È stata inaugurata venerdì 12 giugno, presso la Sala Zanardelli del Comune di Stigliano, la mostra Atlante conoscitivo della Montagna Materana, un'esposizione che raccoglie e presenta i risultati delle sedici tesi sviluppate nell'ambito del Master Universitario di I livello SHIR - Sustainable Heritage, Innovation and Resilience. Cultural Projects in Fragile Internal and Coastal Territories, coordinato dalla professoressa Marianna Calia dellUniversità degli Studi della Basilicata.

L'iniziativa valorizza il lavoro svolto dagli allievi del Master, giovani architetti e ingegneri che, nel corso degli ultimi mesi, hanno elaborato progetti e riflessioni sui temi del patrimonio culturale, della resilienza territoriale e dello sviluppo sostenibile delle aree interne, con particolare attenzione al territorio della Montagna Materana. Alle attività didattiche del Master hanno contribuito numerosi docenti del Dipartimento per lInnovazione Umanistica Scientifica e Sociale (DIUSS).

La mostra sarà ospitata, con inaugurazioni programmate ogni venerdì pomeriggio fino al 3 luglio, nei Comuni dellUnione Collina Materana, rimanendo aperta per una settimana in ciascuna sede. L'obiettivo è consolidare e valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni dellArea Interna Montagna Materana, Università, istituzioni e comunità locali.

Il coordinamento scientifico della mostra è affidato al professor Antonio Conte e alla professoressa Marianna Calia.

Il Master SHIR rientra tra le attività del progetto transnazionale TNE FraMMET, finanziato dal Ministero dellUniversità e della Ricerca e coordinato dallUniversità degli Studi della Basilicata in qualità di capofila. Il progetto coinvolge, oltre a UNIBAS, il Politecnico di Bari, lUniversità degli Studi di Salerno, lUniversità Parthenope di Napoli e lUniversità degli Studi di Genova, insieme a sedici università partner di Argentina, Ecuador e Colombia.

La mostra rappresenta unimportante occasione di confronto tra ricerca accademica e territorio. Le comunità locali, che hanno accolto e ispirato il lavoro degli studenti e dei ricercatori, diventano protagoniste di un percorso di conoscenza condivisa che unisce dimensione internazionale e valorizzazione delle identità locali. Le esperienze maturate nellambito del Master contribuiscono a promuovere nuove prospettive di sviluppo per le aree fragili e interne della Basilicata, favorendo processi di crescita culturale, innovazione e progettualità futura.

Calendario della mostra

19 giugno  San Mauro Forte, Sala Consiliare, in collaborazione con il Comune di Accettura;

26 giugno  Craco Vecchia, Convento di San Pietro, in collaborazione con il Comune di Aliano;

3 luglio  Gorgoglione, Sala Convegni di Palazzo Laviani, in collaborazione con il Comune di Cirigliano.

