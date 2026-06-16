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|Unibas e Comuni insieme per l'Atlante conoscitivo della Montagna Materana
16/06/2026
|È stata inaugurata venerdì 12 giugno, presso la Sala Zanardelli del Comune di Stigliano, la mostra Atlante conoscitivo della Montagna Materana, un'esposizione che raccoglie e presenta i risultati delle sedici tesi sviluppate nell'ambito del Master Universitario di I livello SHIR - Sustainable Heritage, Innovation and Resilience. Cultural Projects in Fragile Internal and Coastal Territories, coordinato dalla professoressa Marianna Calia dellUniversità degli Studi della Basilicata.
L'iniziativa valorizza il lavoro svolto dagli allievi del Master, giovani architetti e ingegneri che, nel corso degli ultimi mesi, hanno elaborato progetti e riflessioni sui temi del patrimonio culturale, della resilienza territoriale e dello sviluppo sostenibile delle aree interne, con particolare attenzione al territorio della Montagna Materana. Alle attività didattiche del Master hanno contribuito numerosi docenti del Dipartimento per lInnovazione Umanistica Scientifica e Sociale (DIUSS).
La mostra sarà ospitata, con inaugurazioni programmate ogni venerdì pomeriggio fino al 3 luglio, nei Comuni dellUnione Collina Materana, rimanendo aperta per una settimana in ciascuna sede. L'obiettivo è consolidare e valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni dellArea Interna Montagna Materana, Università, istituzioni e comunità locali.
Il coordinamento scientifico della mostra è affidato al professor Antonio Conte e alla professoressa Marianna Calia.
Il Master SHIR rientra tra le attività del progetto transnazionale TNE FraMMET, finanziato dal Ministero dellUniversità e della Ricerca e coordinato dallUniversità degli Studi della Basilicata in qualità di capofila. Il progetto coinvolge, oltre a UNIBAS, il Politecnico di Bari, lUniversità degli Studi di Salerno, lUniversità Parthenope di Napoli e lUniversità degli Studi di Genova, insieme a sedici università partner di Argentina, Ecuador e Colombia.
La mostra rappresenta unimportante occasione di confronto tra ricerca accademica e territorio. Le comunità locali, che hanno accolto e ispirato il lavoro degli studenti e dei ricercatori, diventano protagoniste di un percorso di conoscenza condivisa che unisce dimensione internazionale e valorizzazione delle identità locali. Le esperienze maturate nellambito del Master contribuiscono a promuovere nuove prospettive di sviluppo per le aree fragili e interne della Basilicata, favorendo processi di crescita culturale, innovazione e progettualità futura.
Calendario della mostra
19 giugno San Mauro Forte, Sala Consiliare, in collaborazione con il Comune di Accettura;
26 giugno Craco Vecchia, Convento di San Pietro, in collaborazione con il Comune di Aliano;
3 luglio Gorgoglione, Sala Convegni di Palazzo Laviani, in collaborazione con il Comune di Cirigliano.
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