al "Cento Scale Wine and Spirits", a Potenza, in via Alessandro Manzoni. Lassociazione si presenterà alla stampa lo stesso giorno alle 18:30, sempre presso il "Cento Scale Wine and Spirits".



Lassociazione si rivolge a lavoratori da remoto, freelance, lavoratori fuori sede, persone ritornate a Potenza e a tutti coloro che sentono il bisogno di ampliare il proprio giro di conoscenze e partecipare a una comunità attiva.



Negli ultimi anni il modo di vivere e lavorare è profondamente cambiato. Lo smart working ha eliminato molti luoghi di aggregazione spontanea, mentre trasferimenti, emigrazione e cambiamenti sociali hanno reso più difficile creare nuove amicizie e relazioni significative.



Molti lucani che tornano nella propria terra dopo anni trascorsi fuori si trovano davanti a una realtà inattesa: la città è la stessa, ma le persone sono cambiate, le amicizie si sono disperse e costruire nuovi rapporti non è sempre facile.



Da questa consapevolezza nasce Spaziodromo.



L'obiettivo dell'associazione non è semplicemente organizzare eventi, ma creare una comunità permanente che permetta alle persone di incontrarsi con continuità e diventare protagoniste della vita sociale cittadina.



Aperitivi, incontri post-lavoro, attività sportive, gruppi di lettura, escursioni, momenti culturali, networking e iniziative proposte direttamente dai partecipanti: ogni attività sarà costruita insieme alla community.



«Spesso si parla di sviluppo territoriale, innovazione e contrasto allo spopolamento concentrandosi esclusivamente sugli aspetti economici. Noi crediamo che esista anche una dimensione sociale fondamentale. Le persone si fermano nei luoghi in cui stanno bene, in cui si sentono accolte e in cui riescono a costruire relazioni. Spaziodromo nasce per questo: creare occasioni di incontro che possano trasformarsi in amicizie, collaborazioni e nuove opportunità».





Durante la serata verranno illustrati il progetto, il calendario degli incontri ricorrenti e il modello partecipativo che permetterà agli stessi membri della community di proporre e organizzare future attività.



L'evento sarà organizzato con formula "pay what you drink", per favorire la massima partecipazione e abbattere qualsiasi barriera all'ingresso.



L'iniziativa rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Basilicata di creare una community dedicata a coloro che desiderano ampliare la propria rete sociale e professionale.



In un'epoca in cui tutto sembra avvenire online, Spaziodromo scommette sul valore degli incontri dal vivo.



Perché le idee migliori, le amicizie più autentiche e spesso anche le opportunità più importanti nascono ancora guardandosi negli occhi.



INFO E PRENOTAZIONI



WhatsApp: +39 378 011 3509

Instagram: @spaziodromo

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