È stato inaugurato a Sasso di Castalda Palazzo Rotundo, restituito alla comunità come nuovo spazio culturale, educativo e sociale. Ledificio diventa oggi sede della Casa delle Arti Educative Radici & Voci, progetto promosso dal Comune di Sasso di Castalda con lobiettivo di mettere al centro infanzia, arte, memoria e comunità.



Linaugurazione ha visto la partecipazione del Sindaco Rocchino Nardo, dellAssessore ai Lavori Pubblici, Turismo e Cultura Mariangela Laurino, della Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza Rosanna Mignoli, di Maria Antonietta Ventre, presidente della Fondazione Mariele Ventre, e dellartista Jorit.



Con il recupero di Palazzo Rotundo, lAmministrazione comunale consegna al paese non solo un edificio restaurato, ma un luogo destinato a vivere: uno spazio pensato per bambini, ragazzi, famiglie e comunità, dove musica, teatro, narrazione, pittura ed educazione corporea potranno diventare strumenti di crescita, ascolto e partecipazione.



Il Comune di Sasso di Castalda rivolge un particolare ringraziamento alla Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza della Basilicata, Rossana Mignoli, per aver voluto patrocinare il progetto e accompagnarne il percorso, riconoscendone il valore educativo, sociale e culturale. Nel suo intervento, la Garante ha definito liniziativa una vera rivoluzione dei piccoli borghi, sottolineando che dove cè educazione, cè futuro.



Radici & Voci nasce anche nel segno della memoria di Mariele Ventre, figura profondamente legata a Sasso di Castalda e simbolo nazionale di educazione attraverso la musica. Nel corso della serata è stato presentato il video documentario a lei dedicato, curato dal regista Luca Curto e realizzato da Digital Lighthouse, con la partecipazione di Jorit e Maria Antonietta Ventre.



Particolarmente significativo anche lo scoprimento della targa concessa dalla Fondazione Mariele Ventre, come riconoscimento del valore culturale e pedagogico del progetto.



La serata è stata accompagnata dal coro LOttava Nota, protagonista di un momento musicale in Lingua dei Segni Italiana  LIS, che ha dato ulteriore forza al messaggio inclusivo delliniziativa.